https://ria.ru/20250319/spetsoperatsiya-2005868005.html
Инженеры разминируют приграничные районы Курской области
Инженеры разминируют приграничные районы Курской области - РИА Новости, 19.03.2025
Инженеры разминируют приграничные районы Курской области
Минобороны РФ опубликовало кадры сплошного разминирования приграничного района Курской области инженерами группировки войск "Север". РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T05:18:00+03:00
2025-03-19T05:18:00+03:00
2025-03-19T05:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры сплошного разминирования приграничного района Курской области инженерами группировки войск "Север". "В приграничном районе Курской области военные инженеры группировки войск "Север" выполняют задачи по обеспечению безопасности российских войск и гражданского населения. Военнослужащими ежедневно проводится проверка объектов инфраструктуры на наличие взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении ведомства. В министерстве отметили, что в ходе отступления украинские военные оставляют мины, растяжки и другие ловушки, которые сложно обнаружить. Задача саперов – обнаружить и обезвредить такие устройства. С помощью специального оборудования саперы проводят инженерную разведку, проверяют миноискателями все дороги, поля, а также дома в поисках взрывоопасных предметов. По данным Минобороны, чаще всего находят неразорвавшиеся боеприпасы и растяжки, оставленные на входах в подвалы домов мирного населения. Как пояснил старший сапер с позывным "Бук", заминированы могут быть даже пустые коробки, в частности - от Mavic. Командир роты разминирования с позывным "Лодырь" добавил, что среди находимых боеприпасов чаще всего встречаются самодельные взрывные устройства, сброшенные с FPV-дронов, кассетные боеприпасы и переделанные под сбросы штатные боеприпасы. "Чаще всего это сбросы в огороды, дома мирных жителей", - отметил "Лодырь".
https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Инженеры разминируют приграничные районы Курской области
Инженеры группировки Север разминируют приграничные районы Курской области
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры сплошного разминирования приграничного района Курской области инженерами группировки войск "Север".
"В приграничном районе Курской области
военные инженеры группировки войск "Север" выполняют задачи по обеспечению безопасности российских войск и гражданского населения. Военнослужащими ежедневно проводится проверка объектов инфраструктуры на наличие взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении ведомства.
В министерстве отметили, что в ходе отступления украинские военные оставляют мины, растяжки и другие ловушки, которые сложно обнаружить. Задача саперов – обнаружить и обезвредить такие устройства.
С помощью специального оборудования саперы проводят инженерную разведку, проверяют миноискателями все дороги, поля, а также дома в поисках взрывоопасных предметов. По данным Минобороны, чаще всего находят неразорвавшиеся боеприпасы и растяжки, оставленные на входах в подвалы домов мирного населения.
Как пояснил старший сапер с позывным "Бук", заминированы могут быть даже пустые коробки, в частности - от Mavic. Командир роты разминирования с позывным "Лодырь" добавил, что среди находимых боеприпасов чаще всего встречаются самодельные взрывные устройства, сброшенные с FPV-дронов, кассетные боеприпасы и переделанные под сбросы штатные боеприпасы.
"Чаще всего это сбросы в огороды, дома мирных жителей", - отметил "Лодырь".