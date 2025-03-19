https://ria.ru/20250319/spetsoperatsiya-2005853781.html
Офицер рассказал о целях ВС России под Покровском
Офицер рассказал о целях ВС России под Покровском - РИА Новости, 19.03.2025
Офицер рассказал о целях ВС России под Покровском
Российские войска по Красноармейском (украинское название - Покровск) продвинулись вперед на несколько километров, сообщил РИА Новости заместитель командира... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T01:38:00+03:00
2025-03-19T01:38:00+03:00
2025-03-19T01:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
покровск
красноармейск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Российские войска по Красноармейском (украинское название - Покровск) продвинулись вперед на несколько километров, сообщил РИА Новости заместитель командира танкового батальона 1-ой Славянской бригады 51-ой армии с позывным "Богдан". "Продвинулись на несколько километров приблизительно. Цель наша основная, это охват Покровска, взятие самого города, он же Красноармейск", - заявил офицер. Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, подпитывает северо-запад ДНР, пока остающийся под контролем Киева.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, покровск, красноармейск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
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Офицер рассказал о целях ВС России под Покровском
Командир Богдан: ВС России под Покровском продвинулись на несколько километров