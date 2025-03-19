Суд взыскал с бывших курских чиновников более 4,1 миллиарда рублей
Суд взыскал с экс-руководителей Курской корпорации развития 4,1 миллиарда рублей
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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КУРСК, 19 мар — РИА Новости. Суд в Курске взыскал с бывших руководителей региональной корпорации развития более четырех миллиардов рублей, сообщили в объединенной пресс-службе областной судебной системы.
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"Ленинский районный суд города Курска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к Владимиру Лукину, Игорю Грабину, Снежане Мартьяновой и другим лицам, а также организациям о взыскании свыше 4,1 миллиарда рублей", — говорится в релизе.
Закрытое судебное заседание по иску Генпрокуратуры состоялось сегодня. Ответчиками выступали девять физических лиц:
- бывший гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин;
- его бывшие заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова;
- Владислав Мартьянов;
- Денис Федоров;
- Максим Васильев;
- Юрий Бессонов;
- Максим Воронин;
- Владимир Коноплев;
- Иван Уткин;
а также восемь компаний:
- "КТК Сервис";
- "Техимпэкс";
- "Торговый Дом Курск";
- "Энерго Рессурс";
- "СИЭМИ";
- "Электростроймонтаж";
- "Яртэс Инжиниринг";
- "Энергосистема".
С них взыскали в общей сложности 4 101 653 592 рубля, обратив их в доход государства, а также государственную пошлину в размере 900 тысяч рублей.
"Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Курский областной суд", — заключили в пресс-службе судов.
Хищения на строительстве фортификаций
В конце января Генпрокуратура потребовала взыскать с Лукина и его соучастников более 3,2 миллиарда рублей, которые те присвоили на контрактах по возведению оборонных сооружений.
По данным надзорного ведомства, с 2022 по 2023 год правительству Курской области выделили из федерального бюджета 19,4 миллиарда рублей на строительство защитных сооружений, блиндажей, огневых точек, опорных пунктов и тому подобных сооружений для защиты от агрессии со стороны Украины. Основным распорядителем стало областное управление капстроительства, а генподрядчиком — корпорация развития во главе с Лукиным.
Чиновники воспользовались этим и через соучастников и аффилированные с ними фирмы заключили 23 контракта на строительство укреплений. Но компании только создавали видимость выполнения работ и реализовали ложную схему расходов, заключив фиктивные договоры с фирмами-однодневками на поставку строительных материалов.
Всего Курская корпорация развития выступает ответчиком как минимум по 13 гражданским делам.
Кроме того, против нее возбудили уголовное дело о мошенничестве на контрактах по изготовлению "зубов дракона" — бетонных пирамид, который применяются при сооружении фортификаций.