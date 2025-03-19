https://ria.ru/20250319/spetsoperatsiya-2005867698.html

Военные группы Запад за сутки взяли в плен пятерых украинских военных

Военные группы Запад за сутки взяли в плен пятерых украинских военных - РИА Новости, 19.03.2025

Военные группы Запад за сутки взяли в плен пятерых украинских военных

Подразделения группировки российских войск "Запад" за сутки взяли в плен пятерых военнослужащих ВСУ, уничтожили 21 пункт управления БПЛА и две станции... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T05:14:00+03:00

2025-03-19T05:14:00+03:00

2025-03-19T05:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

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безопасность

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Запад" за сутки взяли в плен пятерых военнослужащих ВСУ, уничтожили 21 пункт управления БПЛА и две станции спутниковой связи Starlink, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. "Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен. Кроме того, уничтожены две станции спутниковой связи Starlink, 21 пункт управления БПЛА", - сказал Бигма. Противник также потерял 13 беспилотников самолетного типа, роботизированную платформу и пять минометных расчетов.

https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, безопасность