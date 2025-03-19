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Самолет вернулся в Шереметьево из-за трещины на лобовом стекле - РИА Новости, 19.03.2025
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09:43 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/sheremetevo-2005890714.html
Самолет вернулся в Шереметьево из-за трещины на лобовом стекле
Самолет вернулся в Шереметьево из-за трещины на лобовом стекле - РИА Новости, 19.03.2025
Самолет вернулся в Шереметьево из-за трещины на лобовом стекле
Летевший в Новокузнецк пассажирский Boeing 737-800 компании "Аэрофлот" ночью в среду вернулся в аэропорт "Шереметьево" из-за трещины на лобовом стекле, посадка... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T09:43:00+03:00
2025-03-19T09:43:00+03:00
происшествия
новокузнецк
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
boeing 737-800
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Летевший в Новокузнецк пассажирский Boeing 737-800 компании "Аэрофлот" ночью в среду вернулся в аэропорт "Шереметьево" из-за трещины на лобовом стекле, посадка прошла в штатном режиме, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В аэропорт "Шереметьево" вернулся Boeing 737-800 "Аэрофлота", летевший в Новокузнецк", - сказал собеседник агентства. Причиной возврата воздушного судна, по предварительной информации, стала трещина на лобовом стекле. "В 02.30 самолет сел в "Шереметьево" в штатном режиме", - добавил он.
https://ria.ru/20250107/samolet-1992746195.html
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происшествия, новокузнецк, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, boeing 737-800
Происшествия, Новокузнецк, Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот, Boeing 737-800
Самолет вернулся в Шереметьево из-за трещины на лобовом стекле

Самолет "Аэрофлота" вернулся в Шереметьево из-за трещины на лобовом стекле

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 737 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Boeing 737 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Самолет Boeing 737 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Летевший в Новокузнецк пассажирский Boeing 737-800 компании "Аэрофлот" ночью в среду вернулся в аэропорт "Шереметьево" из-за трещины на лобовом стекле, посадка прошла в штатном режиме, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В аэропорт "Шереметьево" вернулся Boeing 737-800 "Аэрофлота", летевший в Новокузнецк", - сказал собеседник агентства.
Причиной возврата воздушного судна, по предварительной информации, стала трещина на лобовом стекле. "В 02.30 самолет сел в "Шереметьево" в штатном режиме", - добавил он.
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ПроисшествияНовокузнецкШереметьево (аэропорт)АэрофлотBoeing 737-800
 
 
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