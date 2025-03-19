https://ria.ru/20250319/sudzha-2005996078.html

Спасенная 101-летняя бабушка: Суджа должна получить звание "Город-герой"

Спасенная 101-летняя бабушка: Суджа должна получить звание "Город-герой" - РИА Новости, 19.03.2025

Спасенная 101-летняя бабушка: Суджа должна получить звание "Город-герой"

Пережившая оккупацию ВСУ в Курской области 101-летняя Ольга Минченко считает, что ее Суджа должна получить звание "Город-герой". РИА Новости, 19.03.2025

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2025-03-19T15:46:00+03:00

суджа

курская область

тула

вооруженные силы украины

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КУРСК, 19 мар - РИА Новости. Пережившая оккупацию ВСУ в Курской области 101-летняя Ольга Минченко считает, что ее Суджа должна получить звание "Город-герой". "Да", - ответила она на вопрос корреспондента РИА Новости о том, должна ли Суджа стать городом-героем. Ранее эвакуированную из Суджи пережившую две войны Ольгу Михайловну осмотрели медики и забрали в больницу. Как сообщали РИА Новости в Центре медицины катастроф, ее родственники приехали из Тулы и планируют забрать бабушку к себе. Об освобождении Суджи Минобороны сообщило 13 марта.

https://ria.ru/20250315/sudzha-2005159560.html

суджа

курская область

тула

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Эвакуация 101-летней жительницы Суджанского района, пережившей оккупацию ВСУ в Курской области Оккупацию ВСУ в Курской области пережила 101-летняя бабушка, сегодня ее эвакуировали из Суджанского района, передает корреспондент РИА Новости. Пожилая женщина плохо слышит и ходит. Бабушку осмотрели медики - предположительно, у нее сломаны ребра из-за падения. 2025-03-19T15:46 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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суджа, курская область, тула, вооруженные силы украины