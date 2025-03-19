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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 19.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:09 19.03.2025 (обновлено: 13:13 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/svo-2005941584.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 19.03.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Российская группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад и одного полка в ДНР, потери... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:09:00+03:00
2025-03-19T13:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Российская группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад и одного полка в ДНР, потери противника составили до 465 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух егерских, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Шевченко, Зверево, Срибное, Елизаветовка, Красноармейск, Запорожье, Удачное и Успеновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 465 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины "Козак", пять автомобилей и пять артиллерийских орудий", - добавили в МО РФ.
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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"

ВСУ потеряли до 465 военных в зоне действий "Центра"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Российская группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад и одного полка в ДНР, потери противника составили до 465 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух егерских, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Шевченко, Зверево, Срибное, Елизаветовка, Красноармейск, Запорожье, Удачное и Успеновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Противник потерял до 465 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины "Козак", пять автомобилей и пять артиллерийских орудий", - добавили в МО РФ.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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