https://ria.ru/20250319/spetsnaz-2005919211.html

СМИ: британский спецназ привели в готовность для отправки на Украину

СМИ: британский спецназ привели в готовность для отправки на Украину - РИА Новости, 19.03.2025

СМИ: британский спецназ привели в готовность для отправки на Украину

Британский спецназ привели в готовность для возможной отправки на Украину в рамках потенциальной "миротворческой" миссии, сообщила газета The i Paper со ссылкой РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T11:43:00+03:00

2025-03-19T11:43:00+03:00

2025-03-19T13:55:00+03:00

в мире

украина

специальная военная операция на украине

россия

великобритания

министерство обороны сша

джон хили

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002837224_0:166:2400:1516_1920x0_80_0_0_1279ae8e177fe7bdd5e605a1b0800323.jpg

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Британский спецназ привели в готовность для возможной отправки на Украину в рамках потенциальной "миротворческой" миссии, сообщила газета The i Paper со ссылкой на военные источники."По мере приближения соглашения о прекращении огня британские силы специального назначения были приведены в готовность для отправки на Украину в рамках миротворческой миссии Великобритании. Военные планировщики <…> сказали подразделениям спецназа готовиться к мобилизации на Украину", — указано в статье.Соответствующие директивы направили в командный центр военного планирования Великобритании на прошлой неделе, вскоре после поездки главы Минобороны Джона Хили в Вашингтон, пишет газета. Распоряжения, которые также затрагивают резервистов, предполагают приведение сил спецназа в готовность, чтобы убедиться, что военное оборудование находится в рабочем состоянии, перед возможной отправкой на Украину, сообщает The i Paper.Как отмечает издание, британский спецназ состоит из пяти элитных подразделений, деятельность которых засекречена. Им не нужно получать одобрение парламента на проведение операций, и они регулярно действуют в регионах, где Британия официально не вовлечена в конфликт, для сбора данных, ведения разведки и спасения похищенных людей, сказано в материале.Несмотря на то что британский спецназ обычно не задействуется в миротворческих миссиях, предполагается, что навыки военных станут важным фактором в поддержании мира, пишет газета. В частности, эксперты указывают на подвижность и оперативность небольшой специализированной группировки и на опыт ведения разведки.В 2023 году организация Action on Armed Violence, выступающая против вооруженного насилия, провела анализ сообщений в СМИ о работе британского спецназа, отметила газета. Он показал, что элитные подразделения с 2011 года могли участвовать в операциях в 19 странах, в том числе в России, Сирии и Мали. Помимо этого, ранее газета The Guardian со ссылкой попавшие в сеть документы Пентагона сообщала, что около 50 британских спецназовцев были задействованы на Украине в феврале-марте 2023 года.Президент Франции Эммануэль Макрон ранее в интервью газете Le Parisien заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. Среди возможных мест дислокации Макрон назвал Киев, Одессу и Львов. При этом глава МИД Сергей Лавров 6 марта заявил, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента в соседнем государстве страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".

https://ria.ru/20250318/makron-2005764109.html

https://ria.ru/20250318/pomosch-2005654564.html

украина

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, великобритания, министерство обороны сша, джон хили