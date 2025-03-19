https://ria.ru/20250319/ssha-2005895779.html

К зданию посольства США в Москве вернули символы СВО

К зданию посольства США в Москве вернули символы СВО - РИА Новости, 19.03.2025

К зданию посольства США в Москве вернули символы СВО

Буквы ZVO и инсталляцию "Мы вместе" с российским триколором вернули к зданию посольства США в Москве, после того как были проведены необходимые работы, передает РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T10:13:00+03:00

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мария захарова

общество

москва

сша

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Буквы ZVO и инсталляцию "Мы вместе" с российским триколором вернули к зданию посольства США в Москве, после того как были проведены необходимые работы, передает корреспондент РИА Новости. Вчера вечером у посольства США начали убирать буквы и другую символику, рабочие сказали РИА Новости, что это временная мера. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что в элементах инсталляции нужно было заменить лампочки.

https://ria.ru/20250318/zakharova-2005844425.html

москва

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мария захарова, общество, москва, сша