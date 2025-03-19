https://ria.ru/20250319/svo-2006049707.html

Новгородским участникам СВО планируют выдавать соцконтракты

Новгородским участникам СВО планируют выдавать соцконтракты - РИА Новости, 19.03.2025

Новгородским участникам СВО планируют выдавать соцконтракты

Возможность выдачи соцконтрактов для бойцов, которые вернулись с зоны проведения специальной военной операции, рассмотрят в Новгородской области, сообщил врио... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T19:05:00+03:00

2025-03-19T19:05:00+03:00

2025-03-19T19:05:00+03:00

новгородская область

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647817_0:164:3076:1894_1920x0_80_0_0_b4ea45b7a3850fd1afccb8f413c7e731.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Возможность выдачи соцконтрактов для бойцов, которые вернулись с зоны проведения специальной военной операции, рассмотрят в Новгородской области, сообщил врио губернатора Александр Дронов. Он уточнил, что в среду во время рабочей поездки в Москве встретился с первым заместителем министра труда и социальной защиты РФ Ольгой Баталиной, чтобы обсудить ключевые проекты развития региона в социальной сфере. "Одна из важных тем – получение соцконтракта для наших возвращающихся героев СВО. Такие запросы уже поступали от ребят во время наших встреч, будем прорабатывать эту возможность", - сообщил Дронов в своём Telegram-канале. Кроме того, он рассказал, что регион по нацпроекту "Семья" с этого года внедряет дополнительные меры поддержки: компенсацию 50% стоимости обучения в техникумах и вузах для ребенка из многодетных семей, единовременную выплату в 100 тысяч рублей студенткам при постановке на учет по беременности. Также компенсируется до 50% стоимости аренды жилья семьям при рождении первого и до 75% при рождении второго или третьего ребенка до исполнения младшему трёх лет. Продолжается и пилотный проект по повышению рождаемости, который в 2024 году показал хороший результат в Валдае, Боровичах и Старой Руссе. "Будет еще больше мероприятий и проектов, в которых мы участвуем: строительство дорог и спортивных площадок, капремонты школ и детских садов, благоустройство общественных территорий. Задач поставлено много, главное – реализация!", - подытожил врио губернатора.

https://ria.ru/20250304/dronov-2003081385.html

https://ria.ru/20250227/deputat-2001913282.html

новгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новгородская область, сво