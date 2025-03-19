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Жительница Суджи рассказала, как из-за удара ВСУ сгорела семья - РИА Новости, 19.03.2025
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03:37 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/sudzha-2005862367.html
Жительница Суджи рассказала, как из-за удара ВСУ сгорела семья
Жительница Суджи рассказала, как из-за удара ВСУ сгорела семья - РИА Новости, 19.03.2025
Жительница Суджи рассказала, как из-за удара ВСУ сгорела семья
Жительница курской Суджи Светлана Александровна рассказала РИА Новости, что стала свидетельницей украинского удара по машине, где были мирные жители, в... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T03:37:00+03:00
2025-03-19T03:37:00+03:00
происшествия
курск
суджа
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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КУРСКАЯ ОБЛ., 19 мар - РИА Новости. Жительница курской Суджи Светлана Александровна рассказала РИА Новости, что стала свидетельницей украинского удара по машине, где были мирные жители, в результате сгорела семья: муж, жена и ребенок. "На нашей улице гражданские машины, которые выезжали в сторону Курска, били украинские дроны. На наших глазах подбили машину, где сгорела семья: муж, жена и ребенок", - рассказала собеседница агентства. Как отметила женщина, в последние дни в городе раздавались громкие удары. "Удары были сильные, потому что они уже начинали отступать, и видимо знали, что заходят наши ребята, и били по нашим ребятам. Восьмого марта был прилет ракеты. Метрах в 70 от нашего дома упала ракета. Мы как раз были на улице всей семьей. Как мы не погибли - я не знаю. Получилось только мне осколочное ранение", - сказала она. Об освобождении захваченной ВСУ курской Суджи Минобороны РФ сообщило 13 марта.
https://ria.ru/20250318/sudzha-2005484943.html
https://ria.ru/20250201/porechnoe-1996737794.html
курск
суджа
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происшествия, курск, суджа, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Курск, Суджа, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Жительница Суджи рассказала, как из-за удара ВСУ сгорела семья

Жительница Суджи Светлана рассказала, что ВСУ подбили машину, где была семья

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкУничтоженные легковые автомобили в освобожденной Судже
Уничтоженные легковые автомобили в освобожденной Судже - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Уничтоженные легковые автомобили в освобожденной Судже. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛ., 19 мар - РИА Новости. Жительница курской Суджи Светлана Александровна рассказала РИА Новости, что стала свидетельницей украинского удара по машине, где были мирные жители, в результате сгорела семья: муж, жена и ребенок.
"На нашей улице гражданские машины, которые выезжали в сторону Курска, били украинские дроны. На наших глазах подбили машину, где сгорела семья: муж, жена и ребенок", - рассказала собеседница агентства.
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Как отметила женщина, в последние дни в городе раздавались громкие удары.
"Удары были сильные, потому что они уже начинали отступать, и видимо знали, что заходят наши ребята, и били по нашим ребятам. Восьмого марта был прилет ракеты. Метрах в 70 от нашего дома упала ракета. Мы как раз были на улице всей семьей. Как мы не погибли - я не знаю. Получилось только мне осколочное ранение", - сказала она.
Об освобождении захваченной ВСУ курской Суджи Минобороны РФ сообщило 13 марта.
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ПроисшествияКурскСуджаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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