https://ria.ru/20250319/spetsoperatsiya-2005869720.html

ВС России уничтожили командный пункт ВСУ на Южнодонецком направлении

ВС России уничтожили командный пункт ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 19.03.2025

ВС России уничтожили командный пункт ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военнослужащие уничтожили на южнодонецком направлении ротный командный пункт ВСУ, который находился в заброшенном двухэтажном доме, сообщило... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T05:33:00+03:00

2025-03-19T05:33:00+03:00

2025-03-19T05:33:00+03:00

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили на южнодонецком направлении ротный командный пункт ВСУ, который находился в заброшенном двухэтажном доме, сообщило Минобороны РФ и показало видео. "Сахалинские штурмовики уничтожили ротный командный пункт ВСУ на южнодонецком направлении. В ходе активного наступления военнослужащие 39-й мотострелковой бригады выявили и уничтожили ротный командный пункт украинских националистов, который находился в заброшенном двухэтажном доме", - говорится в сообщении. Подобравшись к противнику максимально близко, штурмовики предложили сдаться, но противник ответил огнем в сторону российских военнослужащих, потому было принято решение об уничтожении здания. Стрелок боевой группы с позывным "Румош" закинул две противотанковые мины на первый этаж дома. На кадрах Минобороны запечатлен момент взрыва и обрушения дома. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевой задачи, военнослужащие штурмовой группы представлены к боевым государственным наградам, добавили в министерстве.

https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность