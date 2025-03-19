Рейтинг@Mail.ru
Сторонники Нестеровского собрались у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 19.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 19.03.2025 (обновлено: 21:22 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/storonniki-2006016671.html
Сторонники Нестеровского собрались у здания суда в Кишиневе
Сторонники Нестеровского собрались у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 19.03.2025
Сторонники Нестеровского собрались у здания суда в Кишиневе
Сторонники молдавского оппозиционера Александра Нестеровского собрались у здания суда в Кишиневе, где в среду должно быть оглашено решение по делу о его якобы... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T17:09:00+03:00
2025-03-19T21:22:00+03:00
в мире
россия
молдавия
кишинев
возрождение
александр нестеровский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2006011670_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2e8b5955a288974c5393c61f12198658.jpg
КИШИНЕВ, 19 мар - РИА Новости. Сторонники молдавского оппозиционера Александра Нестеровского собрались у здания суда в Кишиневе, где в среду должно быть оглашено решение по делу о его якобы причастности к электоральной коррупции, передает корреспондент РИА Новости. Сторонники Нестеровского скандируют "Саша, мы с тобой!", считая его невиновным, и заявляя, что дело организовано властями республики из-за его убеждений. Нестеровский является одним из лидеров партии "Возрождение", которая теперь входит в блок "Победа" и выступает в том числе за сотрудничество и развитие диалога с Россией. В сентябре 2023 года парламент по запросу прокуратуры лишил Нестеровского депутатской неприкосновенности, а районный суд Кишинева вынес решение о его помещении под арест на 30 суток. В партии "Возрождение" тогда заявили, что таким образом власти пытаются "выбить" ее представителя из предвыборной гонки на местных выборах, которые были запланированы на 5 ноября 2023 года. Политформирование выдвинуло Нестеровского кандидатом в мэры второго по величине в Молдавии города Бельцы, он не смог принять участие в выборах из-за уголовного дела. Приговор Нестеровскому должен быть вынесен 19 марта. Решением президента России Нестеровскому было предоставлено российское гражданство из-за политического преследования на родине. Сам депутат утверждает, что против него сфабриковано показательное уголовное дело. При этом судебный процесс шел в нарушение процессуальных норм, с использованием ложных показаний и сфальсифицированных документов. В партии "Возрождение" заявляют, что это откровенная политическая расправа, направленная на запугивание оппозиции и подавление пророссийских настроений в стране. Депутатская деятельность Нестеровского широко известна рядом инициатив, направленных на укрепление связей Молдовы с Россией и защиту традиционных ценностей. Он является соавтором законопроектов об уголовной ответственности за оправдание фашизма и призывы к ликвидации молдавской государственности, выступал за придание русскому языку статуса официального.
https://ria.ru/20250319/moldaviya-2006003767.html
https://ria.ru/20250319/moldavija-2005934857.html
россия
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Сторонники молдавского оппозиционера Александра Нестеровского у здания суда в Кишиневе
Сторонники молдавского оппозиционера Александра Нестеровского собрались у здания суда в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости. Сегодня, как ожидается, будет оглашено решение по делу о якобы причастности депутата к электоральной коррупции. Сторонники Нестеровского считают его невиновным, скандируют "Саша, мы с тобой!". Защита Нестеровского надеется, что политик будет оправдан из-за отсутствия состава преступления, хотя и не уверена, что суд в Молдавии рассматривает дело объективно. Сам депутат утверждает, что против него сфабриковано показательное уголовное дело, а судебный процесс шел с использованием ложных показаний и сфальсифицированных документов.
2025-03-19T17:09
true
PT0M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2006011670_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_77820ac05420726c8c875fdf5205a897.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, молдавия, кишинев, возрождение, александр нестеровский
В мире, Россия, Молдавия, Кишинев, Возрождение, Александр Нестеровский
Сторонники Нестеровского собрались у здания суда в Кишиневе

Сторонники оппозиционера Нестеровского собрались у здания суда в Кишиневе

Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 19 мар - РИА Новости. Сторонники молдавского оппозиционера Александра Нестеровского собрались у здания суда в Кишиневе, где в среду должно быть оглашено решение по делу о его якобы причастности к электоральной коррупции, передает корреспондент РИА Новости.
Сторонники Нестеровского скандируют "Саша, мы с тобой!", считая его невиновным, и заявляя, что дело организовано властями республики из-за его убеждений.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Сторонники блока "Победа" подали петицию в поддержку Нестеровского
Вчера, 16:19
Нестеровский является одним из лидеров партии "Возрождение", которая теперь входит в блок "Победа" и выступает в том числе за сотрудничество и развитие диалога с Россией. В сентябре 2023 года парламент по запросу прокуратуры лишил Нестеровского депутатской неприкосновенности, а районный суд Кишинева вынес решение о его помещении под арест на 30 суток. В партии "Возрождение" тогда заявили, что таким образом власти пытаются "выбить" ее представителя из предвыборной гонки на местных выборах, которые были запланированы на 5 ноября 2023 года. Политформирование выдвинуло Нестеровского кандидатом в мэры второго по величине в Молдавии города Бельцы, он не смог принять участие в выборах из-за уголовного дела. Приговор Нестеровскому должен быть вынесен 19 марта. Решением президента России Нестеровскому было предоставлено российское гражданство из-за политического преследования на родине.
Сам депутат утверждает, что против него сфабриковано показательное уголовное дело. При этом судебный процесс шел в нарушение процессуальных норм, с использованием ложных показаний и сфальсифицированных документов. В партии "Возрождение" заявляют, что это откровенная политическая расправа, направленная на запугивание оппозиции и подавление пророссийских настроений в стране. Депутатская деятельность Нестеровского широко известна рядом инициатив, направленных на укрепление связей Молдовы с Россией и защиту традиционных ценностей. Он является соавтором законопроектов об уголовной ответственности за оправдание фашизма и призывы к ликвидации молдавской государственности, выступал за придание русскому языку статуса официального.
Члены оппозиционной партии Renaștere-Возрождение Александр Нестеровский - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Над Нестеровским хотят устроить показательный суд, заявил адвокат
Вчера, 12:30
 
В миреРоссияМолдавияКишиневВозрождениеАлександр Нестеровский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала