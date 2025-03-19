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Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили опорный пункт и технику ВСУ
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили опорный пункт и технику ВСУ - РИА Новости, 19.03.2025
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили опорный пункт и технику ВСУ
Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 25-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили скопление боевой техники, опорные... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T05:15:00+03:00
2025-03-19T05:15:00+03:00
2025-03-19T05:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
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безопасность
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ЛУГАНСК, 19 мар - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 25-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили скопление боевой техники, опорные пункты, блиндажи и пехоту ВСУ на краснолиманском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны России. "В ходе выполнения боевых задач артиллеристы уничтожили скопление боевой техники, опорные пункты, блиндажи и живую силу ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в точном попадании в заданный район.
https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили опорный пункт и технику ВСУ
Расчеты Града уничтожили опорные пункты ВСУ на Краснолиманском участке