Американская авиация нанесла удары по провинциям Йемена, сообщил источник
Авиация США нанесла новые удары по нескольким провинциям Йемена
© AP Photo / Osamah AbdulrahmanАвиаудар ВС США в Сане, Йемен
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
Авиаудар ВС США в Сане, Йемен. Архивное фото
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ДОХА, 19 мар — РИА Новости. Американские самолеты нанесли новые удары по провинциям Йемена, в том числе по району в Сане, где обосновалось руководство хуситов, сообщил РИА Новости йеменский источник.
"Американские истребители совершили два налета на район Аль-Джарф на севере столицы Саны, который является местом пребывания ряда лидеров "Ансар Алла", — сказал он.
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Кроме того, по словам собеседника агентства, удары наносились по окрестностям города Саада на севере страны.
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"Американские истребители двумя налетами разбомбили казармы группировки "Ансар Алла" в районе Ас-Савадия в провинции Эль-Байда", — добавил источник.
Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против группировки "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства". ВВС США нанесли 47 ударов по объектам движения на всей территории Йемена. Хуситы заявили о гибели не менее 50 человек и пообещали, что будут атаковать американские корабли в Красном море.
Движение "Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по Израилю. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.
США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными ударами по Йемену.
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