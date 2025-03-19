https://ria.ru/20250319/ssha-2005895779.html
К зданию посольства США в Москве вернули символы СВО
К зданию посольства США в Москве вернули символы СВО - РИА Новости, 19.03.2025
К зданию посольства США в Москве вернули символы СВО
Буквы ZVO и инсталляцию "Мы вместе" с российским триколором вернули к зданию посольства США в Москве, после того как были проведены необходимые работы, передает РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T10:13:00+03:00
2025-03-19T10:13:00+03:00
2025-03-19T10:36:00+03:00
мария захарова
общество
москва
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2005895304_0:277:1280:997_1920x0_80_0_0_f959b6067a2a1c46b90a60315cc26476.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Буквы ZVO и инсталляцию "Мы вместе" с российским триколором вернули к зданию посольства США в Москве, после того как были проведены необходимые работы, передает корреспондент РИА Новости. Вчера вечером у посольства США начали убирать буквы и другую символику, рабочие сказали РИА Новости, что это временная мера. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что в элементах инсталляции нужно было заменить лампочки.
https://ria.ru/20250318/zakharova-2005844425.html
москва
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2005895304_0:37:1280:997_1920x0_80_0_0_a39a110a562c77eddc22e5abfbc22dd4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, общество, москва, сша
Мария Захарова, Общество, Москва, США
К зданию посольства США в Москве вернули символы СВО
К зданию посольства США в Москве вернули буквы ZVO и инсталляцию "Мы вместе"