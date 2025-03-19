Пропавшую школьницу из Ачинска нашли в соседнем городе
Пропавшую 15-летнюю школьницу из Ачинска нашли в соседнем городе Назарово
© Кадр видео из соцсетейПропавшая жительница Ачинска
© Кадр видео из соцсетей
Пропавшая жительница Ачинска
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 19 мар — РИА Новости. Пропавшую 15-летнюю школьницу из Ачинска нашли, сообщило региональное следственное управление СК России.
«
"По предварительным данным, угрозы жизни и здоровью несовершеннолетней нет", — указывает ведомство.
Девушку обнаружили в одной из квартир в соседнем городе Назарово.
Региональный СК ранее сообщал, что 18 марта около 16:00 (12:00 мск) 15-летняя девушка ушла из дома в Ачинске, а спустя два часа на телефон отца пришло видеообращение от неизвестного лица, где дочь просит перевести 500 тысяч рублей на указанный банковский счет для своего освобождения. Следователи возбудили уголовное дело о похищении несовершеннолетнего. В краевом главке МВД отмечали, что школьница ранее никогда из дома не уходила. По словам матери, конфликтов в семье не было, возможных причин ухода она не знает.
Позже следователи осмотрели место на городском кладбище в Ачинске, где, предположительно, было записано видеообращение пропавшей несовершеннолетней. На месте обнаружили только следы обуви девочки. Также допросили таксиста, который рассказал, что школьница села в его автомобиль одна. На основании полученной информации следователи пришли к выводу, что девочка самостоятельно сняла видео и находилась на кладбище одна в момент записи.
Как уточнили позднее в СК по региону, школьница стала жертвой мошенников и не понимала, что инсценирует похищение.