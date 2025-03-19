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Слуцкий прокомментировал отказ от ударов по энергообъектам Украины - РИА Новости, 19.03.2025
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23:00 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/slutskij-2006081145.html
Слуцкий прокомментировал отказ от ударов по энергообъектам Украины
Слуцкий прокомментировал отказ от ударов по энергообъектам Украины - РИА Новости, 19.03.2025
Слуцкий прокомментировал отказ от ударов по энергообъектам Украины
Россия держит слово, согласившись на предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T23:00:00+03:00
2025-03-19T23:00:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Россия держит слово, согласившись на предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры, однако Киев свое слово не раз нарушал, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора во вторник поддержал предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней и дал российским военным команду по его реализации. "Зеленский в телефонном разговоре с президентом США согласился отказаться от ударов по энергетической инфраструктуре. Днём ранее первой такие меры ввела российская сторона - в качестве жеста доброй воли в ответ на предложение американского лидера... Не будут ли слова укрофюрера расходиться с делами – большой вопрос. Россия слово держит, Украина же (Минские соглашения и срыв стамбульских договоренностей тому пример) не раз его нарушала... И здесь важна роль Вашингтона в контроле за киевским режимом", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Он отметил, что Путин буквально сразу после разговора с Трампом отдал команду военным прекратить атаки на украинские объекты энергетики и не отменял ее даже при провокации ВСУ в станице Кавказская, а Владимир Зеленский же "подло воспользовался" односторонней паузой, чтобы продолжить удары. "На этом фоне весьма показательны очередные просьбы Зеленского к США о наращивании военных поставок. Продолжение накачки хунты западным оружием может привести только к срыву переговорных усилий, эскалации и продолжению войны. И это вряд ли то, чего добивается от Киева Трамп", - добавил депутат Госдумы. Ранее в министерстве обороны России в среду сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого было принято решение о прекращении ударов по объектам энергетики, атаковал тремя беспилотниками объект по перевалке нефти в Краснодарском крае. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, со стороны киевского режима нет взаимности по прекращению ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20250318/putin-2005828487.html
https://ria.ru/20250319/peskov-2005959253.html
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, госдума рф, вооруженные силы украины
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины
Слуцкий прокомментировал отказ от ударов по энергообъектам Украины

Слуцкий: РФ сдержит слово, согласившись на отказ от ударов по энергетике Украины

© РИА Новости / Pool/Александр Щербак | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Pool/Александр Щербак
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Россия держит слово, согласившись на предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры, однако Киев свое слово не раз нарушал, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора во вторник поддержал предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней и дал российским военным команду по его реализации.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Белый дом: путь к миру на Украине должен начаться с безопасности энергетики
18 марта, 20:52
"Зеленский в телефонном разговоре с президентом США согласился отказаться от ударов по энергетической инфраструктуре. Днём ранее первой такие меры ввела российская сторона - в качестве жеста доброй воли в ответ на предложение американского лидера... Не будут ли слова укрофюрера расходиться с делами – большой вопрос. Россия слово держит, Украина же (Минские соглашения и срыв стамбульских договоренностей тому пример) не раз его нарушала... И здесь важна роль Вашингтона в контроле за киевским режимом", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Путин буквально сразу после разговора с Трампом отдал команду военным прекратить атаки на украинские объекты энергетики и не отменял ее даже при провокации ВСУ в станице Кавказская, а Владимир Зеленский же "подло воспользовался" односторонней паузой, чтобы продолжить удары.
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
В Кремле прокомментировали удары Киева по объектам энергетики
Вчера, 13:49
"На этом фоне весьма показательны очередные просьбы Зеленского к США о наращивании военных поставок. Продолжение накачки хунты западным оружием может привести только к срыву переговорных усилий, эскалации и продолжению войны. И это вряд ли то, чего добивается от Киева Трамп", - добавил депутат Госдумы.
Ранее в министерстве обороны России в среду сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого было принято решение о прекращении ударов по объектам энергетики, атаковал тремя беспилотниками объект по перевалке нефти в Краснодарском крае. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, со стороны киевского режима нет взаимности по прекращению ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Bloomberg раскрыло детали разговора Трампа с Зеленским
Вчера, 20:05
 
В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийГосдума РФВооруженные силы Украины
 
 
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