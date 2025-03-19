https://ria.ru/20250319/ssha-2005873263.html

ЦРУ в 70-х годах заводило досье на всех дипломатов

ЦРУ в 70-х годах заводило досье на всех дипломатов - РИА Новости, 19.03.2025

ЦРУ в 70-х годах заводило досье на всех дипломатов

ЦРУ в 70-х годах прошлого века заводило досье не только на "коллег по цеху" из иностранных спецслужб, но даже и на дипломатов из дружественных США стран,... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T06:25:00+03:00

2025-03-19T06:25:00+03:00

2025-03-19T06:25:00+03:00

в мире

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центральное разведывательное управление (цру)

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НЬЮ-ЙОРК, 19 мар - РИА Новости. ЦРУ в 70-х годах прошлого века заводило досье не только на "коллег по цеху" из иностранных спецслужб, но даже и на дипломатов из дружественных США стран, следует из американских нацархивов. Обнародованные в ночь на среду документы формально относятся к убийствам экс-президента Кеннеди и активиста Мартина Лютера Кинга. Один из файлов датирован 1974 годом и касается "автоматического" открытия досье. При этом в 2023 году власти США уже частично рассекретили, на кого ЦРУ собирали компромат, но сенсаций там не оказалось: под колпаком, к примеру, оказались дипломаты и журналисты из СССР, кубинские сотрудники спецслужб и египетские дипломаты в ранге от третьего секретаря. В опубликованных сегодня документах США раскрыли, что досье также открывалось на "всех израильских дипломатов", сотрудников британских Ми-5 и Ми-6. Кроме того, также данные собирали и на канадских коммунистов.

https://ria.ru/20250319/mask-2005870692.html

https://ria.ru/20250319/kennedi-2005865283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, ссср, мартин лютер кинг, центральное разведывательное управление (цру)