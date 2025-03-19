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СМИ: британский спецназ привели в готовность для отправки на Украину - РИА Новости, 19.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:43 19.03.2025 (обновлено: 13:55 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/spetsnaz-2005919211.html
СМИ: британский спецназ привели в готовность для отправки на Украину
СМИ: британский спецназ привели в готовность для отправки на Украину - РИА Новости, 19.03.2025
СМИ: британский спецназ привели в готовность для отправки на Украину
Британский спецназ привели в готовность для возможной отправки на Украину в рамках потенциальной "миротворческой" миссии, сообщила газета The i Paper со ссылкой РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T11:43:00+03:00
2025-03-19T13:55:00+03:00
в мире
украина
специальная военная операция на украине
россия
великобритания
министерство обороны сша
джон хили
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Британский спецназ привели в готовность для возможной отправки на Украину в рамках потенциальной "миротворческой" миссии, сообщила газета The i Paper со ссылкой на военные источники.&quot;По мере приближения соглашения о прекращении огня британские силы специального назначения были приведены в готовность для отправки на Украину в рамках миротворческой миссии Великобритании. Военные планировщики &lt;…&gt; сказали подразделениям спецназа готовиться к мобилизации на Украину&quot;, — указано в статье.Соответствующие директивы направили в командный центр военного планирования Великобритании на прошлой неделе, вскоре после поездки главы Минобороны Джона Хили в Вашингтон, пишет газета. Распоряжения, которые также затрагивают резервистов, предполагают приведение сил спецназа в готовность, чтобы убедиться, что военное оборудование находится в рабочем состоянии, перед возможной отправкой на Украину, сообщает The i Paper.Как отмечает издание, британский спецназ состоит из пяти элитных подразделений, деятельность которых засекречена. Им не нужно получать одобрение парламента на проведение операций, и они регулярно действуют в регионах, где Британия официально не вовлечена в конфликт, для сбора данных, ведения разведки и спасения похищенных людей, сказано в материале.Несмотря на то что британский спецназ обычно не задействуется в миротворческих миссиях, предполагается, что навыки военных станут важным фактором в поддержании мира, пишет газета. В частности, эксперты указывают на подвижность и оперативность небольшой специализированной группировки и на опыт ведения разведки.В 2023 году организация Action on Armed Violence, выступающая против вооруженного насилия, провела анализ сообщений в СМИ о работе британского спецназа, отметила газета. Он показал, что элитные подразделения с 2011 года могли участвовать в операциях в 19 странах, в том числе в России, Сирии и Мали. Помимо этого, ранее газета The Guardian со ссылкой попавшие в сеть документы Пентагона сообщала, что около 50 британских спецназовцев были задействованы на Украине в феврале-марте 2023 года.Президент Франции Эммануэль Макрон ранее в интервью газете Le Parisien заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. Среди возможных мест дислокации Макрон назвал Киев, Одессу и Львов. При этом глава МИД Сергей Лавров 6 марта заявил, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента в соседнем государстве страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
https://ria.ru/20250318/makron-2005764109.html
https://ria.ru/20250318/pomosch-2005654564.html
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в мире, украина, россия, великобритания, министерство обороны сша, джон хили
В мире, Украина, Специальная военная операция на Украине, Россия, Великобритания, Министерство обороны США, Джон Хили
СМИ: британский спецназ привели в готовность для отправки на Украину

Спецназ Британии привели в готовность для возможной отправки на Украину

© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C EdenБританские военнослужащие
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C Eden
Британские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Британский спецназ привели в готовность для возможной отправки на Украину в рамках потенциальной "миротворческой" миссии, сообщила газета The i Paper со ссылкой на военные источники.
«

"По мере приближения соглашения о прекращении огня британские силы специального назначения были приведены в готовность для отправки на Украину в рамках миротворческой миссии Великобритании. Военные планировщики <…> сказали подразделениям спецназа готовиться к мобилизации на Украину", — указано в статье.

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Соответствующие директивы направили в командный центр военного планирования Великобритании на прошлой неделе, вскоре после поездки главы Минобороны Джона Хили в Вашингтон, пишет газета. Распоряжения, которые также затрагивают резервистов, предполагают приведение сил спецназа в готовность, чтобы убедиться, что военное оборудование находится в рабочем состоянии, перед возможной отправкой на Украину, сообщает The i Paper.
Как отмечает издание, британский спецназ состоит из пяти элитных подразделений, деятельность которых засекречена. Им не нужно получать одобрение парламента на проведение операций, и они регулярно действуют в регионах, где Британия официально не вовлечена в конфликт, для сбора данных, ведения разведки и спасения похищенных людей, сказано в материале.
Несмотря на то что британский спецназ обычно не задействуется в миротворческих миссиях, предполагается, что навыки военных станут важным фактором в поддержании мира, пишет газета. В частности, эксперты указывают на подвижность и оперативность небольшой специализированной группировки и на опыт ведения разведки.
В 2023 году организация Action on Armed Violence, выступающая против вооруженного насилия, провела анализ сообщений в СМИ о работе британского спецназа, отметила газета. Он показал, что элитные подразделения с 2011 года могли участвовать в операциях в 19 странах, в том числе в России, Сирии и Мали. Помимо этого, ранее газета The Guardian со ссылкой попавшие в сеть документы Пентагона сообщала, что около 50 британских спецназовцев были задействованы на Украине в феврале-марте 2023 года.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее в интервью газете Le Parisien заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. Среди возможных мест дислокации Макрон назвал Киев, Одессу и Львов. При этом глава МИД Сергей Лавров 6 марта заявил, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента в соседнем государстве страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
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