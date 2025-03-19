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В Северодвинске произошло пять ДТП с участием 29 автомобилей - РИА Новости, 19.03.2025
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19:37 19.03.2025 (обновлено: 19:38 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/severodvinsk-2006053624.html
В Северодвинске произошло пять ДТП с участием 29 автомобилей
В Северодвинске произошло пять ДТП с участием 29 автомобилей - РИА Новости, 19.03.2025
В Северодвинске произошло пять ДТП с участием 29 автомобилей
Пять аварий с участием 29 автомобилей произошли на Ягринском шоссе в городе Северодвинске на фоне непогоды, госпитализирован 1 человек, сообщило УМВД по... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T19:37:00+03:00
2025-03-19T19:38:00+03:00
происшествия
северодвинск
архангельская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Пять аварий с участием 29 автомобилей произошли на Ягринском шоссе в городе Северодвинске на фоне непогоды, госпитализирован 1 человек, сообщило УМВД по Архангельской области. "На Ягринском шоссе в г. Северодвинске зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с участием 29 автомобилей. Один пострадавший с травмами госпитализирован, еще одному оказана разовая помощь на месте", – говорится в сообщении в Telegram-канале УМВД. Местные СМИ пишут о снеге в Северодвинске и сильном ветре – порывами до 30 метров с секунду.
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северодвинск
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происшествия, северодвинск, архангельская область
Происшествия, Северодвинск, Архангельская область
В Северодвинске произошло пять ДТП с участием 29 автомобилей

На Ягринском шоссе в Северодвинске произошло пять ДТП с участием 29 автомобилей

© Фото : АГН "Москва"Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : АГН "Москва"
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Пять аварий с участием 29 автомобилей произошли на Ягринском шоссе в городе Северодвинске на фоне непогоды, госпитализирован 1 человек, сообщило УМВД по Архангельской области.
"На Ягринском шоссе в г. Северодвинске зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с участием 29 автомобилей. Один пострадавший с травмами госпитализирован, еще одному оказана разовая помощь на месте", – говорится в сообщении в Telegram-канале УМВД.
Местные СМИ пишут о снеге в Северодвинске и сильном ветре – порывами до 30 метров с секунду.
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ПроисшествияСеверодвинскАрхангельская область
 
 
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