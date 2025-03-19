https://ria.ru/20250319/spetsoperatsiya-2005867219.html

Операторы БПЛА уничтожили технику и группу пехоты ВСУ севернее Работино

Операторы БПЛА уничтожили технику и группу пехоты ВСУ севернее Работино - РИА Новости, 19.03.2025

Операторы БПЛА уничтожили технику и группу пехоты ВСУ севернее Работино

Операторы БПЛА 58-й армии группировки войск "Днепр" обнаружили и уничтожили три единицы легкобронированной техники и группу пехоты ВСУ севернее населенного... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T05:09:00+03:00

2025-03-19T05:09:00+03:00

2025-03-19T05:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

работино

вооруженные силы украины

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Операторы БПЛА 58-й армии группировки войск "Днепр" обнаружили и уничтожили три единицы легкобронированной техники и группу пехоты ВСУ севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщил журналистами оператор FPV-дрона с позывным "Орел". "Ночью разведка обнаружила ротацию личного состава противника - три пикапа с личным составом. Расчеты поднялись в воздух, отработали успешно: все цели были поражены", - сказал военнослужащий. По его словам, благодаря действиям операторов FPV-дронов группировки "Днепр" ВСУ в Запорожской области ежедневно несут потери в живой силе и боевой технике при попытках провести ротацию на позициях.

https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, работино, вооруженные силы украины, безопасность