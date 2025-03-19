СМИ: британский спецназ привели в готовность для отправки на Украину
Спецназ Британии привели в готовность для возможной отправки на Украину
© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C EdenБританские военнослужащие
© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C Eden
Британские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Британский спецназ привели в готовность для возможной отправки на Украину в рамках потенциальной "миротворческой" миссии, сообщила газета The i Paper со ссылкой на военные источники.
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"По мере приближения соглашения о прекращении огня британские силы специального назначения были приведены в готовность для отправки на Украину в рамках миротворческой миссии Великобритании. Военные планировщики <…> сказали подразделениям спецназа готовиться к мобилизации на Украину", — указано в статье.
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Соответствующие директивы направили в командный центр военного планирования Великобритании на прошлой неделе, вскоре после поездки главы Минобороны Джона Хили в Вашингтон, пишет газета. Распоряжения, которые также затрагивают резервистов, предполагают приведение сил спецназа в готовность, чтобы убедиться, что военное оборудование находится в рабочем состоянии, перед возможной отправкой на Украину, сообщает The i Paper.
Как отмечает издание, британский спецназ состоит из пяти элитных подразделений, деятельность которых засекречена. Им не нужно получать одобрение парламента на проведение операций, и они регулярно действуют в регионах, где Британия официально не вовлечена в конфликт, для сбора данных, ведения разведки и спасения похищенных людей, сказано в материале.
Несмотря на то что британский спецназ обычно не задействуется в миротворческих миссиях, предполагается, что навыки военных станут важным фактором в поддержании мира, пишет газета. В частности, эксперты указывают на подвижность и оперативность небольшой специализированной группировки и на опыт ведения разведки.
В 2023 году организация Action on Armed Violence, выступающая против вооруженного насилия, провела анализ сообщений в СМИ о работе британского спецназа, отметила газета. Он показал, что элитные подразделения с 2011 года могли участвовать в операциях в 19 странах, в том числе в России, Сирии и Мали. Помимо этого, ранее газета The Guardian со ссылкой попавшие в сеть документы Пентагона сообщала, что около 50 британских спецназовцев были задействованы на Украине в феврале-марте 2023 года.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее в интервью газете Le Parisien заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. Среди возможных мест дислокации Макрон назвал Киев, Одессу и Львов. При этом глава МИД Сергей Лавров 6 марта заявил, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента в соседнем государстве страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".