https://ria.ru/20250319/spetsoperatsiya-2005869934.html

ВСУ не успели подготовиться к обороне Красноармейска в ДНР, заявил офицер

ВСУ не успели подготовиться к обороне Красноармейска в ДНР, заявил офицер - РИА Новости, 19.03.2025

ВСУ не успели подготовиться к обороне Красноармейска в ДНР, заявил офицер

ВСУ не успели приготовить все к обороне Красноармейска (украинское название - Покровск) в ДНР, но из-за сложности городских боев их придется оттуда буквально... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T05:37:00+03:00

2025-03-19T05:37:00+03:00

2025-03-19T05:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

красноармейск

покровск

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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ДОНЕЦК, 19 мар – РИА Новости. ВСУ не успели приготовить все к обороне Красноармейска (украинское название - Покровск) в ДНР, но из-за сложности городских боев их придется оттуда буквально "выковыривать", заявил РИА Новости замкомандира танкового батальона 1-й Славянской бригады 51-й армии с позывным "Богдан". "Видно, что копались, готовились, но не совсем успели подготовиться. Большая часть выполнена, но не до конца. Ожидали, что будет все-таки оборона Покровска. Это раз. Ну а во-вторых, самый главный момент – Покровск город не маленький, застройка плотная. Ну и в городе попроще сидеть, как бы укрытий больше намного", – рассказал офицер. По его словам, часть опорных пунктов перед городом ВСУ не успели достроить. Один из ротных опорных пунктов не успели замаскировать и он не пригоден к обороне потому, что оператора БПЛА фиксирует цель. На таких участках продвижение ВС России идет быстрее. Но за сам город, по его словам, ВСУ будут цепляться до последнего, поскольку там гораздо проще держать оборону. "Многоэтажки очень мешают. Потому что снаряд, он летит по своей траектории, не может облететь дом какой-то или здание, к примеру. В городе проще оборону держать, а сам город не маленький. То есть надо выковыривать, выковыривать и выковыривать. Но опять, населенные пункты, дом, подвал, все равно каждый дом, подвал проверяется, зачищается нашими штурмовиками", – добавил собеседник агентства. Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, подпитывает северо-запад ДНР, пока остающийся под контролем Киева.

https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

красноармейск

покровск

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, красноармейск, покровск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность