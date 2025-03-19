https://ria.ru/20250319/sheremetevo-2005890714.html

Самолет вернулся в Шереметьево из-за трещины на лобовом стекле

Самолет вернулся в Шереметьево из-за трещины на лобовом стекле - РИА Новости, 19.03.2025

Самолет вернулся в Шереметьево из-за трещины на лобовом стекле

Летевший в Новокузнецк пассажирский Boeing 737-800 компании "Аэрофлот" ночью в среду вернулся в аэропорт "Шереметьево" из-за трещины на лобовом стекле, посадка... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T09:43:00+03:00

2025-03-19T09:43:00+03:00

2025-03-19T09:43:00+03:00

происшествия

новокузнецк

шереметьево (аэропорт)

аэрофлот

boeing 737-800

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Летевший в Новокузнецк пассажирский Boeing 737-800 компании "Аэрофлот" ночью в среду вернулся в аэропорт "Шереметьево" из-за трещины на лобовом стекле, посадка прошла в штатном режиме, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В аэропорт "Шереметьево" вернулся Boeing 737-800 "Аэрофлота", летевший в Новокузнецк", - сказал собеседник агентства. Причиной возврата воздушного судна, по предварительной информации, стала трещина на лобовом стекле. "В 02.30 самолет сел в "Шереметьево" в штатном режиме", - добавил он.

https://ria.ru/20250107/samolet-1992746195.html

новокузнецк

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, новокузнецк, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, boeing 737-800