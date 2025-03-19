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Глава ВТБ заявил, что SWIFT уже никому не нужен - РИА Новости, 19.03.2025
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15:20 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/swift-2005991499.html
Глава ВТБ заявил, что SWIFT уже никому не нужен
Глава ВТБ заявил, что SWIFT уже никому не нужен - РИА Новости, 19.03.2025
Глава ВТБ заявил, что SWIFT уже никому не нужен
SWIFT уже никому не нужен, у России и других стран есть современные системы расчетов, которые надо продолжать развивать, считает глава ВТБ Андрей Костин. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T15:20:00+03:00
2025-03-19T15:20:00+03:00
экономика
технологии
россия
андрей костин (банкир)
swift
российский союз промышленников и предпринимателей
евросоюз
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. SWIFT уже никому не нужен, у России и других стран есть современные системы расчетов, которые надо продолжать развивать, считает глава ВТБ Андрей Костин. "Или возьмем SWIFT – он уже никому не нужен. У нас, у других стран, есть современные системы, надо просто продолжать их развивать. Конечно, отдельным игрокам, скажем, экспортерам, может быть проще на сегодняшний день рассчитываться в долларах. Поэтому, если санкции ослабят, то в этой части, вероятно, произойдет откат к старым методам. Но он будет ограниченным", - сказал он журналу "Эксперт" в кулуарах съезда РСПП. Костин отметил, что "урок извлекла" не только Россия, но и весь мир. "Я могу вас заверить, что из нашего диалога с коллегами, например, из арабских стран, следует однозначный вывод: все очень насторожены после того, как были арестованы активы Центрального Банка РФ. Кому хочется такое?", - сказал он. Глава ВТБ считает, что не будет такого, что завтра все вновь "побегут" рассчитываться в долларах и в евро. "Мы продолжим развивать параллельные рынки, и я не думаю, что наши достижения здесь обесценятся или померкнут", - подытожил он. Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России появилась Система передачи финансовых сообщений (СПФС). ЕС в феврале ввел запрет для кредитных и финансовых организаций за пределами РФ на транзакции с использованием СПФС. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
https://ria.ru/20250119/swift-1994477803.html
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экономика, технологии, россия, андрей костин (банкир), swift, российский союз промышленников и предпринимателей, евросоюз
Экономика, Технологии, Россия, Андрей Костин (банкир), SWIFT, Российский союз промышленников и предпринимателей, Евросоюз
Глава ВТБ заявил, что SWIFT уже никому не нужен

Костин: SWIFT уже никому не нужен, у России есть современные системы расчетов

© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : SWIFT
Логотип SWIFT. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. SWIFT уже никому не нужен, у России и других стран есть современные системы расчетов, которые надо продолжать развивать, считает глава ВТБ Андрей Костин.
"Или возьмем SWIFT – он уже никому не нужен. У нас, у других стран, есть современные системы, надо просто продолжать их развивать. Конечно, отдельным игрокам, скажем, экспортерам, может быть проще на сегодняшний день рассчитываться в долларах. Поэтому, если санкции ослабят, то в этой части, вероятно, произойдет откат к старым методам. Но он будет ограниченным", - сказал он журналу "Эксперт" в кулуарах съезда РСПП.
Председатель правления ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Глава ВТБ призвал "убить" SWIFT
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Костин отметил, что "урок извлекла" не только Россия, но и весь мир. "Я могу вас заверить, что из нашего диалога с коллегами, например, из арабских стран, следует однозначный вывод: все очень насторожены после того, как были арестованы активы Центрального Банка РФ. Кому хочется такое?", - сказал он.
Глава ВТБ считает, что не будет такого, что завтра все вновь "побегут" рассчитываться в долларах и в евро. "Мы продолжим развивать параллельные рынки, и я не думаю, что наши достижения здесь обесценятся или померкнут", - подытожил он.
Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России появилась Система передачи финансовых сообщений (СПФС). ЕС в феврале ввел запрет для кредитных и финансовых организаций за пределами РФ на транзакции с использованием СПФС.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
ЕС может отключить от SWIFT около 15 российских банков, сообщил Bloomberg
29 января, 09:56
 
ЭкономикаТехнологииРоссияАндрей Костин (банкир)SWIFTРоссийский союз промышленников и предпринимателейЕвросоюз
 
 
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