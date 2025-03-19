https://ria.ru/20250319/ssha-2005864146.html
"Радио Свобода"* подало иск против агентства США по глобальным медиа
"Радио Свобода"* подало иск против агентства США по глобальным медиа - РИА Новости, 19.03.2025
"Радио Свобода"* подало иск против агентства США по глобальным медиа
"Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* подало иск против агентства США по глобальным медиа из-за указа о сокращении финансирования. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T04:07:00+03:00
2025-03-19T04:07:00+03:00
2025-03-19T04:07:00+03:00
сша
россия
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993978741_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_210d390160bbc4cf3602a4d78aa1b61b.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* подало иск против агентства США по глобальным медиа из-за указа о сокращении финансирования. В исковом заявлении истцом указывается "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, а ответчиками - агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует радио, исполняющий обязанности генерального директора агентства Виктора Моралеса и его старшего советника Кэри Лейк. "Без доступа к этим средствам "Радио Свобода"* вскоре практически не сможет функционировать, поскольку будет вынуждено (помимо прочего) уволить внештатных журналистов, расторгнуть договоры аренды и контракты, а также сократить персонал", - следует из документа. В иске утверждается, что "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* недополучило уже 7,46 миллиона долларов финансирования. В деле оспаривается законность соблюдения указом полномочий конгресса США по финансированию. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и "Голос Америки"**. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством.* СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией.** СМИ, признанное в России иноагентом.
https://ria.ru/20250316/simonjan-2005387710.html
https://ria.ru/20250317/radio-2005484655.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993978741_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_417ef73a14956586d2286fd56a8af73a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, дональд трамп, в мире
США, Россия, Дональд Трамп, В мире
"Радио Свобода"* подало иск против агентства США по глобальным медиа
"Радио Свобода"* подало иск против агентства США по медиа из-за финансирования
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* подало иск против агентства США по глобальным медиа из-за указа о сокращении финансирования.
В исковом заявлении истцом указывается "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, а ответчиками - агентство США
по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует радио, исполняющий обязанности генерального директора агентства Виктора Моралеса и его старшего советника Кэри Лейк.
"Без доступа к этим средствам "Радио Свобода"* вскоре практически не сможет функционировать, поскольку будет вынуждено (помимо прочего) уволить внештатных журналистов, расторгнуть договоры аренды и контракты, а также сократить персонал", - следует из документа.
В иске утверждается, что "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* недополучило уже 7,46 миллиона долларов финансирования. В деле оспаривается законность соблюдения указом полномочий конгресса США по финансированию.
Ранее президент США Дональд Трамп
подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и "Голос Америки"**. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством.
* СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией.
** СМИ, признанное в России иноагентом.