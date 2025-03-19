https://ria.ru/20250319/tabak-2005992506.html

Госдума одобрила проект о внесудебной блокировке сайтов с продажами табака

Госдума одобрила проект о внесудебной блокировке сайтов с продажами табака - РИА Новости, 19.03.2025

Госдума одобрила проект о внесудебной блокировке сайтов с продажами табака

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о внесудебной блокировке сайтов с онлайн-продажами табака. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T15:25:00+03:00

2025-03-19T15:25:00+03:00

2025-03-19T15:25:00+03:00

общество

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о внесудебной блокировке сайтов с онлайн-продажами табака. Проект был внесен заново в июне 2024 года, так как ранее несколько депутатов отозвали подписи под первым вариантом законопроекта. Согласно отзыву правительства, который размещен в думской электронной базе, проект поддерживается при условии его доработки ко второму чтению с учетом замечаний. Как отмечали авторы пояснительной записки к проекту, есть вполне действенный, удобный и эффективный механизм внесудебной блокировки интернет-ресурсов, предлагающих к продаже алкоголь, установленный федеральным законом № 149-ФЗ. В целях осуществления мероприятий по противодействию розничной продажи дистанционным способом табачной иникотинсодержащей продукции предлагается закрепить норму, направленную на предотвращение распространения на сайтах (в интернете) информации, содержащей предложения о розничной продаже дистанционным способом табачной продукции и никотинсодержащей продукции, сказано в пояснительной записке к проекту. Авторы проекта отмечают, что правила, действующие в отношении продажи алкоголя, никак не влияют на обязанность владельцев сайтов и интернет-ресурсов выявлять и предотвращать распространение на принадлежащих им интернет-площадках предложений о реализации табачной и никотинсодержащей продукции. В результате они не выявляют данный противоправный контент, а процедура его удаления посредством обращения в Роспотребнадзор и Роскомнадзор очень длительная. Как отмечается в пояснительной записке, блокировка интернет-сайта по суду за предложения о продаже табачной и никотинсодержащей продукции занимает от трех месяцев. Авторы предлагают применять механизм внесудебной блокировки интернет-ресурсов, предлагающих к продаже табачную продукцию, как это сейчас применяется в отношении онлайн-продажи алкоголя.

https://ria.ru/20250205/gosduma-1997528924.html

https://ria.ru/20250217/veypy-1999850926.html

https://ria.ru/20250227/issledovanie-2001845261.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)