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Reuters: США приостановили участие в операциях против России в киберсфере - РИА Новости, 19.03.2025
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12:58 19.03.2025 (обновлено: 13:45 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/ssha-2005938516.html
Reuters: США приостановили участие в операциях против России в киберсфере
Reuters: США приостановили участие в операциях против России в киберсфере - РИА Новости, 19.03.2025
Reuters: США приостановили участие в операциях против России в киберсфере
США приостановили свое участие в скоординированной с Европой борьбе против диверсий, дезинформации и кибератак, якобы исходящих со стороны России, на фоне... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T12:58:00+03:00
2025-03-19T13:45:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. США приостановили свое участие в скоординированной с Европой борьбе против диверсий, дезинформации и кибератак, якобы исходящих со стороны России, на фоне усилий администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на бывших и действующих сотрудников служб безопасности Штатов. "После вступления Трампа в должность 20 января большая часть работы остановилась", — указано в материале. Как уточнило агентство, по поручению экс-президента США Джо Байдена в 2024 году создали рабочие группы для отслеживания якобы диверсий, дезинформации и кибератак со стороны России. В частности, план осуществлялся Советом национальной безопасности (СНБ) и включал в себя как минимум семь ведомств, которые совместно с европейскими союзниками работали "над срывом заговоров", якобы направленных против Соединенных Штатов и Европы. Рейтер отмечает, что теперь некогда регулярные встречи между СНБ США и европейскими чиновниками национальной безопасности больше не запланированы в графике, а координация деятельности между американскими ведомствами по этому вопросу прекращена. Приостановка деятельности, по информации агентства, связана с усилиями Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Как сообщила в понедельник газета New York Times со ссылкой на источники, Минюст США предупредил европейских чиновников, что власти в Вашингтоне выходят из международной группы, ведущей расследования, в том числе в отношении руководства России в контексте конфликта на Украине. По данным источников издания, Соединенные Штаты покидают группу из-за необходимости перераспределить ресурсы. На Западе часто звучат различные обвинения в адрес России, при этом никаких доказательств не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются, как это было, например, с темой якобы вмешательства в выборы в США. В Москве такие заявления отвергают и называют голословными.
https://ria.ru/20250308/trevoga-2003855420.html
https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, джо байден
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Джо Байден
Reuters: США приостановили участие в операциях против России в киберсфере

Reuters: США приостановили участие в группах ЕС по контрразведке против России

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. США приостановили свое участие в скоординированной с Европой борьбе против диверсий, дезинформации и кибератак, якобы исходящих со стороны России, на фоне усилий администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на бывших и действующих сотрудников служб безопасности Штатов.
«
"После вступления Трампа в должность 20 января большая часть работы остановилась", — указано в материале.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
СМИ: союзники США забили тревогу из-за позиции Трампа по России
8 марта, 21:43
Как уточнило агентство, по поручению экс-президента США Джо Байдена в 2024 году создали рабочие группы для отслеживания якобы диверсий, дезинформации и кибератак со стороны России. В частности, план осуществлялся Советом национальной безопасности (СНБ) и включал в себя как минимум семь ведомств, которые совместно с европейскими союзниками работали "над срывом заговоров", якобы направленных против Соединенных Штатов и Европы.
Рейтер отмечает, что теперь некогда регулярные встречи между СНБ США и европейскими чиновниками национальной безопасности больше не запланированы в графике, а координация деятельности между американскими ведомствами по этому вопросу прекращена.
Приостановка деятельности, по информации агентства, связана с усилиями Трампа по урегулированию конфликта на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Путин и Трамп запустили российско-американские горки
11:58
Как сообщила в понедельник газета New York Times со ссылкой на источники, Минюст США предупредил европейских чиновников, что власти в Вашингтоне выходят из международной группы, ведущей расследования, в том числе в отношении руководства России в контексте конфликта на Украине. По данным источников издания, Соединенные Штаты покидают группу из-за необходимости перераспределить ресурсы.
На Западе часто звучат различные обвинения в адрес России, при этом никаких доказательств не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются, как это было, например, с темой якобы вмешательства в выборы в США. В Москве такие заявления отвергают и называют голословными.
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Правительство Венгрии поддержало решение Трампа о приостановке помощи Киеву
4 марта, 11:29
 
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