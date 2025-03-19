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Военные группы Запад за сутки взяли в плен пятерых украинских военных
Военные группы Запад за сутки взяли в плен пятерых украинских военных - РИА Новости, 19.03.2025
Военные группы Запад за сутки взяли в плен пятерых украинских военных
Подразделения группировки российских войск "Запад" за сутки взяли в плен пятерых военнослужащих ВСУ, уничтожили 21 пункт управления БПЛА и две станции... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T05:14:00+03:00
2025-03-19T05:14:00+03:00
2025-03-19T05:14:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Запад" за сутки взяли в плен пятерых военнослужащих ВСУ, уничтожили 21 пункт управления БПЛА и две станции спутниковой связи Starlink, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. "Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен. Кроме того, уничтожены две станции спутниковой связи Starlink, 21 пункт управления БПЛА", - сказал Бигма. Противник также потерял 13 беспилотников самолетного типа, роботизированную платформу и пять минометных расчетов.
https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Военные группы Запад за сутки взяли в плен пятерых украинских военных
Бойцы Запада за сутки уничтожили 21 пункт управления БПЛА и две станции Starlink