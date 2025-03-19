ВС России уничтожили командный пункт ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: на Южнодонецком направлении уничтожили командный пункт ВСУ в доме
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ
Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили на южнодонецком направлении ротный командный пункт ВСУ, который находился в заброшенном двухэтажном доме, сообщило Минобороны РФ и показало видео.
"Сахалинские штурмовики уничтожили ротный командный пункт ВСУ на южнодонецком направлении. В ходе активного наступления военнослужащие 39-й мотострелковой бригады выявили и уничтожили ротный командный пункт украинских националистов, который находился в заброшенном двухэтажном доме", - говорится в сообщении.
Подобравшись к противнику максимально близко, штурмовики предложили сдаться, но противник ответил огнем в сторону российских военнослужащих, потому было принято решение об уничтожении здания. Стрелок боевой группы с позывным "Румош" закинул две противотанковые мины на первый этаж дома. На кадрах Минобороны запечатлен момент взрыва и обрушения дома.
За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевой задачи, военнослужащие штурмовой группы представлены к боевым государственным наградам, добавили в министерстве.
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