https://ria.ru/20250319/ssha-2005872128.html

США вновь стали главным поставщиком газа в ЕС

США вновь стали главным поставщиком газа в ЕС - РИА Новости, 19.03.2025

США вновь стали главным поставщиком газа в ЕС

США в январе резко нарастили поставки газа в Евросоюз - до максимума с мая 2024 года, в результате став главным поставщиком этого топлива объединению, следует... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T06:10:00+03:00

2025-03-19T06:10:00+03:00

2025-03-19T06:10:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. США в январе резко нарастили поставки газа в Евросоюз - до максимума с мая 2024 года, в результате став главным поставщиком этого топлива объединению, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Штаты в январе увеличили поставки газа в страны ЕС вдвое - до максимальных с мая прошлого года 2,25 миллиарда евро. В результате американские компании заняли 27,85% в импорте, став основным поставщиком газа в Евросоюз. Россия также нарастила продажи газа в страны объединения, но лишь на 3,6% - до 1,9 миллиарда евро. Это стало наибольшей стоимостью поставок с февраля 2023 года. При этом доля России на местном рынке снизилась до 23,6% с 25,2% в декабре прошлого года. Тройку лидеров по поставкам газа европейским странам замыкает Алжир, который незначительно сократил в начале года экспорт примерно на 2% - до 1,3 миллиарда евро. В пятерку также вошли Норвегия, поставки откуда остались почти без изменений, составив 1 миллиард евро, а также Азербайджан, чей экспорт рухнул на четверть - до 365 миллиона евро.

https://ria.ru/20250319/evrosoyuz-2005850509.html

https://ria.ru/20250217/gaz-1999854457.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, алжир (провинция), евростат, евросоюз, в мире