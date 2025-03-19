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Уиткофф заявил о важности отношений России и США для Вашингтона

Уиткофф заявил о важности отношений России и США для Вашингтона - РИА Новости, 19.03.2025

Уиткофф заявил о важности отношений России и США для Вашингтона

Отношения РФ и США критически важны для Вашингтона, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T16:26:00+03:00

2025-03-19T16:26:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Отношения РФ и США критически важны для Вашингтона, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф."Отношения с РФ критически важны для нас. Они влияют на все остальное: Китай, Иран, Ближний Восток", - сказал Уиткофф в интервью телеканалу Bloomberg TV.По его словам, на пользу всему миру пошла бы договоренность Москвы и Вашингтона о сокращении ядерных арсеналов. Для самих Штатов это бы означало перераспределение военного бюджета на вещи, "которые важнее, чем войны", сказал Уиткофф.

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в мире, стив уиткофф, россия, сша