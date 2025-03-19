https://ria.ru/20250319/ssha-2005864146.html

"Радио Свобода"* подало иск против агентства США по глобальным медиа

"Радио Свобода"* подало иск против агентства США по глобальным медиа - РИА Новости, 19.03.2025

"Радио Свобода"* подало иск против агентства США по глобальным медиа

"Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* подало иск против агентства США по глобальным медиа из-за указа о сокращении финансирования. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T04:07:00+03:00

2025-03-19T04:07:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* подало иск против агентства США по глобальным медиа из-за указа о сокращении финансирования. В исковом заявлении истцом указывается "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, а ответчиками - агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует радио, исполняющий обязанности генерального директора агентства Виктора Моралеса и его старшего советника Кэри Лейк. "Без доступа к этим средствам "Радио Свобода"* вскоре практически не сможет функционировать, поскольку будет вынуждено (помимо прочего) уволить внештатных журналистов, расторгнуть договоры аренды и контракты, а также сократить персонал", - следует из документа. В иске утверждается, что "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* недополучило уже 7,46 миллиона долларов финансирования. В деле оспаривается законность соблюдения указом полномочий конгресса США по финансированию. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и "Голос Америки"**. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством.* СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией.** СМИ, признанное в России иноагентом.

https://ria.ru/20250316/simonjan-2005387710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, дональд трамп, в мире