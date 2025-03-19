Рейтинг@Mail.ru
США вновь стали главным поставщиком газа в ЕС - РИА Новости, 19.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:10 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/ssha-2005872128.html
США вновь стали главным поставщиком газа в ЕС
США вновь стали главным поставщиком газа в ЕС - РИА Новости, 19.03.2025
США вновь стали главным поставщиком газа в ЕС
США в январе резко нарастили поставки газа в Евросоюз - до максимума с мая 2024 года, в результате став главным поставщиком этого топлива объединению, следует... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T06:10:00+03:00
2025-03-19T06:10:00+03:00
россия
сша
алжир (провинция)
евростат
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1753979943_0:417:2899:2048_1920x0_80_0_0_35b80ef798d5cf178b215569741bea24.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. США в январе резко нарастили поставки газа в Евросоюз - до максимума с мая 2024 года, в результате став главным поставщиком этого топлива объединению, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Штаты в январе увеличили поставки газа в страны ЕС вдвое - до максимальных с мая прошлого года 2,25 миллиарда евро. В результате американские компании заняли 27,85% в импорте, став основным поставщиком газа в Евросоюз. Россия также нарастила продажи газа в страны объединения, но лишь на 3,6% - до 1,9 миллиарда евро. Это стало наибольшей стоимостью поставок с февраля 2023 года. При этом доля России на местном рынке снизилась до 23,6% с 25,2% в декабре прошлого года. Тройку лидеров по поставкам газа европейским странам замыкает Алжир, который незначительно сократил в начале года экспорт примерно на 2% - до 1,3 миллиарда евро. В пятерку также вошли Норвегия, поставки откуда остались почти без изменений, составив 1 миллиард евро, а также Азербайджан, чей экспорт рухнул на четверть - до 365 миллиона евро.
https://ria.ru/20250319/evrosoyuz-2005850509.html
https://ria.ru/20250217/gaz-1999854457.html
россия
сша
алжир (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1753979943_54:352:2316:2048_1920x0_80_0_0_ae428f487b47156f44393eb95e08c26b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, алжир (провинция), евростат, евросоюз, в мире
Россия, США, Алжир (провинция), Евростат, Евросоюз, В мире
США вновь стали главным поставщиком газа в ЕС

США в январе нарастили поставки газа в ЕС до максимума с мая 2024 года

© AP Photo / Matthias RietschelГазокомпрессорная станция в Германии
Газокомпрессорная станция в Германии - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Matthias Rietschel
Газокомпрессорная станция в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. США в январе резко нарастили поставки газа в Евросоюз - до максимума с мая 2024 года, в результате став главным поставщиком этого топлива объединению, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Штаты в январе увеличили поставки газа в страны ЕС вдвое - до максимальных с мая прошлого года 2,25 миллиарда евро. В результате американские компании заняли 27,85% в импорте, став основным поставщиком газа в Евросоюз.
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
ЕС впервые за два года увеличил импорт СПГ у России
00:55
Россия также нарастила продажи газа в страны объединения, но лишь на 3,6% - до 1,9 миллиарда евро. Это стало наибольшей стоимостью поставок с февраля 2023 года. При этом доля России на местном рынке снизилась до 23,6% с 25,2% в декабре прошлого года.
Тройку лидеров по поставкам газа европейским странам замыкает Алжир, который незначительно сократил в начале года экспорт примерно на 2% - до 1,3 миллиарда евро.
В пятерку также вошли Норвегия, поставки откуда остались почти без изменений, составив 1 миллиард евро, а также Азербайджан, чей экспорт рухнул на четверть - до 365 миллиона евро.
Компрессорная станция на севере Франции - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Россия в декабре вновь стала главным поставщиком газа в Евросоюз
17 февраля, 16:06
 
РоссияСШААлжир (провинция)ЕвростатЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала