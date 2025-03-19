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Американская авиация нанесла удары по провинциям Йемена, сообщил источник - РИА Новости, 19.03.2025
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20:40 19.03.2025 (обновлено: 21:42 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/ssha-2006068117.html
Американская авиация нанесла удары по провинциям Йемена, сообщил источник
Американская авиация нанесла удары по провинциям Йемена, сообщил источник - РИА Новости, 19.03.2025
Американская авиация нанесла удары по провинциям Йемена, сообщил источник
Американские самолеты нанесли новые удары по провинциям Йемена, в том числе по району в Сане, где обосновалось руководство хуситов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T20:40:00+03:00
2025-03-19T21:42:00+03:00
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ДОХА, 19 мар — РИА Новости. Американские самолеты нанесли новые удары по провинциям Йемена, в том числе по району в Сане, где обосновалось руководство хуситов, сообщил РИА Новости йеменский источник."Американские истребители совершили два налета на район Аль-Джарф на севере столицы Саны, который является местом пребывания ряда лидеров "Ансар Алла", — сказал он.Кроме того, по словам собеседника агентства, удары наносились по окрестностям города Саада на севере страны."Американские истребители двумя налетами разбомбили казармы группировки "Ансар Алла" в районе Ас-Савадия в провинции Эль-Байда", — добавил источник.Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против группировки "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства". ВВС США нанесли 47 ударов по объектам движения на всей территории Йемена. Хуситы заявили о гибели не менее 50 человек и пообещали, что будут атаковать американские корабли в Красном море.Движение "Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по Израилю. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными ударами по Йемену.
https://ria.ru/20250317/yemen-2005599895.html
https://ria.ru/20250318/husity-2005626659.html
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в мире, сша, йемен, сана, ансар алла, вооруженные силы сша
В мире, США, Йемен, Сана, Ансар Алла, Вооруженные силы США
Американская авиация нанесла удары по провинциям Йемена, сообщил источник

Авиация США нанесла новые удары по нескольким провинциям Йемена

© AP Photo / Osamah AbdulrahmanАвиаудар ВС США в Сане, Йемен
Авиаудар ВС США в Сане, Йемен - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
Авиаудар ВС США в Сане, Йемен. Архивное фото
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ДОХА, 19 мар — РИА Новости. Американские самолеты нанесли новые удары по провинциям Йемена, в том числе по району в Сане, где обосновалось руководство хуситов, сообщил РИА Новости йеменский источник.
"Американские истребители совершили два налета на район Аль-Джарф на севере столицы Саны, который является местом пребывания ряда лидеров "Ансар Алла", — сказал он.
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Кроме того, по словам собеседника агентства, удары наносились по окрестностям города Саада на севере страны.
«
"Американские истребители двумя налетами разбомбили казармы группировки "Ансар Алла" в районе Ас-Савадия в провинции Эль-Байда", — добавил источник.
Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против группировки "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства". ВВС США нанесли 47 ударов по объектам движения на всей территории Йемена. Хуситы заявили о гибели не менее 50 человек и пообещали, что будут атаковать американские корабли в Красном море.
Движение "Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по Израилю. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.
США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными ударами по Йемену.
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