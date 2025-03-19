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В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 19.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:02 19.03.2025 (обновлено: 17:03 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/spetsoperatsiya-2006014834.html
В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области за сутки
В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 19.03.2025
В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области за сутки
Потери ВСУ за сутки на курском направлении превысили 230 военнослужащих, уничтожены шесть пунктов управления БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T17:02:00+03:00
2025-03-19T17:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Потери ВСУ за сутки на курском направлении превысили 230 военнослужащих, уничтожены шесть пунктов управления БПЛА, сообщили в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие, миномет и шесть пунктов управления БПЛА", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 68630 военнослужащих, 398 танков, 320 боевых машин пехоты, 289 бронетранспортеров.
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курская область
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курская область, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны: за сутки ВСУ потеряли в Курской области более 230 военных

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Потери ВСУ за сутки на курском направлении превысили 230 военнослужащих, уничтожены шесть пунктов управления БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.
«
"За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие, миномет и шесть пунктов управления БПЛА", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 68630 военнослужащих, 398 танков, 320 боевых машин пехоты, 289 бронетранспортеров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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