https://ria.ru/20250319/sud-2006029512.html

Ставропольский суд вынес приговор криминальному авторитету Жураковскому

Ставропольский суд вынес приговор криминальному авторитету Жураковскому - РИА Новости, 19.03.2025

Ставропольский суд вынес приговор криминальному авторитету Жураковскому

Ставропольский краевой суд назначил 10 лет колонии строгого режима и штраф в 1 миллион рублей Владимиру Жураковскому за занятие высшего положения в преступной... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T17:53:00+03:00

2025-03-19T17:53:00+03:00

2025-03-19T17:53:00+03:00

происшествия

россия

ставропольский краевой суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_30f1cb97b4bd55f74954245e71735eba.jpg

ПЯТИГОРСК, 19 мар - РИА Новости. Ставропольский краевой суд назначил 10 лет колонии строгого режима и штраф в 1 миллион рублей Владимиру Жураковскому за занятие высшего положения в преступной иерархии, сообщила Генеральная прокуратура РФ. Судом установлено, что подсудимый более 20 лет управлял преступными элементами, действовавшими на территории региона, организовывал сбор денежных средств, разрешал спорные ситуации среди криминальных лиц, вырученные деньги передавал на нужды криминального мира. "Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 миллион рублей и ограничением свободы сроком на 1 год. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Он признан виновным по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии)", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240916/sud-1972996797.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, ставропольский краевой суд