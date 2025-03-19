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Politico назвала участников тайных переговоров с оппонентами Зеленского - РИА Новости, 19.03.2025
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10:49 19.03.2025 (обновлено: 12:18 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/smi-2005908032.html
Politico назвала участников тайных переговоров с оппонентами Зеленского
Politico назвала участников тайных переговоров с оппонентами Зеленского - РИА Новости, 19.03.2025
Politico назвала участников тайных переговоров с оппонентами Зеленского
В тайных переговорах с некоторыми ведущими политическими оппонентами Владимира Зеленского участвовали спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T10:49:00+03:00
2025-03-19T12:18:00+03:00
в мире
украина
сша
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дональд трамп
владимир зеленский
стив уиткофф
politico
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В тайных переговорах с некоторыми ведущими политическими оппонентами Владимира Зеленского участвовали спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, американский журналист Такер Карлсон, сын Трампа Дональд-младший и зять американского лидера Джаред Кушнер, сообщила газета Politico. "В тайных переговорах участвовали сын Трампа Дональд-младший, его зять Джаред Кушнер, &lt;...&gt; ведущий Такер Карлсон и Уиткофф", — указано в материале издания, которое ссылается на украинских законодателей. Газета напоминает, что среди указанных представителей окружения Трампа только у Уиткоффа есть официальная должность. По информации Politico, Вашингтон считает, что Зеленский проиграет возможные выборы на Украине. Издание ранее сообщало, что люди из окружения президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры в Киеве с некоторыми ведущими политическими оппонентами Владимира Зеленского, в частности, с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко и ключевыми фигурами партии "Европейская солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко*. Как отмечает Politico, ключевой темой переговоров было проведение президентских выборов в стране. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
https://ria.ru/20250319/op-2005884239.html
https://ria.ru/20250220/tramp-2000437931.html
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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, стив уиткофф, politico, европейская солидарность, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, Politico, Европейская солидарность, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Politico назвала участников тайных переговоров с оппонентами Зеленского

Politico: Уиткофф и Кушнер участвовали в переговорах с оппонентами Зеленского

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В тайных переговорах с некоторыми ведущими политическими оппонентами Владимира Зеленского участвовали спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, американский журналист Такер Карлсон, сын Трампа Дональд-младший и зять американского лидера Джаред Кушнер, сообщила газета Politico.
«
"В тайных переговорах участвовали сын Трампа Дональд-младший, его зять Джаред Кушнер, <...> ведущий Такер Карлсон и Уиткофф", — указано в материале издания, которое ссылается на украинских законодателей.
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Газета напоминает, что среди указанных представителей окружения Трампа только у Уиткоффа есть официальная должность.
По информации Politico, Вашингтон считает, что Зеленский проиграет возможные выборы на Украине.
Издание ранее сообщало, что люди из окружения президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры в Киеве с некоторыми ведущими политическими оппонентами Владимира Зеленского, в частности, с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко и ключевыми фигурами партии "Европейская солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко*. Как отмечает Politico, ключевой темой переговоров было проведение президентских выборов в стране.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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В миреУкраинаСШАКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийСтив УиткоффPoliticoЕвропейская солидарностьФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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