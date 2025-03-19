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Ставропольский суд вынес приговор криминальному авторитету Жураковскому
Ставропольский суд вынес приговор криминальному авторитету Жураковскому - РИА Новости, 19.03.2025
Ставропольский суд вынес приговор криминальному авторитету Жураковскому
Ставропольский краевой суд назначил 10 лет колонии строгого режима и штраф в 1 миллион рублей Владимиру Жураковскому за занятие высшего положения в преступной... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T17:53:00+03:00
2025-03-19T17:53:00+03:00
2025-03-19T17:53:00+03:00
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ПЯТИГОРСК, 19 мар - РИА Новости. Ставропольский краевой суд назначил 10 лет колонии строгого режима и штраф в 1 миллион рублей Владимиру Жураковскому за занятие высшего положения в преступной иерархии, сообщила Генеральная прокуратура РФ. Судом установлено, что подсудимый более 20 лет управлял преступными элементами, действовавшими на территории региона, организовывал сбор денежных средств, разрешал спорные ситуации среди криминальных лиц, вырученные деньги передавал на нужды криминального мира. "Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 миллион рублей и ограничением свободы сроком на 1 год. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Он признан виновным по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии)", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240916/sud-1972996797.html
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происшествия, россия, ставропольский краевой суд
Происшествия, Россия, Ставропольский краевой суд
Ставропольский суд вынес приговор криминальному авторитету Жураковскому
Ставропольский суд назначил 10 лет колонии криминальному авторитету Жураковскому