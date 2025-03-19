https://ria.ru/20250319/ssha-2005938516.html

Reuters: США приостановили участие в операциях против России в киберсфере

Reuters: США приостановили участие в операциях против России в киберсфере - РИА Новости, 19.03.2025

Reuters: США приостановили участие в операциях против России в киберсфере

США приостановили свое участие в скоординированной с Европой борьбе против диверсий, дезинформации и кибератак, якобы исходящих со стороны России, на фоне... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T12:58:00+03:00

2025-03-19T12:58:00+03:00

2025-03-19T13:45:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. США приостановили свое участие в скоординированной с Европой борьбе против диверсий, дезинформации и кибератак, якобы исходящих со стороны России, на фоне усилий администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на бывших и действующих сотрудников служб безопасности Штатов. "После вступления Трампа в должность 20 января большая часть работы остановилась", — указано в материале. Как уточнило агентство, по поручению экс-президента США Джо Байдена в 2024 году создали рабочие группы для отслеживания якобы диверсий, дезинформации и кибератак со стороны России. В частности, план осуществлялся Советом национальной безопасности (СНБ) и включал в себя как минимум семь ведомств, которые совместно с европейскими союзниками работали "над срывом заговоров", якобы направленных против Соединенных Штатов и Европы. Рейтер отмечает, что теперь некогда регулярные встречи между СНБ США и европейскими чиновниками национальной безопасности больше не запланированы в графике, а координация деятельности между американскими ведомствами по этому вопросу прекращена. Приостановка деятельности, по информации агентства, связана с усилиями Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Как сообщила в понедельник газета New York Times со ссылкой на источники, Минюст США предупредил европейских чиновников, что власти в Вашингтоне выходят из международной группы, ведущей расследования, в том числе в отношении руководства России в контексте конфликта на Украине. По данным источников издания, Соединенные Штаты покидают группу из-за необходимости перераспределить ресурсы. На Западе часто звучат различные обвинения в адрес России, при этом никаких доказательств не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются, как это было, например, с темой якобы вмешательства в выборы в США. В Москве такие заявления отвергают и называют голословными.

https://ria.ru/20250308/trevoga-2003855420.html

https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html

https://ria.ru/20250304/vengriya-2002923354.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, джо байден