https://ria.ru/20250319/spetsoperatsiya-2006014834.html

В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области за сутки

В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 19.03.2025

В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области за сутки

Потери ВСУ за сутки на курском направлении превысили 230 военнослужащих, уничтожены шесть пунктов управления БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T17:02:00+03:00

2025-03-19T17:02:00+03:00

2025-03-19T17:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Потери ВСУ за сутки на курском направлении превысили 230 военнослужащих, уничтожены шесть пунктов управления БПЛА, сообщили в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие, миномет и шесть пунктов управления БПЛА", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 68630 военнослужащих, 398 танков, 320 боевых машин пехоты, 289 бронетранспортеров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)