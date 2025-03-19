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Politico: страны Северной Европы призвали ускорить вступление Украины в ЕС - РИА Новости, 19.03.2025
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08:15 19.03.2025
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Politico: страны Северной Европы призвали ускорить вступление Украины в ЕС
Politico: страны Северной Европы призвали ускорить вступление Украины в ЕС - РИА Новости, 19.03.2025
Politico: страны Северной Европы призвали ускорить вступление Украины в ЕС
Государства Северной Европы и Балтии призвали разработать четкий план ускоренного вступления Украины в ЕС на фоне разногласий с Венгрией, сообщает издание... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T08:15:00+03:00
2025-03-19T08:15:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Государства Северной Европы и Балтии призвали разработать четкий план ускоренного вступления Украины в ЕС на фоне разногласий с Венгрией, сообщает издание Politico со ссылкой на внутреннее письмо. "Ведущие дипломаты Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литвы и Эстонии призвали Брюссель подготовить "конкретные предложения о том, как решительно продвинуть процесс вступления Украины", - говорится в статье. При этом противоречащие общим стратегическим интересам ЕС двусторонние вопросы, согласно письму, "не должны использоваться для блокирования прогресса, а должны решаться посредством добросовестного диалога" с Киевом. По данным издания, это происходит на фоне опасений, что Венгрия "стремится подорвать шансы Киева" на вступление. Ранее венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что Венгрия не поддержит итоговый документ саммита ЕС, который пройдет 20-21 марта, если там, как и в проекте, будет сказано об ускорении евроинтеграции Украины. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Венгрия не согласится ни на какие шаги в сторону приема Украины в Евросоюз, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье, и считает возмутительными попытки Киева и Брюсселя представить проблему как надуманную. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20250314/orban-2004947680.html
https://ria.ru/20250315/ukraina-2005191228.html
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в мире, венгрия, украина, брюссель, петер сийярто, евросоюз, politico
В мире, Венгрия, Украина, Брюссель, Петер Сийярто, Евросоюз, Politico
Politico: страны Северной Европы призвали ускорить вступление Украины в ЕС

Politico: Северная Европа и Балтия призвали ускорить вступление Украины в ЕС

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Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Государства Северной Европы и Балтии призвали разработать четкий план ускоренного вступления Украины в ЕС на фоне разногласий с Венгрией, сообщает издание Politico со ссылкой на внутреннее письмо.
"Ведущие дипломаты Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литвы и Эстонии призвали Брюссель подготовить "конкретные предложения о том, как решительно продвинуть процесс вступления Украины", - говорится в статье.
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При этом противоречащие общим стратегическим интересам ЕС двусторонние вопросы, согласно письму, "не должны использоваться для блокирования прогресса, а должны решаться посредством добросовестного диалога" с Киевом.
По данным издания, это происходит на фоне опасений, что Венгрия "стремится подорвать шансы Киева" на вступление.
Ранее венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что Венгрия не поддержит итоговый документ саммита ЕС, который пройдет 20-21 марта, если там, как и в проекте, будет сказано об ускорении евроинтеграции Украины.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Венгрия не согласится ни на какие шаги в сторону приема Украины в Евросоюз, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье, и считает возмутительными попытки Киева и Брюсселя представить проблему как надуманную.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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