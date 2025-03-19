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Шор рассказал, почему политнаемники хотят уничтожить русский язык - РИА Новости, 19.03.2025
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11:54 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/shor-2005922869.html
Шор рассказал, почему политнаемники хотят уничтожить русский язык
Шор рассказал, почему политнаемники хотят уничтожить русский язык - РИА Новости, 19.03.2025
Шор рассказал, почему политнаемники хотят уничтожить русский язык
Русский язык является фактором объединения проживающих на постсоветском пространстве людей, но этому препятствуют "политические наемники", которые ставят задачу РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T11:54:00+03:00
2025-03-19T11:54:00+03:00
молдавия
ссср
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Русский язык является фактором объединения проживающих на постсоветском пространстве людей, но этому препятствуют "политические наемники", которые ставят задачу уничтожить общий язык общения, заявил член попечительского совета АНО "Евразия", лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор. "Русский язык является фактором не просто общения, но фактором объединения огромного количества людей, живущих как минимум на постсоветском пространстве. Наверное, не так много факторов, которые нас в целом объединяют, которые сегодня остались", - сказал Шор, выступая на круглом столе в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня". По его словам, жителей бывшего СССР также объединяют история и единый культурный код. "Политические наемники, которые действуют в постсоветских странах, как, например, в Молдавии (президент) Майя Санду… У них стоит задача, за которую они получают зарплату, в том числе и уничтожение языка общения, переход на другой язык общения, потому что им не нужно, чтобы нас ничего не объединяло", - подчеркнул Шор. Он добавил, что на постсоветском пространстве, в том числе в Молдавии, закрываются русские школы, сокращаются часы русского языка даже в тех регионах, где живут говорящие только на русском языке люди. "Сегодня наша задача — максимально углубить процесс изучения языка, сделать так, чтобы от молода до велика говорили на нашем родном любимом русском языке. В этой связи АНО "Евразия" разработала ряд дополнительных программ, которые мы намереваемся внедрить уже в этом году. Мы хотим сделать всё, чтобы, во-первых, остановить отток людей, которые говорят на русском языке на постсоветском пространстве, но еще и сделать так, чтобы люди стали говорить правильно", - заключил Шор.
https://ria.ru/20250317/putin-2005514917.html
https://ria.ru/20250319/shor-2005915529.html
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молдавия, ссср, илан шор, майя санду, в мире
Молдавия, СССР, Илан Шор, Майя Санду, В мире
Шор рассказал, почему политнаемники хотят уничтожить русский язык

Шор: политнаемники хотят уничтожить русский язык как объединяющий фактор

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Илан Шор . Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Русский язык является фактором объединения проживающих на постсоветском пространстве людей, но этому препятствуют "политические наемники", которые ставят задачу уничтожить общий язык общения, заявил член попечительского совета АНО "Евразия", лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор.
"Русский язык является фактором не просто общения, но фактором объединения огромного количества людей, живущих как минимум на постсоветском пространстве. Наверное, не так много факторов, которые нас в целом объединяют, которые сегодня остались", - сказал Шор, выступая на круглом столе в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".
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По его словам, жителей бывшего СССР также объединяют история и единый культурный код. "Политические наемники, которые действуют в постсоветских странах, как, например, в Молдавии (президент) Майя Санду… У них стоит задача, за которую они получают зарплату, в том числе и уничтожение языка общения, переход на другой язык общения, потому что им не нужно, чтобы нас ничего не объединяло", - подчеркнул Шор.
Он добавил, что на постсоветском пространстве, в том числе в Молдавии, закрываются русские школы, сокращаются часы русского языка даже в тех регионах, где живут говорящие только на русском языке люди. "Сегодня наша задача — максимально углубить процесс изучения языка, сделать так, чтобы от молода до велика говорили на нашем родном любимом русском языке. В этой связи АНО "Евразия" разработала ряд дополнительных программ, которые мы намереваемся внедрить уже в этом году. Мы хотим сделать всё, чтобы, во-первых, остановить отток людей, которые говорят на русском языке на постсоветском пространстве, но еще и сделать так, чтобы люди стали говорить правильно", - заключил Шор.
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