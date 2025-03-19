https://ria.ru/20250319/spetsoperatsiya-2005853781.html

Офицер рассказал о целях ВС России под Покровском

Офицер рассказал о целях ВС России под Покровском - РИА Новости, 19.03.2025

Офицер рассказал о целях ВС России под Покровском

Российские войска по Красноармейском (украинское название - Покровск) продвинулись вперед на несколько километров, сообщил РИА Новости заместитель командира... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T01:38:00+03:00

2025-03-19T01:38:00+03:00

2025-03-19T01:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

покровск

красноармейск

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Российские войска по Красноармейском (украинское название - Покровск) продвинулись вперед на несколько километров, сообщил РИА Новости заместитель командира танкового батальона 1-ой Славянской бригады 51-ой армии с позывным "Богдан". "Продвинулись на несколько километров приблизительно. Цель наша основная, это охват Покровска, взятие самого города, он же Красноармейск", - заявил офицер. Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, подпитывает северо-запад ДНР, пока остающийся под контролем Киева.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

покровск

красноармейск

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, покровск, красноармейск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность