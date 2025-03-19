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Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 19.03.2025
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли до 145 военнослужащих, бронемашину, четыре... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:08:00+03:00
2025-03-19T13:08:00+03:00
2025-03-19T13:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли до 145 военнослужащих, бронемашину, четыре орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка и Веселое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 145 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
ВСУ потеряли до 145 военных в зоне действий "Востока"