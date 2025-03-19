https://ria.ru/20250319/starmer--2005948818.html
Стармер после беседы Путина и Трампа заверил Зеленского в поддержке Киева
Стармер после беседы Путина и Трампа заверил Зеленского в поддержке Киева - РИА Новости, 19.03.2025
Стармер после беседы Путина и Трампа заверил Зеленского в поддержке Киева
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после разговора российского президента Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом заверил Владимира... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:26:00+03:00
2025-03-19T13:26:00+03:00
2025-03-19T13:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
великобритания
дональд трамп
владимир зеленский
кир стармер
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002832820_0:147:2401:1498_1920x0_80_0_0_8fcc022682c19ccdf10df9ff391454ee.jpg
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после разговора российского президента Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом заверил Владимира Зеленского в неизменной поддержке Киева со стороны Лондона, сообщили на Даунинг-стрит. "Премьер-министр провел разговор с президентом Зеленским… Они обсудили прогресс по обеспечению прекращения огня, достигнутый президентом Трампом в разговорах с Россией… Премьер-министр вновь подтвердил неизменную поддержку со стороны Великобритании", - говорится в заявлении канцелярии Стармера, опубликованном на сайте британского правительства. В ходе разговора, который состоялся вечером 18 марта, Зеленский отчитался перед британским премьером о ситуации на фронте, сказано там. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Российский лидер среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующую команду военным.
https://ria.ru/20250319/zelenskij-2005852983.html
https://ria.ru/20250317/zelenskij-2005595249.html
киев
россия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002832820_133:0:2268:1601_1920x0_80_0_0_3b6dbf860d4a71c3f610902d3623e3c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, великобритания, дональд трамп, владимир зеленский, кир стармер, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Великобритания, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Кир Стармер, В мире
Стармер после беседы Путина и Трампа заверил Зеленского в поддержке Киева
Кир Стармер после беседы Путина и Трампа заверил Зеленского в поддержке Киева
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после разговора российского президента Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом заверил Владимира Зеленского в неизменной поддержке Киева со стороны Лондона, сообщили на Даунинг-стрит.
"Премьер-министр провел разговор с президентом Зеленским… Они обсудили прогресс по обеспечению прекращения огня, достигнутый президентом Трампом в разговорах с Россией… Премьер-министр вновь подтвердил неизменную поддержку со стороны Великобритании", - говорится в заявлении канцелярии Стармера, опубликованном на сайте британского правительства.
В ходе разговора, который состоялся вечером 18 марта, Зеленский отчитался перед британским премьером о ситуации на фронте, сказано там.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Российский лидер среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующую команду военным.