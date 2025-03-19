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Суд в Кишиневе объявил в розыск депутата Нестеровского - РИА Новости, 19.03.2025
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18:15 19.03.2025 (обновлено: 21:22 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/sud-2006037090.html
Суд в Кишиневе объявил в розыск депутата Нестеровского
Суд в Кишиневе объявил в розыск депутата Нестеровского - РИА Новости, 19.03.2025
Суд в Кишиневе объявил в розыск депутата Нестеровского
Суд Кишинева объявил в розыск молдавского оппозиционного депутата Александра Нестеровского, осужденного заочно на 12 лет тюрьмы за пассивную коррупцию, сообщил... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T18:15:00+03:00
2025-03-19T21:22:00+03:00
в мире
молдавия
василий боля
александр нестеровский
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КИШИНЕВ, 19 мар - РИА Новости. Суд Кишинева объявил в розыск молдавского оппозиционного депутата Александра Нестеровского, осужденного заочно на 12 лет тюрьмы за пассивную коррупцию, сообщил его коллега по блоку "Победа" Василий Боля. Суд в Кишиневе в среду заочно приговорил депутата парламента Молдавии и одного из лидеров партии "Возрождение" Нестеровского к 12 годам лишения свободы. При этом прокурор просил для депутата наказание в виде 10 лет и 9 месяцев лишения свободы. Депутата признали виновным в "пассивной коррупции, а также принятии финансирования для политической партии от организованной преступной группы". "Приговор шит белыми нитками, он аргументирован только политически. Прокурор просил осудить депутата на 10 лет, но судья добавил срок и приговорил его к 12 годам лишения свободы. Такое решение кажется очень странным, судья сказал, что распорядился, чтобы Нестеровский был объявлен в розыск", - заявил Боля на митинге поддержку Нестеровского, который проводится в среду у здания суда в Кишиневе. Нестеровский является одним из лидеров партии "Возрождение", которая теперь входит в блок "Победа" и выступает в том числе за сотрудничество и развитие диалога с Россией. В сентябре 2023 года парламент по запросу прокуратуры лишил Нестеровского депутатской неприкосновенности, а районный суд Кишинева вынес решение о его помещении под арест на 30 суток. В партии "Возрождение" тогда заявили, что таким образом власти пытаются "выбить" ее представителя из предвыборной гонки на местных выборах, которые были запланированы на 5 ноября 2023 года. Политформирование выдвинуло Нестеровского кандидатом в мэры второго по величине в Молдавии города Бельцы, он не смог принять участие в выборах из-за уголовного дела. Приговор Нестеровскому должен быть вынесен 19 марта. Как сообщил ранее в среду адвокат Анатолий Пител, решением президента России Нестеровскому было предоставлено российское гражданство. Ранее адвокат Нестеровского заявил РИА Новости, что защита будет обжаловать приговор, если суд не оправдает политика. Он утверждает, что судебный процесс над Нестеровским шел с нарушением процессуальных норм, с использованием ложных показаний и сфальсифицированных документов. В партии "Возрождение" заявляют, что это откровенная политическая расправа, направленная на запугивание оппозиции и подавление пророссийских настроений в стране. Оппозиция настаивает, что власти Молдавии стремятся в преддверии парламентских выборов деморализовать оппозиционные силы и дискредитировать пророссийский курс.
https://ria.ru/20250319/storonniki-2006016671.html
https://ria.ru/20250319/moldavija-2006016388.html
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в мире, молдавия, василий боля, александр нестеровский
В мире, Молдавия, Василий Боля, Александр Нестеровский
Суд в Кишиневе объявил в розыск депутата Нестеровского

Боля: суд в Кишиневе объявил в розыск оппозиционного депутата Нестеровского

© Sputnik / Dmitrij OsmateskoАлександр Нестеровский
Александр Нестеровский - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Sputnik / Dmitrij Osmatesko
Александр Нестеровский. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 мар - РИА Новости. Суд Кишинева объявил в розыск молдавского оппозиционного депутата Александра Нестеровского, осужденного заочно на 12 лет тюрьмы за пассивную коррупцию, сообщил его коллега по блоку "Победа" Василий Боля.
Суд в Кишиневе в среду заочно приговорил депутата парламента Молдавии и одного из лидеров партии "Возрождение" Нестеровского к 12 годам лишения свободы. При этом прокурор просил для депутата наказание в виде 10 лет и 9 месяцев лишения свободы. Депутата признали виновным в "пассивной коррупции, а также принятии финансирования для политической партии от организованной преступной группы".
Сторонники молдавского оппозиционера Александра Нестеровского у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Сторонники Нестеровского собрались у здания суда в Кишиневе
Вчера, 17:09
"Приговор шит белыми нитками, он аргументирован только политически. Прокурор просил осудить депутата на 10 лет, но судья добавил срок и приговорил его к 12 годам лишения свободы. Такое решение кажется очень странным, судья сказал, что распорядился, чтобы Нестеровский был объявлен в розыск", - заявил Боля на митинге поддержку Нестеровского, который проводится в среду у здания суда в Кишиневе.
Нестеровский является одним из лидеров партии "Возрождение", которая теперь входит в блок "Победа" и выступает в том числе за сотрудничество и развитие диалога с Россией. В сентябре 2023 года парламент по запросу прокуратуры лишил Нестеровского депутатской неприкосновенности, а районный суд Кишинева вынес решение о его помещении под арест на 30 суток. В партии "Возрождение" тогда заявили, что таким образом власти пытаются "выбить" ее представителя из предвыборной гонки на местных выборах, которые были запланированы на 5 ноября 2023 года. Политформирование выдвинуло Нестеровского кандидатом в мэры второго по величине в Молдавии города Бельцы, он не смог принять участие в выборах из-за уголовного дела. Приговор Нестеровскому должен быть вынесен 19 марта. Как сообщил ранее в среду адвокат Анатолий Пител, решением президента России Нестеровскому было предоставлено российское гражданство.
Ранее адвокат Нестеровского заявил РИА Новости, что защита будет обжаловать приговор, если суд не оправдает политика. Он утверждает, что судебный процесс над Нестеровским шел с нарушением процессуальных норм, с использованием ложных показаний и сфальсифицированных документов. В партии "Возрождение" заявляют, что это откровенная политическая расправа, направленная на запугивание оппозиции и подавление пророссийских настроений в стране. Оппозиция настаивает, что власти Молдавии стремятся в преддверии парламентских выборов деморализовать оппозиционные силы и дискредитировать пророссийский курс.
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Вчера, 17:08
 
В миреМолдавияВасилий БоляАлександр Нестеровский
 
 
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