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Пропавшую школьницу из Ачинска нашли в соседнем городе - РИА Новости, 19.03.2025
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11:22 19.03.2025 (обновлено: 13:06 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/shkolnitsa-2005914514.html
Пропавшую школьницу из Ачинска нашли в соседнем городе
Пропавшую школьницу из Ачинска нашли в соседнем городе - РИА Новости, 19.03.2025
Пропавшую школьницу из Ачинска нашли в соседнем городе
Пропавшую 15-летнюю школьницу из Ачинска нашли, сообщило региональное следственное управление СК России. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T11:22:00+03:00
2025-03-19T13:06:00+03:00
происшествия
ачинск
назарово
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 19 мар — РИА Новости. Пропавшую 15-летнюю школьницу из Ачинска нашли, сообщило региональное следственное управление СК России."По предварительным данным, угрозы жизни и здоровью несовершеннолетней нет", — указывает ведомство.Девушку обнаружили в одной из квартир в соседнем городе Назарово.Региональный СК ранее сообщал, что 18 марта около 16:00 (12:00 мск) 15-летняя девушка ушла из дома в Ачинске, а спустя два часа на телефон отца пришло видеообращение от неизвестного лица, где дочь просит перевести 500 тысяч рублей на указанный банковский счет для своего освобождения. Следователи возбудили уголовное дело о похищении несовершеннолетнего. В краевом главке МВД отмечали, что школьница ранее никогда из дома не уходила. По словам матери, конфликтов в семье не было, возможных причин ухода она не знает.Позже следователи осмотрели место на городском кладбище в Ачинске, где, предположительно, было записано видеообращение пропавшей несовершеннолетней. На месте обнаружили только следы обуви девочки. Также допросили таксиста, который рассказал, что школьница села в его автомобиль одна. На основании полученной информации следователи пришли к выводу, что девочка самостоятельно сняла видео и находилась на кладбище одна в момент записи.Как уточнили позднее в СК по региону, школьница стала жертвой мошенников и не понимала, что инсценирует похищение.
https://ria.ru/20250319/sk-2005891316.html
ачинск
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происшествия, ачинск, назарово, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ачинск, Назарово, Следственный комитет России (СК РФ)
Пропавшую школьницу из Ачинска нашли в соседнем городе

Пропавшую 15-летнюю школьницу из Ачинска нашли в соседнем городе Назарово

© Кадр видео из соцсетейПропавшая жительница Ачинска
Пропавшая жительница Ачинска - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Кадр видео из соцсетей
Пропавшая жительница Ачинска
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КРАСНОЯРСК, 19 мар — РИА Новости. Пропавшую 15-летнюю школьницу из Ачинска нашли, сообщило региональное следственное управление СК России.
«
"По предварительным данным, угрозы жизни и здоровью несовершеннолетней нет", — указывает ведомство.
Девушку обнаружили в одной из квартир в соседнем городе Назарово.
Региональный СК ранее сообщал, что 18 марта около 16:00 (12:00 мск) 15-летняя девушка ушла из дома в Ачинске, а спустя два часа на телефон отца пришло видеообращение от неизвестного лица, где дочь просит перевести 500 тысяч рублей на указанный банковский счет для своего освобождения. Следователи возбудили уголовное дело о похищении несовершеннолетнего. В краевом главке МВД отмечали, что школьница ранее никогда из дома не уходила. По словам матери, конфликтов в семье не было, возможных причин ухода она не знает.
Позже следователи осмотрели место на городском кладбище в Ачинске, где, предположительно, было записано видеообращение пропавшей несовершеннолетней. На месте обнаружили только следы обуви девочки. Также допросили таксиста, который рассказал, что школьница села в его автомобиль одна. На основании полученной информации следователи пришли к выводу, что девочка самостоятельно сняла видео и находилась на кладбище одна в момент записи.
Как уточнили позднее в СК по региону, школьница стала жертвой мошенников и не понимала, что инсценирует похищение.
Пропавшая жительница Ачинска - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Появились подробности о родителях похищенной в Ачинске школьницы
09:52
 
ПроисшествияАчинскНазаровоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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