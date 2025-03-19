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СК раскрыл подробности о пропавшей школьнице из Ачинска - РИА Новости, 19.03.2025
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12:22 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/sk-2005933840.html
СК раскрыл подробности о пропавшей школьнице из Ачинска
СК раскрыл подробности о пропавшей школьнице из Ачинска - РИА Новости, 19.03.2025
СК раскрыл подробности о пропавшей школьнице из Ачинска
Пропавшая 15-летняя школьница из Ачинска Красноярского края, предположительно, добралась до соседнего города Назарово, где ее нашли, на такси, сообщили РИА... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T12:22:00+03:00
2025-03-19T12:22:00+03:00
происшествия
ачинск
назарово
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 19 мар – РИА Новости. Пропавшая 15-летняя школьница из Ачинска Красноярского края, предположительно, добралась до соседнего города Назарово, где ее нашли, на такси, сообщили РИА Новости в региональном СК РФ. "До Назарово, предварительно, доехала на такси, остальное устанавливаем. С девочкой сейчас работаем", - сказал собеседник агентства. Ранее следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии сообщало, что 18 марта около 16.00 (12.00 мск) 15-летняя девушка ушла из дома в Ачинске, а спустя два часа на телефон отца пришло видеообращение от неизвестного лица, где дочь просит перевести 500 тысяч рублей на указанный банковский счет для своего освобождения. Следователями было возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего. Позже следователи осмотрели место на городском кладбище в Ачинске, где, предположительно, было записано видеообращение пропавшей. На месте были обнаружены только следы обуви девочки. Также был допрошен таксист, который рассказал, что школьница села в его автомобиль одна. На основании полученной информации следователи пришли к выводу, что девочка самостоятельно сняла видео и находилась на кладбище одна в момент записи. Спустя некоторое время правоохранители нашли девушку в квартире в соседнем городе Назарово, её жизнь и здоровье вне опасности.
https://ria.ru/20250319/sk-2005891316.html
ачинск
назарово
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происшествия, ачинск, назарово, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ачинск, Назарово, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
СК раскрыл подробности о пропавшей школьнице из Ачинска

СК: пропавшая школьница из Ачинска могла добраться до соседнего города на такси

© Кадр видео из соцсетейПропавшая жительница Ачинска
Пропавшая жительница Ачинска - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Кадр видео из соцсетей
Пропавшая жительница Ачинска
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КРАСНОЯРСК, 19 мар – РИА Новости. Пропавшая 15-летняя школьница из Ачинска Красноярского края, предположительно, добралась до соседнего города Назарово, где ее нашли, на такси, сообщили РИА Новости в региональном СК РФ.
"До Назарово, предварительно, доехала на такси, остальное устанавливаем. С девочкой сейчас работаем", - сказал собеседник агентства.
Ранее следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии сообщало, что 18 марта около 16.00 (12.00 мск) 15-летняя девушка ушла из дома в Ачинске, а спустя два часа на телефон отца пришло видеообращение от неизвестного лица, где дочь просит перевести 500 тысяч рублей на указанный банковский счет для своего освобождения. Следователями было возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего.
Позже следователи осмотрели место на городском кладбище в Ачинске, где, предположительно, было записано видеообращение пропавшей. На месте были обнаружены только следы обуви девочки. Также был допрошен таксист, который рассказал, что школьница села в его автомобиль одна. На основании полученной информации следователи пришли к выводу, что девочка самостоятельно сняла видео и находилась на кладбище одна в момент записи. Спустя некоторое время правоохранители нашли девушку в квартире в соседнем городе Назарово, её жизнь и здоровье вне опасности.
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ПроисшествияАчинскНазаровоКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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