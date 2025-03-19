https://ria.ru/20250319/sud-2006082407.html

Суд взыскал с бывших курских чиновников более 4,1 миллиарда рублей

Суд взыскал с бывших курских чиновников более 4,1 миллиарда рублей - РИА Новости, 19.03.2025

Суд взыскал с бывших курских чиновников более 4,1 миллиарда рублей

Суд в Курске взыскал с бывших руководителей региональной корпорации развития более четырех миллиардов рублей, сообщили в объединенной пресс-службе областной... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T23:16:00+03:00

2025-03-19T23:16:00+03:00

2025-03-19T23:53:00+03:00

происшествия

курская область

владимир лукин

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КУРСК, 19 мар — РИА Новости. Суд в Курске взыскал с бывших руководителей региональной корпорации развития более четырех миллиардов рублей, сообщили в объединенной пресс-службе областной судебной системы."Ленинский районный суд города Курска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к Владимиру Лукину, Игорю Грабину, Снежане Мартьяновой и другим лицам, а также организациям о взыскании свыше 4,1 миллиарда рублей", — говорится в релизе.Закрытое судебное заседание по иску Генпрокуратуры состоялось сегодня. Ответчиками выступали девять физических лиц:а также восемь компаний:С них взыскали в общей сложности 4 101 653 592 рубля, обратив их в доход государства, а также государственную пошлину в размере 900 тысяч рублей. "Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Курский областной суд", — заключили в пресс-службе судов.Хищения на строительстве фортификацийВ конце января Генпрокуратура потребовала взыскать с Лукина и его соучастников более 3,2 миллиарда рублей, которые те присвоили на контрактах по возведению оборонных сооружений.По данным надзорного ведомства, с 2022 по 2023 год правительству Курской области выделили из федерального бюджета 19,4 миллиарда рублей на строительство защитных сооружений, блиндажей, огневых точек, опорных пунктов и тому подобных сооружений для защиты от агрессии со стороны Украины. Основным распорядителем стало областное управление капстроительства, а генподрядчиком — корпорация развития во главе с Лукиным.Чиновники воспользовались этим и через соучастников и аффилированные с ними фирмы заключили 23 контракта на строительство укреплений. Но компании только создавали видимость выполнения работ и реализовали ложную схему расходов, заключив фиктивные договоры с фирмами-однодневками на поставку строительных материалов.Всего Курская корпорация развития выступает ответчиком как минимум по 13 гражданским делам.Кроме того, против нее возбудили уголовное дело о мошенничестве на контрактах по изготовлению "зубов дракона" — бетонных пирамид, который применяются при сооружении фортификаций.

https://ria.ru/20250317/hinshtejn-2005579491.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, курская область, владимир лукин, денис федоров