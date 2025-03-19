Рейтинг@Mail.ru
Шор назвал избавление Молдавии от западного ига главной задачей - РИА Новости, 19.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 19.03.2025 (обновлено: 11:30 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/shor-2005915529.html
Шор назвал избавление Молдавии от западного ига главной задачей
Шор назвал избавление Молдавии от западного ига главной задачей - РИА Новости, 19.03.2025
Шор назвал избавление Молдавии от западного ига главной задачей
Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" скоро изложит свой план действий на предстоящих парламентских выборах - главная задача заключается в том, чтобы избавить... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T11:27:00+03:00
2025-03-19T11:30:00+03:00
илан шор
молдавия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966574126_0:209:3072:1937_1920x0_80_0_0_e6fa3c62a42f63e5dc5a97c297764421.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" скоро изложит свой план действий на предстоящих парламентских выборах - главная задача заключается в том, чтобы избавить страну от "западного ига", заявил РИА Новости лидер блока Илан Шор."Мы обсуждаем с командой наши планы. И в очень ближайшее время мы публично озвучим планы, которые у нас есть. Главный план — это освобождение Республики Молдова от западного ига. Мы над этим работаем, и уверен, этого добьемся", - сказал Шор.Парламентские выборы в Молдавии проходят раз в четыре года, очередные запланированы на вторую половину 2025 года.
https://ria.ru/20250317/putin-2005514917.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966574126_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_8d0d9a3aeea896d7298851ff3c73bb86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
илан шор, молдавия, в мире
Илан Шор, Молдавия, В мире
Шор назвал избавление Молдавии от западного ига главной задачей

Лидер "Победы" Шор назвал избавление Молдавии от западного ига главной задачей

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Илан Шор . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" скоро изложит свой план действий на предстоящих парламентских выборах - главная задача заключается в том, чтобы избавить страну от "западного ига", заявил РИА Новости лидер блока Илан Шор.
"Мы обсуждаем с командой наши планы. И в очень ближайшее время мы публично озвучим планы, которые у нас есть. Главный план — это освобождение Республики Молдова от западного ига. Мы над этим работаем, и уверен, этого добьемся", - сказал Шор.
Парламентские выборы в Молдавии проходят раз в четыре года, очередные запланированы на вторую половину 2025 года.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Жители Молдавии назвали Путина самым сильным политическим лидером
17 марта, 15:32
 
Илан ШорМолдавияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала