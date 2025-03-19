https://ria.ru/20250319/tatarstan-2005987095.html

В Татарстане таксист, грабивший пассажиров, получил срок

В Татарстане таксист, грабивший пассажиров, получил срок - РИА Новости, 19.03.2025

В Татарстане таксист, грабивший пассажиров, получил срок

Верховный суд Татарстана приговорил к 17 годам колонии особого режима таксиста, который опаивал пассажиров напитками с сильнодействующими лекарствами и похищал... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T14:59:00+03:00

2025-03-19T14:59:00+03:00

2025-03-19T14:59:00+03:00

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЗАНЬ, 19 мар – РИА Новости. Верховный суд Татарстана приговорил к 17 годам колонии особого режима таксиста, который опаивал пассажиров напитками с сильнодействующими лекарствами и похищал их вещи, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану. По информации регионального СУСК, 56-летний подсудимый признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, подделке паспорта, краже, разбое. "Приговором суда ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении. Следствием и судом установлено, что в 2023 году работавший таксистом мужчина давал пассажирам напитки с подмешанным сильнодействующим веществом, ранее полученным от психически больного знакомого. Когда потерпевшие теряли способность к сопротивлению, таксист похищал у них ценные вещи. В частности, подозреваемый опоил 16-летнего подростка, обворовал его и бросил в бессознательном состоянии на дороге при минусовой температуре. Однако потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь. Всего от действий таксиста пострадали три человека. Один из потерпевших в результате отравления скончался. В дальнейшем, будучи объявлен в федеральный розыск, подозреваемый подделал паспорт гражданина РФ и скрывался в Марий Эл вплоть до задержания в августе 2023 года.

https://ria.ru/20241030/taksist-1980827225.html

https://ria.ru/20240903/moskva-1970313184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)