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Суд взыскал с бывших курских чиновников более 4,1 миллиарда рублей - РИА Новости, 19.03.2025
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23:16 19.03.2025 (обновлено: 23:53 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/sud-2006082407.html
Суд взыскал с бывших курских чиновников более 4,1 миллиарда рублей
Суд взыскал с бывших курских чиновников более 4,1 миллиарда рублей - РИА Новости, 19.03.2025
Суд взыскал с бывших курских чиновников более 4,1 миллиарда рублей
Суд в Курске взыскал с бывших руководителей региональной корпорации развития более четырех миллиардов рублей, сообщили в объединенной пресс-службе областной... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T23:16:00+03:00
2025-03-19T23:53:00+03:00
происшествия
курская область
владимир лукин
денис федоров
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КУРСК, 19 мар — РИА Новости. Суд в Курске взыскал с бывших руководителей региональной корпорации развития более четырех миллиардов рублей, сообщили в объединенной пресс-службе областной судебной системы.&quot;Ленинский районный суд города Курска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к Владимиру Лукину, Игорю Грабину, Снежане Мартьяновой и другим лицам, а также организациям о взыскании свыше 4,1 миллиарда рублей&quot;, — говорится в релизе.Закрытое судебное заседание по иску Генпрокуратуры состоялось сегодня. Ответчиками выступали девять физических лиц:а также восемь компаний:С них взыскали в общей сложности 4 101 653 592 рубля, обратив их в доход государства, а также государственную пошлину в размере 900 тысяч рублей. "Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Курский областной суд", — заключили в пресс-службе судов.Хищения на строительстве фортификацийВ конце января Генпрокуратура потребовала взыскать с Лукина и его соучастников более 3,2 миллиарда рублей, которые те присвоили на контрактах по возведению оборонных сооружений.По данным надзорного ведомства, с 2022 по 2023 год правительству Курской области выделили из федерального бюджета 19,4 миллиарда рублей на строительство защитных сооружений, блиндажей, огневых точек, опорных пунктов и тому подобных сооружений для защиты от агрессии со стороны Украины. Основным распорядителем стало областное управление капстроительства, а генподрядчиком — корпорация развития во главе с Лукиным.Чиновники воспользовались этим и через соучастников и аффилированные с ними фирмы заключили 23 контракта на строительство укреплений. Но компании только создавали видимость выполнения работ и реализовали ложную схему расходов, заключив фиктивные договоры с фирмами-однодневками на поставку строительных материалов.Всего Курская корпорация развития выступает ответчиком как минимум по 13 гражданским делам.Кроме того, против нее возбудили уголовное дело о мошенничестве на контрактах по изготовлению "зубов дракона" — бетонных пирамид, который применяются при сооружении фортификаций.
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происшествия, курская область, владимир лукин, денис федоров
Происшествия, Курская область, Владимир Лукин, Денис Федоров
Суд взыскал с бывших курских чиновников более 4,1 миллиарда рублей

Суд взыскал с экс-руководителей Курской корпорации развития 4,1 миллиарда рублей

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КУРСК, 19 мар — РИА Новости. Суд в Курске взыскал с бывших руководителей региональной корпорации развития более четырех миллиардов рублей, сообщили в объединенной пресс-службе областной судебной системы.
«

"Ленинский районный суд города Курска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к Владимиру Лукину, Игорю Грабину, Снежане Мартьяновой и другим лицам, а также организациям о взыскании свыше 4,1 миллиарда рублей", — говорится в релизе.

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Хинштейн рассказал о подсчете ущерба от Корпорации развития Курской области
17 марта, 19:23
Закрытое судебное заседание по иску Генпрокуратуры состоялось сегодня. Ответчиками выступали девять физических лиц:
  • бывший гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин;
  • его бывшие заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова;
  • Владислав Мартьянов;
  • Денис Федоров;
  • Максим Васильев;
  • Юрий Бессонов;
  • Максим Воронин;
  • Владимир Коноплев;
  • Иван Уткин;
а также восемь компаний:
  • "КТК Сервис";
  • "Техимпэкс";
  • "Торговый Дом Курск";
  • "Энерго Рессурс";
  • "СИЭМИ";
  • "Электростроймонтаж";
  • "Яртэс Инжиниринг";
  • "Энергосистема".
С них взыскали в общей сложности 4 101 653 592 рубля, обратив их в доход государства, а также государственную пошлину в размере 900 тысяч рублей.
"Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Курский областной суд", — заключили в пресс-службе судов.
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8 марта, 09:24

Хищения на строительстве фортификаций

В конце января Генпрокуратура потребовала взыскать с Лукина и его соучастников более 3,2 миллиарда рублей, которые те присвоили на контрактах по возведению оборонных сооружений.
По данным надзорного ведомства, с 2022 по 2023 год правительству Курской области выделили из федерального бюджета 19,4 миллиарда рублей на строительство защитных сооружений, блиндажей, огневых точек, опорных пунктов и тому подобных сооружений для защиты от агрессии со стороны Украины. Основным распорядителем стало областное управление капстроительства, а генподрядчиком — корпорация развития во главе с Лукиным.
Чиновники воспользовались этим и через соучастников и аффилированные с ними фирмы заключили 23 контракта на строительство укреплений. Но компании только создавали видимость выполнения работ и реализовали ложную схему расходов, заключив фиктивные договоры с фирмами-однодневками на поставку строительных материалов.
Всего Курская корпорация развития выступает ответчиком как минимум по 13 гражданским делам.
Кроме того, против нее возбудили уголовное дело о мошенничестве на контрактах по изготовлению "зубов дракона" — бетонных пирамид, который применяются при сооружении фортификаций.
Противотанковые заграждения зубы дракона - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
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