https://ria.ru/20250319/sever-2005943177.html

Бойцы "Севера" нанесли удары по ВСУ около границы Белгородской области

Бойцы "Севера" нанесли удары по ВСУ около границы Белгородской области - РИА Новости, 19.03.2025

Бойцы "Севера" нанесли удары по ВСУ около границы Белгородской области

Группировка "Север" ударила по формированиям ВСУ в Сумской области на Белгородском направлении, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T13:14:00+03:00

2025-03-19T13:14:00+03:00

2025-03-19T13:55:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Группировка "Север" ударила по формированиям ВСУ в Сумской области на Белгородском направлении, сообщило Минобороны России."На Белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Марьино, Петрушевка и Угроеды Сумской области", — уточнили в ведомстве.ВСУ потеряли:Накануне Минобороны сообщило, что российские войска отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область, армия противника осуществила пять атак на регион. В ведомстве отметили, что киевский режим пошел на такой шаг, чтобы создать негативный фон вокруг переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность