https://ria.ru/20250319/ssha-2005853989.html
США грозят Венесуэле санкциями за отказ принимать депортированных
США грозят Венесуэле санкциями за отказ принимать депортированных - РИА Новости, 19.03.2025
США грозят Венесуэле санкциями за отказ принимать депортированных
Венесуэла обязана принимать своих граждан, депортированных из США, и это не предмет для обсуждений или компенсаций, заявил госсекретарь США Марко Рубио в... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T01:43:00+03:00
2025-03-19T01:43:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Венесуэла обязана принимать своих граждан, депортированных из США, и это не предмет для обсуждений или компенсаций, заявил госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X. "Венесуэла обязана принимать своих репатриированных граждан из США. Это не вопрос для дебатов или переговоров. И это не заслуживает никакой компенсации", - написал он. По его словам, если власти страны не обеспечат прибытие рейсов с депортированными "без дальнейших отговорок и задержек", США введут "новые, жёсткие и нарастающие санкции". Заявление Рубио прозвучало на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Каракасом после того, как США депортировали в Сальвадор более 250 предполагаемых членов венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua. Власти Венесуэлы раскритиковали эти действия и отказались принимать их обратно.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, венесуэла, вашингтон (штат), марко рубио
В мире, США, Венесуэла, Вашингтон (штат), Марко Рубио
США грозят Венесуэле санкциями за отказ принимать депортированных
Рубио: Венесуэла обязана принимать своих граждан, депортированных из США