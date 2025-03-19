Боец "Ахмата" рассказал об отходе ВСУ из Черкасского Поречного
Боец Ральф: ВСУ бросали технику и тела сослуживцев в Черкасском Поречном
Военнослужащие ВС РФ в Курской области. Архивное фото
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ЧЕРКАССКОЕ ПОРЕЧНОЕ (Курская обл.), 19 мар - РИА Новости. ВСУ оставляли технику и тела сослуживцев, отходя из Черкасского Поречного в Курской области, заявил РИА Новости боец спецназа "Ахмата" с позывным "Ральф".
Ранее, 13 марта, Минобороны РФ заявило об освобождении Черкасского Поречного в Курской области. Также сообщалось, что спецназ "Ахмат", действующий в составе группировки войск "Север", взял в плен военнослужащих ВСУ в данном населенном пункте.
"Здесь оставили они свою технику почти всю (которая была в населенном пункте - ред.). Уже половину вытянули ребята, очень много подбитой техники тут было", - рассказал боец "Ахмата".
Он уточнил, что также в селе осталось большое количество тел противника, которые оставили ВСУ во время отхода.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
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