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Стармер после беседы Путина и Трампа заверил Зеленского в поддержке Киева - РИА Новости, 19.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:26 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/starmer--2005948818.html
Стармер после беседы Путина и Трампа заверил Зеленского в поддержке Киева
Стармер после беседы Путина и Трампа заверил Зеленского в поддержке Киева - РИА Новости, 19.03.2025
Стармер после беседы Путина и Трампа заверил Зеленского в поддержке Киева
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после разговора российского президента Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом заверил Владимира... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:26:00+03:00
2025-03-19T13:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
великобритания
дональд трамп
владимир зеленский
кир стармер
в мире
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после разговора российского президента Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом заверил Владимира Зеленского в неизменной поддержке Киева со стороны Лондона, сообщили на Даунинг-стрит. "Премьер-министр провел разговор с президентом Зеленским… Они обсудили прогресс по обеспечению прекращения огня, достигнутый президентом Трампом в разговорах с Россией… Премьер-министр вновь подтвердил неизменную поддержку со стороны Великобритании", - говорится в заявлении канцелярии Стармера, опубликованном на сайте британского правительства. В ходе разговора, который состоялся вечером 18 марта, Зеленский отчитался перед британским премьером о ситуации на фронте, сказано там. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Российский лидер среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующую команду военным.
https://ria.ru/20250319/zelenskij-2005852983.html
https://ria.ru/20250317/zelenskij-2005595249.html
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киев, россия, великобритания, дональд трамп, владимир зеленский, кир стармер, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Великобритания, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Кир Стармер, В мире
Стармер после беседы Путина и Трампа заверил Зеленского в поддержке Киева

Кир Стармер после беседы Путина и Трампа заверил Зеленского в поддержке Киева

© AP Photo / Kin CheungКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Кир Стармер . Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после разговора российского президента Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом заверил Владимира Зеленского в неизменной поддержке Киева со стороны Лондона, сообщили на Даунинг-стрит.
"Премьер-министр провел разговор с президентом Зеленским… Они обсудили прогресс по обеспечению прекращения огня, достигнутый президентом Трампом в разговорах с Россией… Премьер-министр вновь подтвердил неизменную поддержку со стороны Великобритании", - говорится в заявлении канцелярии Стармера, опубликованном на сайте британского правительства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Зеленский сменил риторику о россиянах после разговора Путина и Трампа
01:24
В ходе разговора, который состоялся вечером 18 марта, Зеленский отчитался перед британским премьером о ситуации на фронте, сказано там.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Российский лидер среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующую команду военным.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
В Раде раскрыли планы Зеленского по перемирию
17 марта, 21:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияВеликобританияДональд ТрампВладимир ЗеленскийКир СтармерВ мире
 
 
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