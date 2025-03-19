https://ria.ru/20250319/ssha-2005853989.html

США грозят Венесуэле санкциями за отказ принимать депортированных

США грозят Венесуэле санкциями за отказ принимать депортированных - РИА Новости, 19.03.2025

США грозят Венесуэле санкциями за отказ принимать депортированных

Венесуэла обязана принимать своих граждан, депортированных из США, и это не предмет для обсуждений или компенсаций, заявил госсекретарь США Марко Рубио в... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T01:43:00+03:00

2025-03-19T01:43:00+03:00

2025-03-19T01:43:00+03:00

в мире

сша

венесуэла

вашингтон (штат)

марко рубио

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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Венесуэла обязана принимать своих граждан, депортированных из США, и это не предмет для обсуждений или компенсаций, заявил госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X. "Венесуэла обязана принимать своих репатриированных граждан из США. Это не вопрос для дебатов или переговоров. И это не заслуживает никакой компенсации", - написал он. По его словам, если власти страны не обеспечат прибытие рейсов с депортированными "без дальнейших отговорок и задержек", США введут "новые, жёсткие и нарастающие санкции". Заявление Рубио прозвучало на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Каракасом после того, как США депортировали в Сальвадор более 250 предполагаемых членов венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua. Власти Венесуэлы раскритиковали эти действия и отказались принимать их обратно.

https://ria.ru/20250313/venesuela-2004880859.html

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венесуэла

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, венесуэла, вашингтон (штат), марко рубио