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К зданию посольства США в Москве вернули символы СВО - РИА Новости, 19.03.2025
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10:13 19.03.2025 (обновлено: 10:36 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/ssha-2005895779.html
К зданию посольства США в Москве вернули символы СВО
К зданию посольства США в Москве вернули символы СВО - РИА Новости, 19.03.2025
К зданию посольства США в Москве вернули символы СВО
Буквы ZVO и инсталляцию "Мы вместе" с российским триколором вернули к зданию посольства США в Москве, после того как были проведены необходимые работы, передает РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T10:13:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Буквы ZVO и инсталляцию "Мы вместе" с российским триколором вернули к зданию посольства США в Москве, после того как были проведены необходимые работы, передает корреспондент РИА Новости. Вчера вечером у посольства США начали убирать буквы и другую символику, рабочие сказали РИА Новости, что это временная мера. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что в элементах инсталляции нужно было заменить лампочки.
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мария захарова, общество, москва, сша
Мария Захарова, Общество, Москва, США
К зданию посольства США в Москве вернули символы СВО

К зданию посольства США в Москве вернули буквы ZVO и инсталляцию "Мы вместе"

© РИА НовостиБуквы ZVO вернули к зданию посольства США в Москве. 19 марта 2025
Буквы ZVO вернули к зданию посольства США в Москве. 19 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости
Буквы ZVO вернули к зданию посольства США в Москве. 19 марта 2025
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Буквы ZVO и инсталляцию "Мы вместе" с российским триколором вернули к зданию посольства США в Москве, после того как были проведены необходимые работы, передает корреспондент РИА Новости.
Вчера вечером у посольства США начали убирать буквы и другую символику, рабочие сказали РИА Новости, что это временная мера.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что в элементах инсталляции нужно было заменить лампочки.
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Захарова прокомментировала демонтаж букв Z, O и V у посольства США
Вчера, 23:10
 
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