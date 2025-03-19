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Уиткофф заявил о важности отношений России и США для Вашингтона - РИА Новости, 19.03.2025
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16:26 19.03.2025 (обновлено: 16:36 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/ssha-2006004702.html
Уиткофф заявил о важности отношений России и США для Вашингтона
Уиткофф заявил о важности отношений России и США для Вашингтона - РИА Новости, 19.03.2025
Уиткофф заявил о важности отношений России и США для Вашингтона
Отношения РФ и США критически важны для Вашингтона, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T16:26:00+03:00
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в мире
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Отношения РФ и США критически важны для Вашингтона, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф."Отношения с РФ критически важны для нас. Они влияют на все остальное: Китай, Иран, Ближний Восток", - сказал Уиткофф в интервью телеканалу Bloomberg TV.По его словам, на пользу всему миру пошла бы договоренность Москвы и Вашингтона о сокращении ядерных арсеналов. Для самих Штатов это бы означало перераспределение военного бюджета на вещи, "которые важнее, чем войны", сказал Уиткофф.
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в мире, стив уиткофф, россия, сша
В мире, Стив Уиткофф, Россия, США
Уиткофф заявил о важности отношений России и США для Вашингтона

Уиткофф: отношения России и США критически важны для Вашингтона

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США у американского посольства в Москве
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Отношения РФ и США критически важны для Вашингтона, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
"Отношения с РФ критически важны для нас. Они влияют на все остальное: Китай, Иран, Ближний Восток", - сказал Уиткофф в интервью телеканалу Bloomberg TV.
По его словам, на пользу всему миру пошла бы договоренность Москвы и Вашингтона о сокращении ядерных арсеналов. Для самих Штатов это бы означало перераспределение военного бюджета на вещи, "которые важнее, чем войны", сказал Уиткофф.
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