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В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области за сутки
В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 19.03.2025
В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области за сутки
Потери ВСУ за сутки на курском направлении превысили 230 военнослужащих, уничтожены шесть пунктов управления БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T17:02:00+03:00
2025-03-19T17:02:00+03:00
2025-03-19T17:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Потери ВСУ за сутки на курском направлении превысили 230 военнослужащих, уничтожены шесть пунктов управления БПЛА, сообщили в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие, миномет и шесть пунктов управления БПЛА", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 68630 военнослужащих, 398 танков, 320 боевых машин пехоты, 289 бронетранспортеров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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курская область, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области за сутки
Минобороны: за сутки ВСУ потеряли в Курской области более 230 военных