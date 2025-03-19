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Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили опорный пункт и технику ВСУ - РИА Новости, 19.03.2025
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05:15 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/spetsoperatsiya-2005867855.html
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили опорный пункт и технику ВСУ
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили опорный пункт и технику ВСУ - РИА Новости, 19.03.2025
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили опорный пункт и технику ВСУ
Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 25-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили скопление боевой техники, опорные... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T05:15:00+03:00
2025-03-19T05:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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ЛУГАНСК, 19 мар - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 25-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили скопление боевой техники, опорные пункты, блиндажи и пехоту ВСУ на краснолиманском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны России. "В ходе выполнения боевых задач артиллеристы уничтожили скопление боевой техники, опорные пункты, блиндажи и живую силу ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в точном попадании в заданный район.
https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили опорный пункт и технику ВСУ

Расчеты Града уничтожили опорные пункты ВСУ на Краснолиманском участке

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России на Херсонском направлении
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 Гвоздика ВС России на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России на Херсонском направлении. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 мар - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 25-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили скопление боевой техники, опорные пункты, блиндажи и пехоту ВСУ на краснолиманском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны России.
"В ходе выполнения боевых задач артиллеристы уничтожили скопление боевой техники, опорные пункты, блиндажи и живую силу ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве.
Боец 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
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16 марта, 08:00
Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в точном попадании в заданный район.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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