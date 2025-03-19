https://ria.ru/20250319/spetsoperatsiya-2005867855.html

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили опорный пункт и технику ВСУ

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили опорный пункт и технику ВСУ - РИА Новости, 19.03.2025

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили опорный пункт и технику ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 25-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили скопление боевой техники, опорные... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T05:15:00+03:00

2025-03-19T05:15:00+03:00

2025-03-19T05:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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ЛУГАНСК, 19 мар - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 25-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили скопление боевой техники, опорные пункты, блиндажи и пехоту ВСУ на краснолиманском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны России. "В ходе выполнения боевых задач артиллеристы уничтожили скопление боевой техники, опорные пункты, блиндажи и живую силу ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в точном попадании в заданный район.

https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность