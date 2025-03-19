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Госдума одобрила проект о внесудебной блокировке сайтов с продажами табака - РИА Новости, 19.03.2025
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15:25 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/tabak-2005992506.html
Госдума одобрила проект о внесудебной блокировке сайтов с продажами табака
Госдума одобрила проект о внесудебной блокировке сайтов с продажами табака - РИА Новости, 19.03.2025
Госдума одобрила проект о внесудебной блокировке сайтов с продажами табака
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о внесудебной блокировке сайтов с онлайн-продажами табака. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T15:25:00+03:00
2025-03-19T15:25:00+03:00
общество
госдума рф
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о внесудебной блокировке сайтов с онлайн-продажами табака. Проект был внесен заново в июне 2024 года, так как ранее несколько депутатов отозвали подписи под первым вариантом законопроекта. Согласно отзыву правительства, который размещен в думской электронной базе, проект поддерживается при условии его доработки ко второму чтению с учетом замечаний. Как отмечали авторы пояснительной записки к проекту, есть вполне действенный, удобный и эффективный механизм внесудебной блокировки интернет-ресурсов, предлагающих к продаже алкоголь, установленный федеральным законом № 149-ФЗ. В целях осуществления мероприятий по противодействию розничной продажи дистанционным способом табачной иникотинсодержащей продукции предлагается закрепить норму, направленную на предотвращение распространения на сайтах (в интернете) информации, содержащей предложения о розничной продаже дистанционным способом табачной продукции и никотинсодержащей продукции, сказано в пояснительной записке к проекту. Авторы проекта отмечают, что правила, действующие в отношении продажи алкоголя, никак не влияют на обязанность владельцев сайтов и интернет-ресурсов выявлять и предотвращать распространение на принадлежащих им интернет-площадках предложений о реализации табачной и никотинсодержащей продукции. В результате они не выявляют данный противоправный контент, а процедура его удаления посредством обращения в Роспотребнадзор и Роскомнадзор очень длительная. Как отмечается в пояснительной записке, блокировка интернет-сайта по суду за предложения о продаже табачной и никотинсодержащей продукции занимает от трех месяцев. Авторы предлагают применять механизм внесудебной блокировки интернет-ресурсов, предлагающих к продаже табачную продукцию, как это сейчас применяется в отношении онлайн-продажи алкоголя.
https://ria.ru/20250205/gosduma-1997528924.html
https://ria.ru/20250217/veypy-1999850926.html
https://ria.ru/20250227/issledovanie-2001845261.html
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общество, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Госдума одобрила проект о внесудебной блокировке сайтов с продажами табака

ГД приняла в I чтении проект о внесудебной блокировке сайтов с продажами табака

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о внесудебной блокировке сайтов с онлайн-продажами табака.
Проект был внесен заново в июне 2024 года, так как ранее несколько депутатов отозвали подписи под первым вариантом законопроекта.
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Согласно отзыву правительства, который размещен в думской электронной базе, проект поддерживается при условии его доработки ко второму чтению с учетом замечаний.
Как отмечали авторы пояснительной записки к проекту, есть вполне действенный, удобный и эффективный механизм внесудебной блокировки интернет-ресурсов, предлагающих к продаже алкоголь, установленный федеральным законом № 149-ФЗ. В целях осуществления мероприятий по противодействию розничной продажи дистанционным способом табачной иникотинсодержащей продукции предлагается закрепить норму, направленную на предотвращение распространения на сайтах (в интернете) информации, содержащей предложения о розничной продаже дистанционным способом табачной продукции и никотинсодержащей продукции, сказано в пояснительной записке к проекту.
Авторы проекта отмечают, что правила, действующие в отношении продажи алкоголя, никак не влияют на обязанность владельцев сайтов и интернет-ресурсов выявлять и предотвращать распространение на принадлежащих им интернет-площадках предложений о реализации табачной и никотинсодержащей продукции. В результате они не выявляют данный противоправный контент, а процедура его удаления посредством обращения в Роспотребнадзор и Роскомнадзор очень длительная.
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Как отмечается в пояснительной записке, блокировка интернет-сайта по суду за предложения о продаже табачной и никотинсодержащей продукции занимает от трех месяцев.
Авторы предлагают применять механизм внесудебной блокировки интернет-ресурсов, предлагающих к продаже табачную продукцию, как это сейчас применяется в отношении онлайн-продажи алкоголя.
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