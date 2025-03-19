https://ria.ru/20250319/ssha-2006071061.html

Белый дом: США не отказываются от сделки по ресурсам с Украиной

Белый дом: США не отказываются от сделки по ресурсам с Украиной - РИА Новости, 19.03.2025

Белый дом: США не отказываются от сделки по ресурсам с Украиной

США не отказываются от подписания сделки по минеральным ресурсам с Украиной, но сейчас фокусируются на достижении мира, заявила пресс-секретарь Белого дома... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T21:09:00+03:00

2025-03-19T21:09:00+03:00

2025-03-19T21:09:00+03:00

в мире

сша

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_0:0:2600:1464_1920x0_80_0_0_b076625fd72c41d473f6494194dabd52.jpg

ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. США не отказываются от подписания сделки по минеральным ресурсам с Украиной, но сейчас фокусируются на достижении мира, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Нет, нет… сейчас мы фокусируемся на долгосрочном мирном соглашении. Как вы знаете, на той сделке, на той встрече (Владимира) Зеленского и президента (США Дональда) Трампа украинский президент на тот момент не говорил о широком мирном соглашении. Сейчас мы находимся в том месте, где говорим об этом. Так что мы перешли просто от формата экономического минерального соглашения и ищем длящегося прекращения огня", - заявила она журналистам, отвечая на вопрос, снят ли вопрос заключения сделки с Украиной с повестки американской администрации.

https://ria.ru/20250319/tramp-2005919434.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина