https://ria.ru/20250319/sudzha-2005862367.html

Жительница Суджи рассказала, как из-за удара ВСУ сгорела семья

Жительница Суджи рассказала, как из-за удара ВСУ сгорела семья - РИА Новости, 19.03.2025

Жительница Суджи рассказала, как из-за удара ВСУ сгорела семья

Жительница курской Суджи Светлана Александровна рассказала РИА Новости, что стала свидетельницей украинского удара по машине, где были мирные жители, в... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T03:37:00+03:00

2025-03-19T03:37:00+03:00

2025-03-19T03:37:00+03:00

происшествия

курск

суджа

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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КУРСКАЯ ОБЛ., 19 мар - РИА Новости. Жительница курской Суджи Светлана Александровна рассказала РИА Новости, что стала свидетельницей украинского удара по машине, где были мирные жители, в результате сгорела семья: муж, жена и ребенок. "На нашей улице гражданские машины, которые выезжали в сторону Курска, били украинские дроны. На наших глазах подбили машину, где сгорела семья: муж, жена и ребенок", - рассказала собеседница агентства. Как отметила женщина, в последние дни в городе раздавались громкие удары. "Удары были сильные, потому что они уже начинали отступать, и видимо знали, что заходят наши ребята, и били по нашим ребятам. Восьмого марта был прилет ракеты. Метрах в 70 от нашего дома упала ракета. Мы как раз были на улице всей семьей. Как мы не погибли - я не знаю. Получилось только мне осколочное ранение", - сказала она. Об освобождении захваченной ВСУ курской Суджи Минобороны РФ сообщило 13 марта.

https://ria.ru/20250318/sudzha-2005484943.html

https://ria.ru/20250201/porechnoe-1996737794.html

курск

суджа

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, курск, суджа, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)