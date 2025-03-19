https://ria.ru/20250319/spetsoperatsiya-2005862862.html
Танкисты уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ у Красноармейска
Танкисты уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ у Красноармейска - РИА Новости, 19.03.2025
Танкисты уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ у Красноармейска
Танкисты батальона 1-й Славянской бригады 51-й армии уничтожили целый ряд опорных пунктов ВСУ у Красноармейска (украинское название - Покровск ) в ДНР, сообщил... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T03:42:00+03:00
2025-03-19T03:42:00+03:00
2025-03-19T03:42:00+03:00
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Танкисты батальона 1-й Славянской бригады 51-й армии уничтожили целый ряд опорных пунктов ВСУ у Красноармейска (украинское название - Покровск ) в ДНР, сообщил РИА Новости заместитель командира с позывным "Богдан". "Уничтожаем засевшего противника везде, где можем его достать. Уничтожение пехоты, бронетехники и несколько опорных пунктов разобрали, считай, в ноль. В населенных пунктах некоторые укрепленные дома, где противник сидел, тоже разобрали под ноль", - сказал офицер. Собеседник агентства пояснил, что основной задачей танкового батальона является поддержка пехоты, штурмующей опорные пункты и укрепления противника. Красноармейск (Покровск) считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, подпитывает северо-запад ДНР, пока остающийся под контролем Киева.
https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, красноармейск, покровск, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Покровск, Вооруженные силы Украины
Танкисты уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ у Красноармейска
Командир Богдан: танкисты уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ у Покровска