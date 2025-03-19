https://ria.ru/20250319/shkolnitsa-2005889179.html
Похищенная в Ачинске школьница ни с кем не конфликтовала, сообщили в СК
Похищенная в Ачинске школьница ни с кем не конфликтовала, сообщили в СК - РИА Новости, 19.03.2025
Похищенная в Ачинске школьница ни с кем не конфликтовала, сообщили в СК
Похищенная в красноярском городе Ачинск 15-летняя школьница не имела ни с кем конфликтов, везде характеризуется положительно, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T09:36:00+03:00
2025-03-19T09:36:00+03:00
2025-03-19T09:36:00+03:00
происшествия
ачинск
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КРАСНОЯРСК, 19 мар – РИА Новости. Похищенная в красноярском городе Ачинск 15-летняя школьница не имела ни с кем конфликтов, везде характеризуется положительно, сообщили РИА Новости в следственном управлении регионального СК РФ. "Девочка учится хорошо, успеваемость отличная. Характеризуется абсолютно положительно преподавателями. Конфликтов ни с кем - ни с подругами, ни с друзьями, ни со школьниками, ни с одноклассниками, ни со знакомыми, - по словам родителей, не было", - сказал собеседник. Ранее региональный СК сообщал, что 18 марта около 16.00 15-летняя девушка ушла из дома в Ачинске, а спустя два часа на телефон отца пришло видеообращение от неизвестного лица, где дочь просит перевести 500 тысяч рублей на указанный банковский счет для своего освобождения. Следователями возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего. В краевом главке МВД отмечали, что школьница ранее никогда из дома не уходила. По словам матери, конфликтов в семье не было, возможных причин ухода она не знает. В поисках задействованы свыше 150 сотрудников полиции, привлечены волонтеры.
https://ria.ru/20250310/pokhischenie-2004137565.html
https://ria.ru/20250309/peterburg-2003957918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ачинск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ачинск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Похищенная в Ачинске школьница ни с кем не конфликтовала, сообщили в СК
СК: похищенная в Ачинске 15-летняя школьница ни с кем не конфликтовала
КРАСНОЯРСК, 19 мар – РИА Новости. Похищенная в красноярском городе Ачинск 15-летняя школьница не имела ни с кем конфликтов, везде характеризуется положительно, сообщили РИА Новости в следственном управлении регионального СК РФ.
"Девочка учится хорошо, успеваемость отличная. Характеризуется абсолютно положительно преподавателями. Конфликтов ни с кем - ни с подругами, ни с друзьями, ни со школьниками, ни с одноклассниками, ни со знакомыми, - по словам родителей, не было", - сказал собеседник.
Ранее региональный СК
сообщал, что 18 марта около 16.00 15-летняя девушка ушла из дома в Ачинске
, а спустя два часа на телефон отца пришло видеообращение от неизвестного лица, где дочь просит перевести 500 тысяч рублей на указанный банковский счет для своего освобождения. Следователями возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего.
В краевом главке МВД отмечали, что школьница ранее никогда из дома не уходила. По словам матери, конфликтов в семье не было, возможных причин ухода она не знает. В поисках задействованы свыше 150 сотрудников полиции, привлечены волонтеры.