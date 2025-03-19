https://ria.ru/20250319/smi-2005908032.html

Politico назвала участников тайных переговоров с оппонентами Зеленского

Politico назвала участников тайных переговоров с оппонентами Зеленского - РИА Новости, 19.03.2025

Politico назвала участников тайных переговоров с оппонентами Зеленского

В тайных переговорах с некоторыми ведущими политическими оппонентами Владимира Зеленского участвовали спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T10:49:00+03:00

2025-03-19T10:49:00+03:00

2025-03-19T12:18:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В тайных переговорах с некоторыми ведущими политическими оппонентами Владимира Зеленского участвовали спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, американский журналист Такер Карлсон, сын Трампа Дональд-младший и зять американского лидера Джаред Кушнер, сообщила газета Politico. "В тайных переговорах участвовали сын Трампа Дональд-младший, его зять Джаред Кушнер, <...> ведущий Такер Карлсон и Уиткофф", — указано в материале издания, которое ссылается на украинских законодателей. Газета напоминает, что среди указанных представителей окружения Трампа только у Уиткоффа есть официальная должность. По информации Politico, Вашингтон считает, что Зеленский проиграет возможные выборы на Украине. Издание ранее сообщало, что люди из окружения президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры в Киеве с некоторыми ведущими политическими оппонентами Владимира Зеленского, в частности, с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко и ключевыми фигурами партии "Европейская солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко*. Как отмечает Politico, ключевой темой переговоров было проведение президентских выборов в стране. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

https://ria.ru/20250319/op-2005884239.html

https://ria.ru/20250220/tramp-2000437931.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, стив уиткофф, politico, европейская солидарность, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)