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США опубликовали документы об убийстве Кеннеди - РИА Новости, 19.03.2025
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02:14 19.03.2025 (обновлено: 10:01 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/ssha-2005857940.html
США опубликовали документы об убийстве Кеннеди
США опубликовали документы об убийстве Кеннеди - РИА Новости, 19.03.2025
США опубликовали документы об убийстве Кеннеди
США обнародовали рассекреченные документы об убийстве президента Джона Ф. Кеннеди, его брата — политика Роберта и активиста за права темнокожих Мартина Лютера... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T02:14:00+03:00
2025-03-19T10:01:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. США обнародовали рассекреченные документы об убийстве президента Джона Ф. Кеннеди, его брата — политика Роберта и активиста за права темнокожих Мартина Лютера Кинга, следует из информации на сайте национального архива."В соответствии с директивой президента Дональда Трампа от 17 марта 2025 года все ранее засекреченные данные, являющиеся частью коллекции документов об убийстве президента Джона Ф. Кеннеди, публикуются", — говорится в публикации.Власти США по закону должны были в полном объеме рассекретить эти данные еще к 2017 году, но и президент США Дональд Трамп, и занимавший этот пост между двумя его сроками Джо Байден дали разведке отсрочку, чтобы оценить, может ли обнародование информации нанести ущерб интересам и международным отношениям страны. Немногочисленные документы, рассекреченные тогда, не стали сенсацией. Вскоре после начала второго президентского срока Трамп решился на новую публикацию документов 18 марта. По словам американского лидера, речь идет о порядка 80 тысячах страниц, которые не будут отредактированы.Кеннеди застрелили в Далласе в штате Техас 22 ноября 1963 года, он проработал на посту президента менее трех лет. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Его убили через два дня после задержания. Выяснилось, что в 1959-1960 годах Освальд жил в СССР и даже работал токарем на заводе в Минске, женился на русской девушке, которая затем уехала с ним в США. Возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодна смерть Кеннеди.
https://ria.ru/20250318/minjust-2005812610.html
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в мире, сша, даллас, техас, дональд трамп, мартин лютер кинг, джо байден
В мире, США, Даллас, Техас, Дональд Трамп, Мартин Лютер Кинг, Джо Байден
США опубликовали документы об убийстве Кеннеди

США опубликовали документы об убийстве Кеннеди и других политиков

© AP Photo / James W. (Ike) AltgensКортеж президента США Джона Ф. Кеннеди за считанные секунды до выстрелов в Далласе, штат Техас. 22 ноября 1963
Кортеж президента США Джона Ф. Кеннеди за считанные секунды до выстрелов в Далласе, штат Техас. 22 ноября 1963 - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / James W. (Ike) Altgens
Кортеж президента США Джона Ф. Кеннеди за считанные секунды до выстрелов в Далласе, штат Техас. 22 ноября 1963
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ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. США обнародовали рассекреченные документы об убийстве президента Джона Ф. Кеннеди, его брата — политика Роберта и активиста за права темнокожих Мартина Лютера Кинга, следует из информации на сайте национального архива.
"В соответствии с директивой президента Дональда Трампа от 17 марта 2025 года все ранее засекреченные данные, являющиеся частью коллекции документов об убийстве президента Джона Ф. Кеннеди, публикуются", — говорится в публикации.
Президент США Джон Кеннеди - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
В США изучат записи об убийстве Кеннеди
Вчера, 19:19
Власти США по закону должны были в полном объеме рассекретить эти данные еще к 2017 году, но и президент США Дональд Трамп, и занимавший этот пост между двумя его сроками Джо Байден дали разведке отсрочку, чтобы оценить, может ли обнародование информации нанести ущерб интересам и международным отношениям страны.
Немногочисленные документы, рассекреченные тогда, не стали сенсацией. Вскоре после начала второго президентского срока Трамп решился на новую публикацию документов 18 марта. По словам американского лидера, речь идет о порядка 80 тысячах страниц, которые не будут отредактированы.
Кеннеди застрелили в Далласе в штате Техас 22 ноября 1963 года, он проработал на посту президента менее трех лет. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Его убили через два дня после задержания. Выяснилось, что в 1959-1960 годах Освальд жил в СССР и даже работал токарем на заводе в Минске, женился на русской девушке, которая затем уехала с ним в США. Возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодна смерть Кеннеди.
Джон Кеннеди - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Историк: рассекречивание новых данных об убийстве Кеннеди грозит скандалом
20 января, 18:07
 
В миреСШАДалласТехасДональд ТрампМартин Лютер КингДжо Байден
 
 
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