https://ria.ru/20250319/starmer--2005948818.html

Стармер после беседы Путина и Трампа заверил Зеленского в поддержке Киева

Стармер после беседы Путина и Трампа заверил Зеленского в поддержке Киева - РИА Новости, 19.03.2025

Стармер после беседы Путина и Трампа заверил Зеленского в поддержке Киева

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после разговора российского президента Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом заверил Владимира... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T13:26:00+03:00

2025-03-19T13:26:00+03:00

2025-03-19T13:26:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после разговора российского президента Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом заверил Владимира Зеленского в неизменной поддержке Киева со стороны Лондона, сообщили на Даунинг-стрит. "Премьер-министр провел разговор с президентом Зеленским… Они обсудили прогресс по обеспечению прекращения огня, достигнутый президентом Трампом в разговорах с Россией… Премьер-министр вновь подтвердил неизменную поддержку со стороны Великобритании", - говорится в заявлении канцелярии Стармера, опубликованном на сайте британского правительства. В ходе разговора, который состоялся вечером 18 марта, Зеленский отчитался перед британским премьером о ситуации на фронте, сказано там. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Российский лидер среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующую команду военным.

https://ria.ru/20250319/zelenskij-2005852983.html

https://ria.ru/20250317/zelenskij-2005595249.html

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