Бойцы "Севера" нанесли удары по ВСУ около границы Белгородской области
ВСУ потеряли более 70 военных в Сумской области
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Суджанском районе
Российские военнослужащие в Суджанском районе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Группировка "Север" ударила по формированиям ВСУ в Сумской области на Белгородском направлении, сообщило Минобороны России.
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"На Белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Марьино, Петрушевка и Угроеды Сумской области", — уточнили в ведомстве.
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ВСУ потеряли:
- свыше 70 военнослужащих;
- три танка;
- две боевые машины пехоты;
- 11 боевых бронированных машин;
- три инженерные машины разграждения;
- семь автомобилей;
- четыре артиллерийских орудия.
Накануне Минобороны сообщило, что российские войска отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область, армия противника осуществила пять атак на регион. В ведомстве отметили, что киевский режим пошел на такой шаг, чтобы создать негативный фон вокруг переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.