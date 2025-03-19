https://ria.ru/20250319/sud-2005931218.html

Google попросил Верховный суд пересмотреть решения по российской дочке

Google попросил Верховный суд пересмотреть решения по российской дочке - РИА Новости, 19.03.2025

Google попросил Верховный суд пересмотреть решения по российской дочке

Американская Google International LLC просит Верховный суд России пересмотреть судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые признали незаконным... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T12:12:00+03:00

2025-03-19T12:12:00+03:00

2025-03-19T12:12:00+03:00

экономика

россия

москва

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девятый арбитражный апелляционный суд

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Американская Google International LLC просит Верховный суд России пересмотреть судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые признали незаконным перечисление в ее адрес дочерним ООО "Гугл" в 2021 году около 9,5 миллиарда рублей дивидендов и выплату 500 миллионов рублей налогов на эту сумму. Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, кассационная жалоба Google International LLC поступила в ВС РФ 14 марта. В соответствии с процессуальным законодательством на ее изучение у судьи ВС РФ, которому она будет распределена, есть как минимум два месяца. Суды по заявлению Валерия Таляровского, конкурсного управляющего "Гугла", признали незаконными перечисление российским подразделением Google почти 9,5 миллиарда рублей дивидендов в адрес Google International и перечисление в бюджет 500 миллионов рублей налогов. Суды применили последствия недействительности сделок, взыскав с Google International около 10 миллиардов рублей в конкурсную массу "Гугла". Таляровский сообщил в суде первой инстанции, что Google International, единственный участник "Гугла", в декабре 2020 года приняла решение о распределении до 10 миллиардов рублей прибыли "дочки" за 2015-2017 годы. Около 128,7 миллиона долларов (около 9,5 миллиарда рублей на тот момент) дивидендов было выплачено в декабре 2021 года. Еще 500 миллионов "Гугл" заплатил в бюджет в качестве налога на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов иностранным организациям. В заявлении Таляровского отмечалось, что решения и сделки происходили на фоне суда с телеканалом "Царьград", закончившегося присуждением Google многомиллиардной прогрессивной судебной неустойки. В суде юристы назвали дело "Царьграда" "спусковым крючком дела о банкротстве "Гугла". Управляющий считает, что оспариваемые действия в преддверии банкротства были направлены на причинение вреда кредиторам. Представители Google International заявили, что на момент решения о выплате дивидендов на счетах "Гугла" было 19 миллиардов рублей, а после выплаты осталось еще 14 миллиардов. Деятельность "Гугла" приносила большой доход - за четвертый квартал 2021 года стоимость реализованных услуг составила 47,5 миллиарда рублей. Поэтому, по мнению ответчика, нельзя было говорить ни о неплатежеспособности "Гугла", ни о противоправности действий его участника. Арбитражный суд Москвы в октябре признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.

https://ria.ru/20250113/google--1993515365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, москва, google, девятый арбитражный апелляционный суд