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Операторы БПЛА уничтожили технику и группу пехоты ВСУ севернее Работино - РИА Новости, 19.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/spetsoperatsiya-2005867219.html
Операторы БПЛА уничтожили технику и группу пехоты ВСУ севернее Работино
Операторы БПЛА уничтожили технику и группу пехоты ВСУ севернее Работино - РИА Новости, 19.03.2025
Операторы БПЛА уничтожили технику и группу пехоты ВСУ севернее Работино
Операторы БПЛА 58-й армии группировки войск "Днепр" обнаружили и уничтожили три единицы легкобронированной техники и группу пехоты ВСУ севернее населенного... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T05:09:00+03:00
2025-03-19T05:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
работино
вооруженные силы украины
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Операторы БПЛА 58-й армии группировки войск "Днепр" обнаружили и уничтожили три единицы легкобронированной техники и группу пехоты ВСУ севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщил журналистами оператор FPV-дрона с позывным "Орел". "Ночью разведка обнаружила ротацию личного состава противника - три пикапа с личным составом. Расчеты поднялись в воздух, отработали успешно: все цели были поражены", - сказал военнослужащий. По его словам, благодаря действиям операторов FPV-дронов группировки "Днепр" ВСУ в Запорожской области ежедневно несут потери в живой силе и боевой технике при попытках провести ротацию на позициях.
https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html
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запорожская область, работино, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Работино, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Операторы БПЛА уничтожили технику и группу пехоты ВСУ севернее Работино

Операторы БПЛА 58-й армии уничтожили три единицы техники и группу пехоты ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оператор FPV-дрона. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Операторы БПЛА 58-й армии группировки войск "Днепр" обнаружили и уничтожили три единицы легкобронированной техники и группу пехоты ВСУ севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщил журналистами оператор FPV-дрона с позывным "Орел".
"Ночью разведка обнаружила ротацию личного состава противника - три пикапа с личным составом. Расчеты поднялись в воздух, отработали успешно: все цели были поражены", - сказал военнослужащий.
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По его словам, благодаря действиям операторов FPV-дронов группировки "Днепр" ВСУ в Запорожской области ежедневно несут потери в живой силе и боевой технике при попытках провести ротацию на позициях.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРаботиноВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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