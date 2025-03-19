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ВС России уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 19.03.2025
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04:08 19.03.2025
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ВС России уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ под Херсоном
ВС России уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 19.03.2025
ВС России уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ под Херсоном
Расчет орудия "Гиацинт-Б" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в заброшенном... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T04:08:00+03:00
2025-03-19T04:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсон
вооруженные силы рф
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 19 мар - РИА Новости. Расчет орудия "Гиацинт-Б" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в заброшенном частном доме под Херсоном, передает корреспондент РИА Новости. Получив от разведки координаты цели, расчет "Гиацинта-Б" подготовил орудие к бою. Сняв маскировку, бойцы произвели пристрелочный выстрел по цели. Со второго залпа цель - пункт управления БПЛА в заброшенном частном доме - была уничтожена. "Пункт управления БПЛА уничтожен", - сообщили расчету с командно-наблюдательного пункта 18-й армии. По словам командира орудия с позывным "Плотник", на сегодняшний день под Херсоном артиллеристам чаще всего приходится вести огонь именно по пунктам управления беспилотниками. "Пункты управления БПЛА чаще всего. А так - орудия, контрбатарейная борьба", - рассказал он. Наибольшую опасность на сегодняшний день, по словам бойцов, представляют поставленные противнику ракеты, кассетные боеприпасы и тяжелые дроны-бомбардировщики. "Больше всего "птички"… Зажигательные (боеприпасы) только на орудия скидывали, "Баба-Яга". Сажают, уничтожают "Бабу-Ягу", FPVшки, все сажают", - сообщил военный с позывным "Фикус".
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херсон, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ под Херсоном

Расчет "Гиацинта-Б" уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ под Херсоном

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ несет гильзу от 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б"
Военнослужащий ВС РФ несет гильзу от 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ несет гильзу от 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б". Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 19 мар - РИА Новости. Расчет орудия "Гиацинт-Б" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в заброшенном частном доме под Херсоном, передает корреспондент РИА Новости.
Получив от разведки координаты цели, расчет "Гиацинта-Б" подготовил орудие к бою. Сняв маскировку, бойцы произвели пристрелочный выстрел по цели. Со второго залпа цель - пункт управления БПЛА в заброшенном частном доме - была уничтожена.
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"Пункт управления БПЛА уничтожен", - сообщили расчету с командно-наблюдательного пункта 18-й армии.
По словам командира орудия с позывным "Плотник", на сегодняшний день под Херсоном артиллеристам чаще всего приходится вести огонь именно по пунктам управления беспилотниками. "Пункты управления БПЛА чаще всего. А так - орудия, контрбатарейная борьба", - рассказал он.
Наибольшую опасность на сегодняшний день, по словам бойцов, представляют поставленные противнику ракеты, кассетные боеприпасы и тяжелые дроны-бомбардировщики.
"Больше всего "птички"… Зажигательные (боеприпасы) только на орудия скидывали, "Баба-Яга". Сажают, уничтожают "Бабу-Ягу", FPVшки, все сажают", - сообщил военный с позывным "Фикус".
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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