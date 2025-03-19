Рейтинг@Mail.ru
Боец "Ахмата" рассказал об отходе ВСУ из Черкасского Поречного - РИА Новости, 19.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:01 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/spetsoperatsiya-2005871299.html
Боец "Ахмата" рассказал об отходе ВСУ из Черкасского Поречного
Боец "Ахмата" рассказал об отходе ВСУ из Черкасского Поречного - РИА Новости, 19.03.2025
Боец "Ахмата" рассказал об отходе ВСУ из Черкасского Поречного
ВСУ оставляли технику и тела сослуживцев, отходя из Черкасского Поречного в Курской области, заявил РИА Новости боец спецназа "Ахмата" с позывным "Ральф". РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T06:01:00+03:00
2025-03-19T06:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
брянская область
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005438971_0:141:3140:1907_1920x0_80_0_0_c390c45a53696140e98af7a0e6ed37be.jpg
ЧЕРКАССКОЕ ПОРЕЧНОЕ (Курская обл.), 19 мар - РИА Новости. ВСУ оставляли технику и тела сослуживцев, отходя из Черкасского Поречного в Курской области, заявил РИА Новости боец спецназа "Ахмата" с позывным "Ральф". Ранее, 13 марта, Минобороны РФ заявило об освобождении Черкасского Поречного в Курской области. Также сообщалось, что спецназ "Ахмат", действующий в составе группировки войск "Север", взял в плен военнослужащих ВСУ в данном населенном пункте. "Здесь оставили они свою технику почти всю (которая была в населенном пункте - ред.). Уже половину вытянули ребята, очень много подбитой техники тут было", - рассказал боец "Ахмата". Он уточнил, что также в селе осталось большое количество тел противника, которые оставили ВСУ во время отхода. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005438971_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_6a2a786410e2df67f8c3862b37c7231e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, курская область, россия, брянская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Брянская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Боец "Ахмата" рассказал об отходе ВСУ из Черкасского Поречного

Боец Ральф: ВСУ бросали технику и тела сослуживцев в Черкасском Поречном

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в Курской области
Военнослужащие ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЧЕРКАССКОЕ ПОРЕЧНОЕ (Курская обл.), 19 мар - РИА Новости. ВСУ оставляли технику и тела сослуживцев, отходя из Черкасского Поречного в Курской области, заявил РИА Новости боец спецназа "Ахмата" с позывным "Ральф".
Ранее, 13 марта, Минобороны РФ заявило об освобождении Черкасского Поречного в Курской области. Также сообщалось, что спецназ "Ахмат", действующий в составе группировки войск "Север", взял в плен военнослужащих ВСУ в данном населенном пункте.
Боец 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
"ВСУ ошиблись в одном". Как морпехи нашли ключ к Сумской области
16 марта, 08:00
"Здесь оставили они свою технику почти всю (которая была в населенном пункте - ред.). Уже половину вытянули ребята, очень много подбитой техники тут было", - рассказал боец "Ахмата".
Он уточнил, что также в селе осталось большое количество тел противника, которые оставили ВСУ во время отхода.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьРоссияБрянская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала