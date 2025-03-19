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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 19.03.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"

Российская группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад и одного полка в ДНР, потери... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T13:09:00+03:00

2025-03-19T13:09:00+03:00

2025-03-19T13:13:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Российская группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад и одного полка в ДНР, потери противника составили до 465 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух егерских, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Шевченко, Зверево, Срибное, Елизаветовка, Красноармейск, Запорожье, Удачное и Успеновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 465 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины "Козак", пять автомобилей и пять артиллерийских орудий", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, безопасность