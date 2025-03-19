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Спасенная 101-летняя бабушка: Суджа должна получить звание "Город-герой" - РИА Новости, 19.03.2025
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15:46 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/sudzha-2005996078.html
Спасенная 101-летняя бабушка: Суджа должна получить звание "Город-герой"
Спасенная 101-летняя бабушка: Суджа должна получить звание "Город-герой" - РИА Новости, 19.03.2025
Спасенная 101-летняя бабушка: Суджа должна получить звание "Город-герой"
Пережившая оккупацию ВСУ в Курской области 101-летняя Ольга Минченко считает, что ее Суджа должна получить звание "Город-герой". РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T15:46:00+03:00
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суджа
курская область
тула
вооруженные силы украины
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КУРСК, 19 мар - РИА Новости. Пережившая оккупацию ВСУ в Курской области 101-летняя Ольга Минченко считает, что ее Суджа должна получить звание "Город-герой". "Да", - ответила она на вопрос корреспондента РИА Новости о том, должна ли Суджа стать городом-героем. Ранее эвакуированную из Суджи пережившую две войны Ольгу Михайловну осмотрели медики и забрали в больницу. Как сообщали РИА Новости в Центре медицины катастроф, ее родственники приехали из Тулы и планируют забрать бабушку к себе. Об освобождении Суджи Минобороны сообщило 13 марта.
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суджа
курская область
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Эвакуация 101-летней жительницы Суджанского района, пережившей оккупацию ВСУ в Курской области
Оккупацию ВСУ в Курской области пережила 101-летняя бабушка, сегодня ее эвакуировали из Суджанского района, передает корреспондент РИА Новости. Пожилая женщина плохо слышит и ходит. Бабушку осмотрели медики - предположительно, у нее сломаны ребра из-за падения.
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суджа, курская область, тула, вооруженные силы украины
Суджа, Курская область, Тула, Вооруженные силы Украины
Спасенная 101-летняя бабушка: Суджа должна получить звание "Город-герой"

Пережившая оккупацию ВСУ пенсионерка Минченко: Суджа должна стать городом-героем

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КУРСК, 19 мар - РИА Новости. Пережившая оккупацию ВСУ в Курской области 101-летняя Ольга Минченко считает, что ее Суджа должна получить звание "Город-герой".
"Да", - ответила она на вопрос корреспондента РИА Новости о том, должна ли Суджа стать городом-героем.
Ранее эвакуированную из Суджи пережившую две войны Ольгу Михайловну осмотрели медики и забрали в больницу. Как сообщали РИА Новости в Центре медицины катастроф, ее родственники приехали из Тулы и планируют забрать бабушку к себе.
Об освобождении Суджи Минобороны сообщило 13 марта.
Суджа после освобождения российскими военными от ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Житель Суджи рассказал, как во время оккупации ВСУ люди умирали от голода
15 марта, 09:44
 
СуджаКурская областьТулаВооруженные силы Украины
 
 
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