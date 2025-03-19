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Белый дом: США не отказываются от сделки по ресурсам с Украиной - РИА Новости, 19.03.2025
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21:09 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/ssha-2006071061.html
Белый дом: США не отказываются от сделки по ресурсам с Украиной
Белый дом: США не отказываются от сделки по ресурсам с Украиной - РИА Новости, 19.03.2025
Белый дом: США не отказываются от сделки по ресурсам с Украиной
США не отказываются от подписания сделки по минеральным ресурсам с Украиной, но сейчас фокусируются на достижении мира, заявила пресс-секретарь Белого дома... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T21:09:00+03:00
2025-03-19T21:09:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. США не отказываются от подписания сделки по минеральным ресурсам с Украиной, но сейчас фокусируются на достижении мира, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Нет, нет… сейчас мы фокусируемся на долгосрочном мирном соглашении. Как вы знаете, на той сделке, на той встрече (Владимира) Зеленского и президента (США Дональда) Трампа украинский президент на тот момент не говорил о широком мирном соглашении. Сейчас мы находимся в том месте, где говорим об этом. Так что мы перешли просто от формата экономического минерального соглашения и ищем длящегося прекращения огня", - заявила она журналистам, отвечая на вопрос, снят ли вопрос заключения сделки с Украиной с повестки американской администрации.
https://ria.ru/20250319/tramp-2005919434.html
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в мире, сша, украина
В мире, США, Украина
Белый дом: США не отказываются от сделки по ресурсам с Украиной

Белый дом: США не отказываются от сделки с Украиной по минеральным ресурсам

© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. США не отказываются от подписания сделки по минеральным ресурсам с Украиной, но сейчас фокусируются на достижении мира, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Нет, нет… сейчас мы фокусируемся на долгосрочном мирном соглашении. Как вы знаете, на той сделке, на той встрече (Владимира) Зеленского и президента (США Дональда) Трампа украинский президент на тот момент не говорил о широком мирном соглашении. Сейчас мы находимся в том месте, где говорим об этом. Так что мы перешли просто от формата экономического минерального соглашения и ищем длящегося прекращения огня", - заявила она журналистам, отвечая на вопрос, снят ли вопрос заключения сделки с Украиной с повестки американской администрации.
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