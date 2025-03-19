https://ria.ru/20250319/ssha-2005857940.html

США опубликовали документы об убийстве Кеннеди

США опубликовали документы об убийстве Кеннеди - РИА Новости, 19.03.2025

США опубликовали документы об убийстве Кеннеди

США обнародовали рассекреченные документы об убийстве президента Джона Ф. Кеннеди, его брата — политика Роберта и активиста за права темнокожих Мартина Лютера... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T02:14:00+03:00

2025-03-19T02:14:00+03:00

2025-03-19T10:01:00+03:00

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мартин лютер кинг

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ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. США обнародовали рассекреченные документы об убийстве президента Джона Ф. Кеннеди, его брата — политика Роберта и активиста за права темнокожих Мартина Лютера Кинга, следует из информации на сайте национального архива."В соответствии с директивой президента Дональда Трампа от 17 марта 2025 года все ранее засекреченные данные, являющиеся частью коллекции документов об убийстве президента Джона Ф. Кеннеди, публикуются", — говорится в публикации.Власти США по закону должны были в полном объеме рассекретить эти данные еще к 2017 году, но и президент США Дональд Трамп, и занимавший этот пост между двумя его сроками Джо Байден дали разведке отсрочку, чтобы оценить, может ли обнародование информации нанести ущерб интересам и международным отношениям страны. Немногочисленные документы, рассекреченные тогда, не стали сенсацией. Вскоре после начала второго президентского срока Трамп решился на новую публикацию документов 18 марта. По словам американского лидера, речь идет о порядка 80 тысячах страниц, которые не будут отредактированы.Кеннеди застрелили в Далласе в штате Техас 22 ноября 1963 года, он проработал на посту президента менее трех лет. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Его убили через два дня после задержания. Выяснилось, что в 1959-1960 годах Освальд жил в СССР и даже работал токарем на заводе в Минске, женился на русской девушке, которая затем уехала с ним в США. Возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодна смерть Кеннеди.

https://ria.ru/20250318/minjust-2005812610.html

https://ria.ru/20250120/kennedi-1994674243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, даллас, техас, дональд трамп, мартин лютер кинг, джо байден