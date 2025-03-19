https://ria.ru/20250319/slutskij-2006081145.html

Слуцкий прокомментировал отказ от ударов по энергообъектам Украины

Слуцкий прокомментировал отказ от ударов по энергообъектам Украины - РИА Новости, 19.03.2025

Слуцкий прокомментировал отказ от ударов по энергообъектам Украины

Россия держит слово, согласившись на предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T23:00:00+03:00

2025-03-19T23:00:00+03:00

2025-03-19T23:00:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Россия держит слово, согласившись на предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры, однако Киев свое слово не раз нарушал, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора во вторник поддержал предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней и дал российским военным команду по его реализации. "Зеленский в телефонном разговоре с президентом США согласился отказаться от ударов по энергетической инфраструктуре. Днём ранее первой такие меры ввела российская сторона - в качестве жеста доброй воли в ответ на предложение американского лидера... Не будут ли слова укрофюрера расходиться с делами – большой вопрос. Россия слово держит, Украина же (Минские соглашения и срыв стамбульских договоренностей тому пример) не раз его нарушала... И здесь важна роль Вашингтона в контроле за киевским режимом", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Он отметил, что Путин буквально сразу после разговора с Трампом отдал команду военным прекратить атаки на украинские объекты энергетики и не отменял ее даже при провокации ВСУ в станице Кавказская, а Владимир Зеленский же "подло воспользовался" односторонней паузой, чтобы продолжить удары. "На этом фоне весьма показательны очередные просьбы Зеленского к США о наращивании военных поставок. Продолжение накачки хунты западным оружием может привести только к срыву переговорных усилий, эскалации и продолжению войны. И это вряд ли то, чего добивается от Киева Трамп", - добавил депутат Госдумы. Ранее в министерстве обороны России в среду сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого было принято решение о прекращении ударов по объектам энергетики, атаковал тремя беспилотниками объект по перевалке нефти в Краснодарском крае. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, со стороны киевского режима нет взаимности по прекращению ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20250318/putin-2005828487.html

https://ria.ru/20250319/peskov-2005959253.html

https://ria.ru/20250319/razgovor-2006062601.html

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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, госдума рф, вооруженные силы украины