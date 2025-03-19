https://ria.ru/20250319/sk-2005891316.html

Появились подробности о родителях похищенной в Ачинске школьницы

Появились подробности о родителях похищенной в Ачинске школьницы - РИА Новости, 19.03.2025

Появились подробности о родителях похищенной в Ачинске школьницы

Родители похищенной в Ачинске Красноярского края 15-летней школьницы — обычные предприниматели, сообщили РИА Новости в следственном управлении регионального СК... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T09:52:00+03:00

2025-03-19T09:52:00+03:00

2025-03-19T14:36:00+03:00

происшествия

ачинск

красноярский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 19 мар — РИА Новости. Родители похищенной в Ачинске Красноярского края 15-летней школьницы — обычные предприниматели, сообщили РИА Новости в следственном управлении регионального СК России. "Родители — обыкновенные предприниматели. Семья нормальная, обеспеченная, конфликтов в семье не было", — сказал собеседник. По его словам, девушка "характеризуется абсолютно положительно преподавателями", в школе ни с кем не конфликтовала. Ранее региональный СК сообщал, что 18 марта, около 16:00, 15-летняя девушка ушла из дома в Ачинске, а спустя два часа на телефон отца пришло видеообращение от неизвестного лица, где дочь просит перевести 500 тысяч рублей на указанный банковский счет для своего освобождения. Возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего. В краевом главке МВД отмечали, что школьница ранее никогда из дома не уходила. По словам матери, конфликтов в семье не было, возможных причин ухода она не знает. В поисках были задействованы свыше 150 сотрудников полиции, а также волонтеры.

https://ria.ru/20250319/poisk-2005890048.html

ачинск

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происшествия, ачинск, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)