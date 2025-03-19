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Шор назвал избавление Молдавии от западного ига главной задачей
Шор назвал избавление Молдавии от западного ига главной задачей - РИА Новости, 19.03.2025
Шор назвал избавление Молдавии от западного ига главной задачей
Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" скоро изложит свой план действий на предстоящих парламентских выборах - главная задача заключается в том, чтобы избавить... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T11:27:00+03:00
2025-03-19T11:27:00+03:00
2025-03-19T11:30:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" скоро изложит свой план действий на предстоящих парламентских выборах - главная задача заключается в том, чтобы избавить страну от "западного ига", заявил РИА Новости лидер блока Илан Шор."Мы обсуждаем с командой наши планы. И в очень ближайшее время мы публично озвучим планы, которые у нас есть. Главный план — это освобождение Республики Молдова от западного ига. Мы над этим работаем, и уверен, этого добьемся", - сказал Шор.Парламентские выборы в Молдавии проходят раз в четыре года, очередные запланированы на вторую половину 2025 года.
https://ria.ru/20250317/putin-2005514917.html
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илан шор, молдавия, в мире
Илан Шор, Молдавия, В мире
Шор назвал избавление Молдавии от западного ига главной задачей
Лидер "Победы" Шор назвал избавление Молдавии от западного ига главной задачей