https://ria.ru/20250319/sudzha-2005894486.html
Эвакуированную накануне 101-летнюю жительницу Суджи заберут родственники
Эвакуированную накануне 101-летнюю жительницу Суджи заберут родственники - РИА Новости, 19.03.2025
Эвакуированную накануне 101-летнюю жительницу Суджи заберут родственники
Родственников эвакуированной накануне из освобождённой от ВСУ Суджи 101-летней курянки нашли, они приехали из Тулы и заберут женщину к себе, сообщили РИА... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T10:07:00+03:00
2025-03-19T10:07:00+03:00
2025-03-19T10:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
тула
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суджа
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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КУРСК, 19 мар - РИА Новости. Родственников эвакуированной накануне из освобождённой от ВСУ Суджи 101-летней курянки нашли, они приехали из Тулы и заберут женщину к себе, сообщили РИА Новости в центре медицины катастроф. "У бабушки нашлись родственники, сегодня утром приехала родственница из Тулы, она заберёт бабушку. Наши волонтеры будут сопровождать Ольгу Михайловну, они занесут ее на руках в вагон поезда и сопроводят до места назначения, поедут вместе с ней", - сообщил собеседник агентства. Уточняется, что родные были на связи с женщиной до пятого августа. "Родственница рассказала, что часто приезжала к Ольге Михайловне в гости, по пять раз в год. Последний раз они общались 5 августа, потом связь пропала", - добавил он. Как сообщали в Минобороны, подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Об освобождении захваченной ВСУ курской Суджи Минобороны РФ сообщило 13 марта. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что оккупацию ВСУ в Курской области пережила 101 -летняя бабушка, Минченко Ольга Михайловна. Сообщалось, что бабушку осмотрели медики и забрали в больницу.
https://ria.ru/20250315/zhitelnitsa-2005169558.html
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Эвакуация 101-летней жительницы Суджанского района, пережившей оккупацию ВСУ в Курской области
Оккупацию ВСУ в Курской области пережила 101-летняя бабушка, сегодня ее эвакуировали из Суджанского района, передает корреспондент РИА Новости. Пожилая женщина плохо слышит и ходит. Бабушку осмотрели медики - предположительно, у нее сломаны ребра из-за падения.
2025-03-19T10:07
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тула, курская область, суджа, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), общество
Специальная военная операция на Украине, Тула, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Общество
Эвакуированную накануне 101-летнюю жительницу Суджи заберут родственники
Эвакуированную накануне 101-летнюю жительницу Суджи заберут родственники из Тулы