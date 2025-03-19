https://ria.ru/20250319/sudzha-2005894486.html

Эвакуированную накануне 101-летнюю жительницу Суджи заберут родственники

Эвакуированную накануне 101-летнюю жительницу Суджи заберут родственники - РИА Новости, 19.03.2025

Эвакуированную накануне 101-летнюю жительницу Суджи заберут родственники

Родственников эвакуированной накануне из освобождённой от ВСУ Суджи 101-летней курянки нашли, они приехали из Тулы и заберут женщину к себе, сообщили РИА... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T10:07:00+03:00

2025-03-19T10:07:00+03:00

2025-03-19T10:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

тула

курская область

суджа

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

общество

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КУРСК, 19 мар - РИА Новости. Родственников эвакуированной накануне из освобождённой от ВСУ Суджи 101-летней курянки нашли, они приехали из Тулы и заберут женщину к себе, сообщили РИА Новости в центре медицины катастроф. "У бабушки нашлись родственники, сегодня утром приехала родственница из Тулы, она заберёт бабушку. Наши волонтеры будут сопровождать Ольгу Михайловну, они занесут ее на руках в вагон поезда и сопроводят до места назначения, поедут вместе с ней", - сообщил собеседник агентства. Уточняется, что родные были на связи с женщиной до пятого августа. "Родственница рассказала, что часто приезжала к Ольге Михайловне в гости, по пять раз в год. Последний раз они общались 5 августа, потом связь пропала", - добавил он. Как сообщали в Минобороны, подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Об освобождении захваченной ВСУ курской Суджи Минобороны РФ сообщило 13 марта. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что оккупацию ВСУ в Курской области пережила 101 -летняя бабушка, Минченко Ольга Михайловна. Сообщалось, что бабушку осмотрели медики и забрали в больницу.

https://ria.ru/20250315/zhitelnitsa-2005169558.html

https://ria.ru/20250312/lokno-2004461078.html

тула

курская область

суджа

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Эвакуация 101-летней жительницы Суджанского района, пережившей оккупацию ВСУ в Курской области Оккупацию ВСУ в Курской области пережила 101-летняя бабушка, сегодня ее эвакуировали из Суджанского района, передает корреспондент РИА Новости. Пожилая женщина плохо слышит и ходит. Бабушку осмотрели медики - предположительно, у нее сломаны ребра из-за падения. 2025-03-19T10:07 true PT0M47S

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тула, курская область, суджа, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), общество