Reuters: США приостановили участие в операциях против России в киберсфере
Reuters: США приостановили участие в группах ЕС по контрразведке против России
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. США приостановили свое участие в скоординированной с Европой борьбе против диверсий, дезинформации и кибератак, якобы исходящих со стороны России, на фоне усилий администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на бывших и действующих сотрудников служб безопасности Штатов.
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"После вступления Трампа в должность 20 января большая часть работы остановилась", — указано в материале.
Как уточнило агентство, по поручению экс-президента США Джо Байдена в 2024 году создали рабочие группы для отслеживания якобы диверсий, дезинформации и кибератак со стороны России. В частности, план осуществлялся Советом национальной безопасности (СНБ) и включал в себя как минимум семь ведомств, которые совместно с европейскими союзниками работали "над срывом заговоров", якобы направленных против Соединенных Штатов и Европы.
Рейтер отмечает, что теперь некогда регулярные встречи между СНБ США и европейскими чиновниками национальной безопасности больше не запланированы в графике, а координация деятельности между американскими ведомствами по этому вопросу прекращена.
Приостановка деятельности, по информации агентства, связана с усилиями Трампа по урегулированию конфликта на Украине.
Как сообщила в понедельник газета New York Times со ссылкой на источники, Минюст США предупредил европейских чиновников, что власти в Вашингтоне выходят из международной группы, ведущей расследования, в том числе в отношении руководства России в контексте конфликта на Украине. По данным источников издания, Соединенные Штаты покидают группу из-за необходимости перераспределить ресурсы.
На Западе часто звучат различные обвинения в адрес России, при этом никаких доказательств не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются, как это было, например, с темой якобы вмешательства в выборы в США. В Москве такие заявления отвергают и называют голословными.