https://ria.ru/20250319/studenty-2005859120.html

Детей бойцов СВО в колледжах могут обеспечить бесплатным питанием

Детей бойцов СВО в колледжах могут обеспечить бесплатным питанием - РИА Новости, 19.03.2025

Детей бойцов СВО в колледжах могут обеспечить бесплатным питанием

Минобрнауки России поддержало идею об организации льготного горячего питания для детей участников СВО в учреждениях среднего профобразования, поручив... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T02:34:00+03:00

2025-03-19T02:34:00+03:00

2025-03-19T12:18:00+03:00

общество

россия

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Минобрнауки России поддержало идею об организации льготного горячего питания для детей участников СВО в учреждениях среднего профобразования, поручив подведомственным учреждениям организовать данную меру соцподдержки, следует из ответа министерства на обращение депутатов Госдумы Екатерины Стенякиной и Екатерины Харченко, а также сенатора Дарьи Лантратовой, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее парламентарии направили обращение вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко с просьбой дать поручение профильному ведомству организовать льготное горячее питание для детей участников СВО в учреждениях среднего профессионального образования. "В целях обеспечения единых подходов к предоставлению мер социальной поддержки для детей участников СВО Минобрнауки России направило в подведомственные образовательные организации письмо, в котором было рекомендовано в качестве меры социальной поддержки организовать предоставление льготного горячего питания для детей участников СВО, обучающихся по образовательным программам СПО", — сказано в ответе ведомства. В документе отмечается, что министерство провело мониторинг, согласно которому в 308 образовательных организациях из 78 субъектов России по программам СПО обучаются 12 554 детей участников СВО. По информации ведомства, льготное горячее питание в 2025 году из них получает 1 579 детей в 49 образовательных организациях. Кроме того, в материале подчеркивается, что в 160 образовательных организациях, подведомственных Минобрнауки, по программам СПО обучаются 6 840 человек — детей участников СВО, из них в 18 образовательных организациях льготное горячее питание получает 782 человека. Как пояснила РИА Новости Стенякина, семьи бойцов СВО должны иметь одинаковые льготы. "Спасибо министерству: нас услышали и направили соответствующие рекомендации в вузы. Теперь в своих колледжах и техникумах они обеспечат бесплатным питанием детей участников СВО. Проследим, чтобы эта мера поддержки максимально быстро вступила в силу", — добавила она.

https://ria.ru/20241127/boytsy-1986050714.html

https://ria.ru/20250310/komissiya-2004139382.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, дмитрий чернышенко