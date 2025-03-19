Рейтинг@Mail.ru
США грозят Венесуэле санкциями за отказ принимать депортированных - РИА Новости, 19.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:43 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/ssha-2005853989.html
США грозят Венесуэле санкциями за отказ принимать депортированных
США грозят Венесуэле санкциями за отказ принимать депортированных - РИА Новости, 19.03.2025
США грозят Венесуэле санкциями за отказ принимать депортированных
Венесуэла обязана принимать своих граждан, депортированных из США, и это не предмет для обсуждений или компенсаций, заявил госсекретарь США Марко Рубио в... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T01:43:00+03:00
2025-03-19T01:43:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
вашингтон (штат)
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133257/01/1332570191_0:108:2001:1233_1920x0_80_0_0_9615378c82e4d2076ecba8e75fb184aa.jpg
ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Венесуэла обязана принимать своих граждан, депортированных из США, и это не предмет для обсуждений или компенсаций, заявил госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X. "Венесуэла обязана принимать своих репатриированных граждан из США. Это не вопрос для дебатов или переговоров. И это не заслуживает никакой компенсации", - написал он. По его словам, если власти страны не обеспечат прибытие рейсов с депортированными "без дальнейших отговорок и задержек", США введут "новые, жёсткие и нарастающие санкции". Заявление Рубио прозвучало на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Каракасом после того, как США депортировали в Сальвадор более 250 предполагаемых членов венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua. Власти Венесуэлы раскритиковали эти действия и отказались принимать их обратно.
https://ria.ru/20250313/venesuela-2004880859.html
https://ria.ru/20250316/ssha-2005263284.html
сша
венесуэла
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133257/01/1332570191_107:0:1892:1339_1920x0_80_0_0_6e4b12b30308c64e1103448c94da1f9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, вашингтон (штат), марко рубио
В мире, США, Венесуэла, Вашингтон (штат), Марко Рубио
США грозят Венесуэле санкциями за отказ принимать депортированных

Рубио: Венесуэла обязана принимать своих граждан, депортированных из США

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийКаракас
Каракас - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Каракас. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Венесуэла обязана принимать своих граждан, депортированных из США, и это не предмет для обсуждений или компенсаций, заявил госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X.
"Венесуэла обязана принимать своих репатриированных граждан из США. Это не вопрос для дебатов или переговоров. И это не заслуживает никакой компенсации", - написал он.
Вид на Каракас, столицу Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Венесуэла договорилась с США о репатриации мигрантов
13 марта, 22:16
По его словам, если власти страны не обеспечат прибытие рейсов с депортированными "без дальнейших отговорок и задержек", США введут "новые, жёсткие и нарастающие санкции".
Заявление Рубио прозвучало на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Каракасом после того, как США депортировали в Сальвадор более 250 предполагаемых членов венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua. Власти Венесуэлы раскритиковали эти действия и отказались принимать их обратно.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Суд в США приостановил решение Трампа о депортации по закону XVIII века
16 марта, 02:00
 
В миреСШАВенесуэлаВашингтон (штат)Марко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала