https://ria.ru/20250319/severodvinsk-2006053624.html

В Северодвинске произошло пять ДТП с участием 29 автомобилей

В Северодвинске произошло пять ДТП с участием 29 автомобилей - РИА Новости, 19.03.2025

В Северодвинске произошло пять ДТП с участием 29 автомобилей

Пять аварий с участием 29 автомобилей произошли на Ягринском шоссе в городе Северодвинске на фоне непогоды, госпитализирован 1 человек, сообщило УМВД по... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T19:37:00+03:00

2025-03-19T19:37:00+03:00

2025-03-19T19:38:00+03:00

происшествия

северодвинск

архангельская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Пять аварий с участием 29 автомобилей произошли на Ягринском шоссе в городе Северодвинске на фоне непогоды, госпитализирован 1 человек, сообщило УМВД по Архангельской области. "На Ягринском шоссе в г. Северодвинске зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с участием 29 автомобилей. Один пострадавший с травмами госпитализирован, еще одному оказана разовая помощь на месте", – говорится в сообщении в Telegram-канале УМВД. Местные СМИ пишут о снеге в Северодвинске и сильном ветре – порывами до 30 метров с секунду.

https://ria.ru/20250319/dtp-2005944848.html

северодвинск

архангельская область

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происшествия, северодвинск, архангельская область