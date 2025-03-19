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ЦРУ в 70-х годах заводило досье на всех дипломатов - РИА Новости, 19.03.2025
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06:25 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/ssha-2005873263.html
ЦРУ в 70-х годах заводило досье на всех дипломатов
ЦРУ в 70-х годах заводило досье на всех дипломатов - РИА Новости, 19.03.2025
ЦРУ в 70-х годах заводило досье на всех дипломатов
ЦРУ в 70-х годах прошлого века заводило досье не только на "коллег по цеху" из иностранных спецслужб, но даже и на дипломатов из дружественных США стран,... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T06:25:00+03:00
2025-03-19T06:25:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 19 мар - РИА Новости. ЦРУ в 70-х годах прошлого века заводило досье не только на "коллег по цеху" из иностранных спецслужб, но даже и на дипломатов из дружественных США стран, следует из американских нацархивов. Обнародованные в ночь на среду документы формально относятся к убийствам экс-президента Кеннеди и активиста Мартина Лютера Кинга. Один из файлов датирован 1974 годом и касается "автоматического" открытия досье. При этом в 2023 году власти США уже частично рассекретили, на кого ЦРУ собирали компромат, но сенсаций там не оказалось: под колпаком, к примеру, оказались дипломаты и журналисты из СССР, кубинские сотрудники спецслужб и египетские дипломаты в ранге от третьего секретаря. В опубликованных сегодня документах США раскрыли, что досье также открывалось на "всех израильских дипломатов", сотрудников британских Ми-5 и Ми-6. Кроме того, также данные собирали и на канадских коммунистов.
https://ria.ru/20250319/mask-2005870692.html
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в мире, сша, ссср, мартин лютер кинг, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, СССР, Мартин Лютер Кинг, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
ЦРУ в 70-х годах заводило досье на всех дипломатов

ЦРУ в 70-х годах заводило досье на дипломатов из дружественных США стран

© AP Photo / Kevin WolfЦентральное разведывательное управление
Центральное разведывательное управление - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Kevin Wolf
Центральное разведывательное управление. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 19 мар - РИА Новости. ЦРУ в 70-х годах прошлого века заводило досье не только на "коллег по цеху" из иностранных спецслужб, но даже и на дипломатов из дружественных США стран, следует из американских нацархивов.
Обнародованные в ночь на среду документы формально относятся к убийствам экс-президента Кеннеди и активиста Мартина Лютера Кинга.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Маск поддержал призыв вставить документы об убийстве Кеннеди в ChatGPT
05:53
Один из файлов датирован 1974 годом и касается "автоматического" открытия досье. При этом в 2023 году власти США уже частично рассекретили, на кого ЦРУ собирали компромат, но сенсаций там не оказалось: под колпаком, к примеру, оказались дипломаты и журналисты из СССР, кубинские сотрудники спецслужб и египетские дипломаты в ранге от третьего секретаря.
В опубликованных сегодня документах США раскрыли, что досье также открывалось на "всех израильских дипломатов", сотрудников британских Ми-5 и Ми-6.
Кроме того, также данные собирали и на канадских коммунистов.
Президент США Джон Кеннеди с супругой Жаклин Кеннеди в Миддлберге - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
ЦРУ пыталось скрыть один из документов о покушении на Кеннеди
04:21
 
В миреСШАСССРМартин Лютер КингЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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