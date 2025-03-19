https://ria.ru/20250319/storonniki-2006016671.html

Сторонники Нестеровского собрались у здания суда в Кишиневе

Сторонники Нестеровского собрались у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 19.03.2025

Сторонники Нестеровского собрались у здания суда в Кишиневе

Сторонники молдавского оппозиционера Александра Нестеровского собрались у здания суда в Кишиневе, где в среду должно быть оглашено решение по делу о его якобы... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T17:09:00+03:00

2025-03-19T17:09:00+03:00

2025-03-19T21:22:00+03:00

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КИШИНЕВ, 19 мар - РИА Новости. Сторонники молдавского оппозиционера Александра Нестеровского собрались у здания суда в Кишиневе, где в среду должно быть оглашено решение по делу о его якобы причастности к электоральной коррупции, передает корреспондент РИА Новости. Сторонники Нестеровского скандируют "Саша, мы с тобой!", считая его невиновным, и заявляя, что дело организовано властями республики из-за его убеждений. Нестеровский является одним из лидеров партии "Возрождение", которая теперь входит в блок "Победа" и выступает в том числе за сотрудничество и развитие диалога с Россией. В сентябре 2023 года парламент по запросу прокуратуры лишил Нестеровского депутатской неприкосновенности, а районный суд Кишинева вынес решение о его помещении под арест на 30 суток. В партии "Возрождение" тогда заявили, что таким образом власти пытаются "выбить" ее представителя из предвыборной гонки на местных выборах, которые были запланированы на 5 ноября 2023 года. Политформирование выдвинуло Нестеровского кандидатом в мэры второго по величине в Молдавии города Бельцы, он не смог принять участие в выборах из-за уголовного дела. Приговор Нестеровскому должен быть вынесен 19 марта. Решением президента России Нестеровскому было предоставлено российское гражданство из-за политического преследования на родине. Сам депутат утверждает, что против него сфабриковано показательное уголовное дело. При этом судебный процесс шел в нарушение процессуальных норм, с использованием ложных показаний и сфальсифицированных документов. В партии "Возрождение" заявляют, что это откровенная политическая расправа, направленная на запугивание оппозиции и подавление пророссийских настроений в стране. Депутатская деятельность Нестеровского широко известна рядом инициатив, направленных на укрепление связей Молдовы с Россией и защиту традиционных ценностей. Он является соавтором законопроектов об уголовной ответственности за оправдание фашизма и призывы к ликвидации молдавской государственности, выступал за придание русскому языку статуса официального.

https://ria.ru/20250319/moldaviya-2006003767.html

https://ria.ru/20250319/moldavija-2005934857.html

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Сторонники молдавского оппозиционера Александра Нестеровского у здания суда в Кишиневе Сторонники молдавского оппозиционера Александра Нестеровского собрались у здания суда в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости. Сегодня, как ожидается, будет оглашено решение по делу о якобы причастности депутата к электоральной коррупции. Сторонники Нестеровского считают его невиновным, скандируют "Саша, мы с тобой!". Защита Нестеровского надеется, что политик будет оправдан из-за отсутствия состава преступления, хотя и не уверена, что суд в Молдавии рассматривает дело объективно. Сам депутат утверждает, что против него сфабриковано показательное уголовное дело, а судебный процесс шел с использованием ложных показаний и сфальсифицированных документов. 2025-03-19T17:09 true PT0M09S

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в мире, россия, молдавия, кишинев, возрождение, александр нестеровский