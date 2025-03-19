https://ria.ru/20250319/spetsoperatsiya-2005862862.html

Танкисты уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ у Красноармейска

Танкисты уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ у Красноармейска - РИА Новости, 19.03.2025

Танкисты уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ у Красноармейска

Танкисты батальона 1-й Славянской бригады 51-й армии уничтожили целый ряд опорных пунктов ВСУ у Красноармейска (украинское название - Покровск ) в ДНР, сообщил... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T03:42:00+03:00

2025-03-19T03:42:00+03:00

2025-03-19T03:42:00+03:00

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покровск

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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Танкисты батальона 1-й Славянской бригады 51-й армии уничтожили целый ряд опорных пунктов ВСУ у Красноармейска (украинское название - Покровск ) в ДНР, сообщил РИА Новости заместитель командира с позывным "Богдан". "Уничтожаем засевшего противника везде, где можем его достать. Уничтожение пехоты, бронетехники и несколько опорных пунктов разобрали, считай, в ноль. В населенных пунктах некоторые укрепленные дома, где противник сидел, тоже разобрали под ноль", - сказал офицер. Собеседник агентства пояснил, что основной задачей танкового батальона является поддержка пехоты, штурмующей опорные пункты и укрепления противника. Красноармейск (Покровск) считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, подпитывает северо-запад ДНР, пока остающийся под контролем Киева.

https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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красноармейск

покровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, красноармейск, покровск, вооруженные силы украины