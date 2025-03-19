https://ria.ru/20250319/spetsoperatsiya-2005864320.html

ВС России уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ под Херсоном

ВС России уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 19.03.2025

ВС России уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ под Херсоном

Расчет орудия "Гиацинт-Б" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в заброшенном... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T04:08:00+03:00

2025-03-19T04:08:00+03:00

2025-03-19T04:08:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК, 19 мар - РИА Новости. Расчет орудия "Гиацинт-Б" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в заброшенном частном доме под Херсоном, передает корреспондент РИА Новости. Получив от разведки координаты цели, расчет "Гиацинта-Б" подготовил орудие к бою. Сняв маскировку, бойцы произвели пристрелочный выстрел по цели. Со второго залпа цель - пункт управления БПЛА в заброшенном частном доме - была уничтожена. "Пункт управления БПЛА уничтожен", - сообщили расчету с командно-наблюдательного пункта 18-й армии. По словам командира орудия с позывным "Плотник", на сегодняшний день под Херсоном артиллеристам чаще всего приходится вести огонь именно по пунктам управления беспилотниками. "Пункты управления БПЛА чаще всего. А так - орудия, контрбатарейная борьба", - рассказал он. Наибольшую опасность на сегодняшний день, по словам бойцов, представляют поставленные противнику ракеты, кассетные боеприпасы и тяжелые дроны-бомбардировщики. "Больше всего "птички"… Зажигательные (боеприпасы) только на орудия скидывали, "Баба-Яга". Сажают, уничтожают "Бабу-Ягу", FPVшки, все сажают", - сообщил военный с позывным "Фикус".

https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсон, вооруженные силы рф, безопасность