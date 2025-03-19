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Новгородским участникам СВО планируют выдавать соцконтракты - РИА Новости, 19.03.2025
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19:05 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/svo-2006049707.html
Новгородским участникам СВО планируют выдавать соцконтракты
Новгородским участникам СВО планируют выдавать соцконтракты - РИА Новости, 19.03.2025
Новгородским участникам СВО планируют выдавать соцконтракты
Возможность выдачи соцконтрактов для бойцов, которые вернулись с зоны проведения специальной военной операции, рассмотрят в Новгородской области, сообщил врио... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T19:05:00+03:00
2025-03-19T19:05:00+03:00
новгородская область
сво
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Возможность выдачи соцконтрактов для бойцов, которые вернулись с зоны проведения специальной военной операции, рассмотрят в Новгородской области, сообщил врио губернатора Александр Дронов. Он уточнил, что в среду во время рабочей поездки в Москве встретился с первым заместителем министра труда и социальной защиты РФ Ольгой Баталиной, чтобы обсудить ключевые проекты развития региона в социальной сфере. "Одна из важных тем – получение соцконтракта для наших возвращающихся героев СВО. Такие запросы уже поступали от ребят во время наших встреч, будем прорабатывать эту возможность", - сообщил Дронов в своём Telegram-канале. Кроме того, он рассказал, что регион по нацпроекту "Семья" с этого года внедряет дополнительные меры поддержки: компенсацию 50% стоимости обучения в техникумах и вузах для ребенка из многодетных семей, единовременную выплату в 100 тысяч рублей студенткам при постановке на учет по беременности. Также компенсируется до 50% стоимости аренды жилья семьям при рождении первого и до 75% при рождении второго или третьего ребенка до исполнения младшему трёх лет. Продолжается и пилотный проект по повышению рождаемости, который в 2024 году показал хороший результат в Валдае, Боровичах и Старой Руссе. "Будет еще больше мероприятий и проектов, в которых мы участвуем: строительство дорог и спортивных площадок, капремонты школ и детских садов, благоустройство общественных территорий. Задач поставлено много, главное – реализация!", - подытожил врио губернатора.
https://ria.ru/20250304/dronov-2003081385.html
https://ria.ru/20250227/deputat-2001913282.html
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новгородская область, сво
Новгородская область, СВО
Новгородским участникам СВО планируют выдавать соцконтракты

В Новгородской области рассматривается выдача соцконтрактов участникам СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Возможность выдачи соцконтрактов для бойцов, которые вернулись с зоны проведения специальной военной операции, рассмотрят в Новгородской области, сообщил врио губернатора Александр Дронов.
Он уточнил, что в среду во время рабочей поездки в Москве встретился с первым заместителем министра труда и социальной защиты РФ Ольгой Баталиной, чтобы обсудить ключевые проекты развития региона в социальной сфере.
Александр Дронов - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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"Одна из важных тем – получение соцконтракта для наших возвращающихся героев СВО. Такие запросы уже поступали от ребят во время наших встреч, будем прорабатывать эту возможность", - сообщил Дронов в своём Telegram-канале.
Кроме того, он рассказал, что регион по нацпроекту "Семья" с этого года внедряет дополнительные меры поддержки: компенсацию 50% стоимости обучения в техникумах и вузах для ребенка из многодетных семей, единовременную выплату в 100 тысяч рублей студенткам при постановке на учет по беременности. Также компенсируется до 50% стоимости аренды жилья семьям при рождении первого и до 75% при рождении второго или третьего ребенка до исполнения младшему трёх лет. Продолжается и пилотный проект по повышению рождаемости, который в 2024 году показал хороший результат в Валдае, Боровичах и Старой Руссе.
"Будет еще больше мероприятий и проектов, в которых мы участвуем: строительство дорог и спортивных площадок, капремонты школ и детских садов, благоустройство общественных территорий. Задач поставлено много, главное – реализация!", - подытожил врио губернатора.
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