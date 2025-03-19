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Бойцы "Севера" нанесли удары по ВСУ около границы Белгородской области - РИА Новости, 19.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:14 19.03.2025 (обновлено: 13:55 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/sever-2005943177.html
Бойцы "Севера" нанесли удары по ВСУ около границы Белгородской области
Бойцы "Севера" нанесли удары по ВСУ около границы Белгородской области - РИА Новости, 19.03.2025
Бойцы "Севера" нанесли удары по ВСУ около границы Белгородской области
Группировка "Север" ударила по формированиям ВСУ в Сумской области на Белгородском направлении, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:14:00+03:00
2025-03-19T13:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Группировка "Север" ударила по формированиям ВСУ в Сумской области на Белгородском направлении, сообщило Минобороны России.&quot;На Белгородском направлении подразделениями группировки войск &quot;Север&quot; нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Марьино, Петрушевка и Угроеды Сумской области&quot;, — уточнили в ведомстве.ВСУ потеряли:Накануне Минобороны сообщило, что российские войска отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область, армия противника осуществила пять атак на регион. В ведомстве отметили, что киевский режим пошел на такой шаг, чтобы создать негативный фон вокруг переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250319/pvo--2005936179.html
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белгородская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы "Севера" нанесли удары по ВСУ около границы Белгородской области

ВСУ потеряли более 70 военных в Сумской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Суджанском районе
Российские военнослужащие в Суджанском районе - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в Суджанском районе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Группировка "Север" ударила по формированиям ВСУ в Сумской области на Белгородском направлении, сообщило Минобороны России.
«

"На Белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Марьино, Петрушевка и Угроеды Сумской области", — уточнили в ведомстве.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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ВСУ потеряли:
  • свыше 70 военнослужащих;
  • три танка;
  • две боевые машины пехоты;
  • 11 боевых бронированных машин;
  • три инженерные машины разграждения;
  • семь автомобилей;
  • четыре артиллерийских орудия.
Накануне Минобороны сообщило, что российские войска отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область, армия противника осуществила пять атак на регион. В ведомстве отметили, что киевский режим пошел на такой шаг, чтобы создать негативный фон вокруг переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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