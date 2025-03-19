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ВС России уничтожили командный пункт ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 19.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:33 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/spetsoperatsiya-2005869720.html
ВС России уничтожили командный пункт ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС России уничтожили командный пункт ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 19.03.2025
ВС России уничтожили командный пункт ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие уничтожили на южнодонецком направлении ротный командный пункт ВСУ, который находился в заброшенном двухэтажном доме, сообщило... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T05:33:00+03:00
2025-03-19T05:33:00+03:00
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили на южнодонецком направлении ротный командный пункт ВСУ, который находился в заброшенном двухэтажном доме, сообщило Минобороны РФ и показало видео. "Сахалинские штурмовики уничтожили ротный командный пункт ВСУ на южнодонецком направлении. В ходе активного наступления военнослужащие 39-й мотострелковой бригады выявили и уничтожили ротный командный пункт украинских националистов, который находился в заброшенном двухэтажном доме", - говорится в сообщении. Подобравшись к противнику максимально близко, штурмовики предложили сдаться, но противник ответил огнем в сторону российских военнослужащих, потому было принято решение об уничтожении здания. Стрелок боевой группы с позывным "Румош" закинул две противотанковые мины на первый этаж дома. На кадрах Минобороны запечатлен момент взрыва и обрушения дома. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевой задачи, военнослужащие штурмовой группы представлены к боевым государственным наградам, добавили в министерстве.
https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Специальная военная операция на Украине
ВС России уничтожили командный пункт ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: на Южнодонецком направлении уничтожили командный пункт ВСУ в доме

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ
Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили на южнодонецком направлении ротный командный пункт ВСУ, который находился в заброшенном двухэтажном доме, сообщило Минобороны РФ и показало видео.
"Сахалинские штурмовики уничтожили ротный командный пункт ВСУ на южнодонецком направлении. В ходе активного наступления военнослужащие 39-й мотострелковой бригады выявили и уничтожили ротный командный пункт украинских националистов, который находился в заброшенном двухэтажном доме", - говорится в сообщении.
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Подобравшись к противнику максимально близко, штурмовики предложили сдаться, но противник ответил огнем в сторону российских военнослужащих, потому было принято решение об уничтожении здания. Стрелок боевой группы с позывным "Румош" закинул две противотанковые мины на первый этаж дома. На кадрах Минобороны запечатлен момент взрыва и обрушения дома.
За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевой задачи, военнослужащие штурмовой группы представлены к боевым государственным наградам, добавили в министерстве.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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